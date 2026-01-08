Robotplæneklipperen RCX 4 klipper plæner på op til 1500 kvadratmeter helt automatisk uden brug af ledninger. GPS, RTK-antenne og AI-kamera gør det muligt at navigere uden afgrænsningskabler. Præcis positionering gør det muligt at klippe i parallelle spor og afslutte arbejdet på kortest mulig tid. Forhindringer som træer eller pindsvin genkendes intelligent og undgås med den optimale afstand. Klippehøjden kan justeres variabelt mellem 2 og 6 centimeter. Robotplæneklipperen kortlægger arbejdsområderne via app-fjernbetjening eller AI-overfladegenkendelse. Der kan oprettes arbejdszoner og no-go-zoner. Individuelle indstillinger for tidsplan, køreadfærd og meget mere kan foretages via appen for ekstra bekvemmelighed. Firehjulstrækket gør det muligt at klippe hældninger på op til 60 procent og at dreje særligt forsigtigt for at beskytte plænen. Alle grundindstillinger kan aflæses og justeres på LCD-displayet.