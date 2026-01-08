Robot plæneklipper RCX 4
RCX 4 robotplæneklipperen klipper helt automatisk uden brug af ledninger takket være GPS, RTK og AI-kameraet. Med firehjulstræk klarer den ubesværet selv udfordrende terræn og beskytter plænen.
Robotplæneklipperen RCX 4 klipper plæner på op til 1500 kvadratmeter helt automatisk uden brug af ledninger. GPS, RTK-antenne og AI-kamera gør det muligt at navigere uden afgrænsningskabler. Præcis positionering gør det muligt at klippe i parallelle spor og afslutte arbejdet på kortest mulig tid. Forhindringer som træer eller pindsvin genkendes intelligent og undgås med den optimale afstand. Klippehøjden kan justeres variabelt mellem 2 og 6 centimeter. Robotplæneklipperen kortlægger arbejdsområderne via app-fjernbetjening eller AI-overfladegenkendelse. Der kan oprettes arbejdszoner og no-go-zoner. Individuelle indstillinger for tidsplan, køreadfærd og meget mere kan foretages via appen for ekstra bekvemmelighed. Firehjulstrækket gør det muligt at klippe hældninger på op til 60 procent og at dreje særligt forsigtigt for at beskytte plænen. Alle grundindstillinger kan aflæses og justeres på LCD-displayet.
Funktioner og fordele
Navigation via GPS og RTK.
- Der kræves intet afgrænsningskabel, hvilket betyder, at der ikke er behov for langvarig installation eller tidskrævende ledningsjusteringer.
- Takket være kommunikation med satellitter og RTK-antennen kan positionen bestemmes ned til centimeteren for at definere præcise arbejdsområder.
- Klippeområdet kortlægges meget enkelt ved direkte fjernbetjening af robotplæneklipperen.
AI kamera.
- 3D-stereokameraet genkender overflader som græs eller sten og kan derfor selvstændigt udføre kortlægningen af klippeområdet.
- Det AI-drevne kamera genkender intelligent objekter og tilpasser køreadfærden afhængigt af forhindringen. Robotplæneklipperen nærmer sig træer og buske, men holder afstand til levende væsner.
- Hvis GPS-signalet er svagt, hjælper kameraet med navigationen, så robotplæneklipperen kører effektivt og sikkert.
Parallel spor klipning.
- Robotplæneklipperen klipper i parallelle spor for maksimal effektivitet. Afstanden mellem sporene kan tilpasses.
- Hvis spor skal undgås, kan robotplæneklipperen ændre retning efter hver klippebegivenhed eller vælge en brugerdefineret vinkel for klipningen.
Firehjulstræk
- Med sine tre drevne hjul kan robotplæneklipperen klatre og klippe på stigninger på op til 60 procent.
- På ujævne overflader kan robotplæneklipperen frigøre sig fra vanskelige situationer.
- Det kan bevæge sig over højere tærskler, f.eks. for at skifte mellem to områder med forskellige højder.
Forsigtig drejning.
- Interaktionen mellem hjulene og det 360° fleksible baghjul gør det muligt for robotplæneklipperen at dreje jævnt og forsigtigt for at beskytte græsset.
Regnsensor.
- Robotplæneklipperen bruger sin sensor til at registrere, om det regner, og vender derefter tilbage til ladestationen, indtil plænen er tør igen.
- Indstillingen kan dog tilpasses, så enheden stadig klipper i regnen, eller time-outen kan justeres.
LCD display
- Det store LCD-display gør det muligt at aflæse robotplæneklipperens status på enheden til enhver tid.
- Grundlæggende indstillinger kan foretages via displayet på selve enheden.
Automatisk tidsplan med flere zoner.
- Robotplæneklipperen opretter en skræddersyet tidsplan afhængigt af området og tilstanden, som den derefter udfører regelmæssigt.
- Forskellige zoner kan oprettes, mellem hvilke robotplæneklipperen kan skifte uafhængigt og selektivt.
- Tidsplanen kan tilpasses, f.eks. for at undgå at køre ind i en bestemt klippezone på et bestemt tidspunkt af dagen.
Specifikationer
Teknisk data
|Kapacitet (m²)
|1500
|Plæneklippertype.
|frit-svingende knive.
|Antal knive
|3
|Skærebredde (cm)
|22
|Skærehøjde (mm)
|20 / 60
|Klatreevne. (%)
|max. 60
|Plæneklipper anvendelse.
|jorddækning.
|Navigationsteknologi.
|GPS. / RTK. / AI kamera.
|Kameratype.
|3D stereo.
|definition af klippeområde.
|GPS lokalisering. / Registrering af græs.
|Smalleste korridorbredde. (cm)
|80
|Antal af klippezoner. (Stk.)
|max. 10
|Batteriets opladningstid (min)
|75
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Batterispænding (V)
|18
|Batterikapacitet (Ah)
|5
|Output power, udgangseffekt (A)
|3
|Lydeffektniveau (dB(A))
|60
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|sort
|Mål (L x B x H) (mm)
|680 x 420 x 275
|Klpningstid pr. Batteriladning (min)
|90
|Vægt uden tilbehør (kg)
|12,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|31
Scope of supply
- Opladestation
- RTK antenne
- Jordpløkker til fastgørelse af ladestationen: 8 Stk.
- Jordpløkker til fastgørelse af RTK antennen: 4 Stk.
- Skruer til montering af RTK antennen: 4 Stk.
- Plæneklipperblade og skruer: 9 Stk.
Udstyr
- Navigationssystem: Systematiske striber.
- No go zoner
- Kantskæringsfunktion
- Sensorteknologi: Optisk sensor./ Regnsensor./ Løftesensor./ anti-tilt sensor/ Impaktsensor.
- LoRa®.
- handling ved hjælp af app
- Forbindelse via WLAN.
- Forbindelse via Bluetooth.
- Smarte tjenester/funktioner i appen.
- Lås med PIN kode
- OTA firmwareopdatering
- Flydende klippebord
- Firehjulstræk
- Display
- Regnforsinkelse
- Antal hjul: 3 Stk.
- Bærehåndtag.
- Beskyttelse mod tyveri