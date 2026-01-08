Dykpumpe - beskidt vand - fladsugning SP 5 Dual
Håndterer op til 9500 L rent og snavset vand i timen. Den robuste dykpumpe SP 5 Dual med 2-i-1 funktion for snavset vand med en indsugningshøjdepå 1 mm og en højdejusterbar flyder.
Takket være 2-i-1 funktionen kan den robuste dykpumpe SP 5 Dual anvendes i rent vand, såvel som snavset vand og pumper pålideligt snavset vand med smudspartikler på op til 20 mm i diameter. Og for godt som fuldstændigt tørt resultat på op til 1 mm kan den justerbare filterkurv reguleres fra opsugning af snavset/rent vand til fladsugning. Den maksimale gennemstrømningshastighed på 9500 l/t gør at SP 5 Dual er perfekt til at pumpe vand fra kældre, havedamme og svømmebassiner. Glidringstætning, som er kendt fra professional-serien sikrer at pumpen er garanteret lang levetid. Pumpen kan tændes og slukkes automatisk ved hjælp af en flyder. Flyderen er fastgjort på en skinne og kan reguleres lodret ved lav pumpning. Takket være Quick Connect er det nemt og hurtigt at tilslutte 1 1/4" slange.
Funktioner og fordele
Keramisk pakningEkstra lang levetid.
2-i-1 funktionTil beskidt vand og fladsugning ned til 1 mm Vælg den ønskede mode ved simpelt justering af filterkurven.
Højdejusterbar flyderØger flexibiliteten når tænd/sluk punktet indstilles og beskytter mod tørløb.
Quick Connect
- Nem tilslutning af 1 1/4" slange
Designet til beskidt vand
- Pålidelig dræning af vand med smudspartiklerpå op til 20 mm.
Mulighed for fastgørelse af flyderen
- Skift til kontinuerlig dræning
Behageligt bærehåndtag
- Konfortablet håndtag der også kan brugews til at binde reb fast i
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|500
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 9500
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Leveringshoved (m)
|7
|Tryk (bar)
|max. 0,7
|Partikelstørrelse (mm)
|max. 20
|Nedsænkningsdybde (m)
|max. 7
|Min. restvand, manuel (mm)
|1
|Restvandstand (mm)
|1
|Tilslutningsgevind
|G1
|Forbindelsestråd på tryksiden
|Intern G1-tråd
|Ledning (m)
|10
|Spænding (V)
|230 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|237 x 241 x 279
Scope of supply
- Slangetilslutning: 1 1/4''
Udstyr
- Behageligt bærehåndtag
- Quick Connect for nem og hurtig tilslutning af slange
- Skift mellem manuel/automatisk funktion: Mulighed for at fastgøre flyder
- 2-i-1 funktion
- Højdejusterbar flyder for øget flexibilitet
- Keramisk pakning
- I auto-drift skifter pumpen automatisk efter vandstanden.
- I manuel drift kører pumpen indtil minimum mængde af vand er nået.
Anvendelsesområder
- Til at dræne havedamme
- Til brug ved oversvømmede områder
- Til vandskader og oversvømmelse i huset og kælderen f.eks. lækage fra vaskemaskinen, grundvand eller regnvand.
- Til at pumpe vand fra pools
