RCX 6 robotplæneklipperen navigerer uden afgrænsningskabel takket være GPS, RTK-antenne og AI-kamera. Præcis positionering gør det muligt at klippe i parallelle spor og sikrer effektiv plænepleje på kortest mulig tid. Op til 3000 kvadratmeter græsplæne kan vedligeholdes uden problemer. En klippehøjde på mellem 2 og 10 centimeter kan vælges og indstilles automatisk via appen afhængigt af området. Desuden kan grundindstillingerne aflæses og justeres på LCD-displayet. Forhindringer genkendes og undgås på intelligent vis - afstanden afhænger af typen af forhindring. Det gør det muligt for RCX 6 at klippe tæt på træer og samtidig holde en sikker afstand til dyr som pindsvin. Firehjulstrækket klarer ikke kun stigninger på op til 70 procent, men sørger også for, at svingene er særligt skånsomme mod plænen. Arbejdsområderne kortlægges ved hjælp af app-fjernstyring eller automatisk ved hjælp af AI-overfladegenkendelse. Arbejdsområdet kan inddeles i forskellige zoner og også forsynes med no-go-zoner. Individuelle indstillinger for tidsplan, køreadfærd og meget mere kan justeres via appen.