Robot plæneklipper RCX 6
Takket være firehjulstrækket klarer RCX 6 robotplæneklipperen udfordrende terræn og beskytter samtidig plænen. Trådløs og fuldautomatisk klipning muliggøres af GPS, RTK og AI-kameraet.
RCX 6 robotplæneklipperen navigerer uden afgrænsningskabel takket være GPS, RTK-antenne og AI-kamera. Præcis positionering gør det muligt at klippe i parallelle spor og sikrer effektiv plænepleje på kortest mulig tid. Op til 3000 kvadratmeter græsplæne kan vedligeholdes uden problemer. En klippehøjde på mellem 2 og 10 centimeter kan vælges og indstilles automatisk via appen afhængigt af området. Desuden kan grundindstillingerne aflæses og justeres på LCD-displayet. Forhindringer genkendes og undgås på intelligent vis - afstanden afhænger af typen af forhindring. Det gør det muligt for RCX 6 at klippe tæt på træer og samtidig holde en sikker afstand til dyr som pindsvin. Firehjulstrækket klarer ikke kun stigninger på op til 70 procent, men sørger også for, at svingene er særligt skånsomme mod plænen. Arbejdsområderne kortlægges ved hjælp af app-fjernstyring eller automatisk ved hjælp af AI-overfladegenkendelse. Arbejdsområdet kan inddeles i forskellige zoner og også forsynes med no-go-zoner. Individuelle indstillinger for tidsplan, køreadfærd og meget mere kan justeres via appen.
Funktioner og fordele
Navigation via GPS og RTK.
- Der kræves intet afgrænsningskabel, hvilket betyder, at der ikke er behov for langvarig installation eller tidskrævende ledningsjusteringer.
- Takket være kommunikation med satellitter og RTK-antennen kan positionen bestemmes ned til centimeteren for at definere præcise arbejdsområder.
- Klippeområdet kortlægges meget enkelt ved direkte fjernbetjening af robotplæneklipperen.
AI kamera.
- 3D stereokameraet genkender overflader som græs eller sten og kan derfor selvstændigt kortlægge klippeområdet.
- Det AI-drevne kamera genkender intelligent objekter og tilpasser køreadfærden afhængigt af forhindringen. Robotplæneklipperen nærmer sig træer og buske, men holder stor afstand til levende væsner.
- Hvis GPS-signalet er svagt, hjælper kameraet med navigationen, så robotplæneklipperen kører effektivt og sikkert.
Parallel spor klipning.
- Robotplæneklipperen klipper i parallelle spor for maksimal effektivitet. Afstanden mellem sporene kan tilpasses.
- Hvis spor skal undgås, kan robotplæneklipperen også ændre retning efter hver klippeoperation eller vælge en brugerdefineret vinkel for klipning.
Firehjulstræk
- Med sine tre drevne hjul kan robotplæneklipperen klatre og klippe på stigninger på op til 70 procent.
- På ujævne overflader kan robotplæneklipperen frigøre sig fra vanskelige situationer.
- Det kan bevæge sig over højere tærskler, f.eks. for at skifte mellem to områder med forskellige højder.
Forsigtig drejning.
- Interaktionen mellem hjulene og det 360° fleksible baghjul gør det muligt for robotplæneklipperen at dreje jævnt og forsigtigt for at beskytte græsset.
Automatisk klippehøjdejustering.
- Klippehøjden kan vælges inden for et bredt område på 2 til 10 centimeter.
- Klippehøjden justeres elektronisk ved at indstille den i appen.
- En forskellig klippehøjde kan vælges for hver klippezone, som robotplæneklipperen derefter justerer uafhængigt.
Dobbelt klippebord.
- Takket være de to knivskiver har robotplæneklipperen en stor klippebredde på 35 centimeter for hurtigere og mere effektiv klipning.
Regnsensor.
- Robotplæneklipperen bruger sin sensor til at registrere regn og vender derefter tilbage til ladestationen, indtil plænen er tør igen.
- Indstillingen kan tilpasses, hvis der arbejdes i regnvejr, eller der kræves andre time-outs.
LCD display
- Det store LCD-display gør det muligt at aflæse robotplæneklipperens status på enheden til enhver tid.
- Grundlæggende indstillinger kan foretages via displayet på selve enheden.
Automatisk tidsplan med flere zoner.
- Robotplæneklipperen opretter en skræddersyet tidsplan afhængigt af området og tilstanden, som RCX 6 derefter udfører regelmæssigt.
- Forskellige zoner kan oprettes, mellem hvilke robotplæneklipperen kan skifte uafhængigt og selektivt.
- Tidsplanen kan tilpasses, f.eks. for at undgå at køre ind i en bestemt klippezone på et bestemt tidspunkt af dagen.
Specifikationer
Teknisk data
|Kapacitet (m²)
|3000
|Plæneklippertype.
|frit-svingende knive.
|Antal knive
|6
|Skærebredde (cm)
|35
|Skærehøjde (cm)
|2 / 10
|Klatreevne. (%)
|max. 70
|Plæneklipper anvendelse.
|jorddækning.
|Navigationsteknologi.
|GPS. / RTK. / AI kamera.
|Kameratype.
|3D stereo.
|definition af klippeområde.
|GPS lokalisering. / Registrering af græs.
|Smalleste korridorbredde. (cm)
|80
|Antal af klippezoner. (Stk.)
|max. 10
|Batteriets opladningstid (min)
|35
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Batterispænding (V)
|18
|Batterikapacitet (Ah)
|5
|Output power, udgangseffekt (A)
|5
|Lydeffektniveau (dB(A))
|60
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|sort
|Mål (L x B x H) (mm)
|868 x 535 x 297
|Robotdimensioner (L x W x H). (mm)
|735 x 510 x 270
|Robotvægt. (kg)
|14,4
|Klpningstid pr. Batteriladning (min)
|75
|Vægt uden tilbehør (kg)
|14,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|29,8
Scope of supply
- Opladestation
- RTK antenne
- Jordpløkker til fastgørelse af ladestationen: 8 Stk.
- Jordpløkker til fastgørelse af RTK antennen: 4 Stk.
- Skruer til montering af RTK antennen: 4 Stk.
- Plæneklipperblade og skruer: 18 Stk.
Udstyr
- Navigationssystem: Systematiske striber.
- No go zoner
- Kantskæringsfunktion
- Sensorteknologi: Optisk sensor./ Regnsensor./ Løftesensor./ anti-tilt sensor/ Impaktsensor.
- LoRa®.
- handling ved hjælp af app
- Forbindelse via WLAN.
- Forbindelse via Bluetooth.
- Smarte tjenester/funktioner i appen.
- Lås med PIN kode
- OTA firmwareopdatering
- Flydende klippebord
- Firehjulstræk
- Display
- Regnforsinkelse
- Antal hjul: 3 Stk.
- Spotlys.
- Bærehåndtag.
- Beskyttelse mod tyveri
Videoer
Anvendelsesområder
- Plæner af alle typer med græs op til 10 cm højt og stigninger på op til 70 procent.