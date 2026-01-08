Robotstøvsuger RCV 5
RCV 5 støvsuger og mopper selvstændigt ved hjælp af kunstig intelligens. Udstyret med præcis LiDAR-navigation, et dobbelt lasersystem og kamera gør, at den nemt undgår forhindringer.
Hårde gulve og tæpper med kort luv rengøres selvstændigt og systematisk med den smarte rengøringsrobot RCV 5. Tørt snavs transporteres ind i den indbyggede beholder af den roterende børste, sidebørsterne til kanten og viften. Den ultrasoniske sensor opdager tæpper, der ville have bedre af at blive rengjort ved hjælp af Auto Boost-funktionen for maksimal sugekraft. RCV 5 kan ikke blot støvsuge, men kan også moppe. Når den mopper, undgår den automatisk tæpper. Via appen sendes RCV 5 på undersøgelse og danner automatisk et kort over værelserne ved at detektere omgivelserne (LiDAR). Der kan indstilles individuelle rengøringsparametre for hvert rum. For eksempel: Hvilke rum skal støvsuges, moppes eller slet ikke rengøres.Takket være systemet med dobbelte lasere og kamera undgår topmodellen RCV 5 også flade objekter som kabler, sokker og sko. Yderligere sensorer forhindrer maskinen i at falde, for eksempel ned ad trapper. Ved rengøringsopgaver kan RCV 5 nemt startes via appen ved hjælp af et forudindstillet individuelt skema eller ved at trykke på en knap på maskinen. Hvis rengøringsrobotten har brug for hjælp, fortæller den det via stemmesignal.
Funktioner og fordele
MoppningFor endnu bedre rengøringsresultater kan RCV 5 også moppe gulvet. Brug aftørringsenheden med mikrofiberkluden, hvis du har brug for det, fyld rentvandstanken, og så er du klar. Rengøringsrobotten RCV 5 kan enten bruges til tør-rengøring, til at moppe eller i kombineret rengøringstilstand.
Præcis navigation vha. kunstig intelligensMed hurtig, robust LiDAR-navigation scanner og kortlægger robotten rummene med præcision, hvilket sikrer den bedste orientering for pålidelige rengøringsture selv i mørke. Dual-laser-sensoren og kameraet på robotten gør det endda muligt for den at genkende små eller flade genstande, der er for små til LiDAR-systemet (f.eks. sko, sokker eller kabler). Hvis det dobbelte laserkamerasystem registrerer forhindringer, inkorporerer det dem på kortet. Robotten passerer rundt om dem med en intelligent navigationsmanøvre og undgår at sidde fast eller forårsage skade.
Gulvtæppe-detektion og Auto BoostRCV 5 opdager automatisk tæppebelagte overflader vha. en ultrasonisk sensor og viser dem på kortet i appen. Hvis moppning er aktiveret, undgår robotten de tæppebelagte overflader og navigerer udenom. Auto Boost-funktionen øger sugekraften på tæppebelagte overflader efter behov for et endnu bedre rengøringsresultat.
Faldsensorer
- Faldsensorerne forhindrer RCV 5 i at falde ned ad trapper eller nedgange.
- Sensorerne scanner gulvet. Hvis der opdages et større fald, modtager kontrolenheden et signal, der får robotten til at vende om.
Databeskyttelse og opdateringer
- Som tysk producent baseret i Tyskland lægger Kärcher stor vægt på databeskyttelse og sørger for at sikre, at alle gældende lovkrav i denne henseende overholdes.
- Hele dataoverførslen mellem Home Robots-appen på din smartphone og din robotstøvsuger og -moppe kun kører via Cloud servere i Tyskland.
- Regelmæssige opdateringer forbedrer og udvider robotstøvsugeren og app'ens ydelse. Dette betyder også, at systemets sikkerhed konstant opdateres, så det matcher de aktuelle specifikationer.
Stemme-output
- Altid velinformeret: RCV 5 bruger stemme-output til at give vigtig information og dele sin aktuelle status.
- Hvis robotstøvsugeren RCV 5 har brug for hjælp eller service, vil den i mange tilfælde fortælle det via stemme-output.
Praktisk kontrolleret via appen, der bruger WLAN
- Appen kan bruges til at tilpasse mange af indstillingerne til at matche individuelle præferencer.
- Vha. appen er det muligt at konfigurere rengøringsrobotten RCV 5 og kontrollere den, uanset hvor du er.
- Information om den aktuelle status og et display, der viser den aktuelle rengøringsfremdrift, fås via appen.
Præcis kortlægning med alsidige muligheder for brugertilpasning
- Appen kan lagre flere kort, f.eks. til forskellige detaljer.
- Det er muligt at definere zoner, hvor du ikke ønsker, robotten skal gøre rent (f.eks. ved kattens kradsetræ, børneværelsets legeområde eller forhindringer, som robotten ikke kan undgå).
- Definition af udvalgte områder, der skal rengøres flere gange vha. en intensiv rengøringstilstand eller moppes med mere vand.
Justering af rengøringsparametrene
- Definition af forskellige rengøringsparametre i appen for individuelle områder i rum (f.eks. sugekraft eller vandvolumen, antal rengøringer pr. overflade).
Timer program
- Det er muligt at planlægge rengøringstider og oprette rengøringsplaner i appen.
- RCV 5 begynder automatisk at gøre rent baseret på planlagte datoer/tidspunkter.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Opladningstid, genopladeligt batteri (min)
|230
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Batterikapacitet (Ah)
|5,2
|Driftstid pr. opladning (min)
|120
|Arealydelse (afhængig af rengøringstilstand) (m²/h)
|85
|Affaldsbeholder (ml)
|330
|Rentvandstank (ml)
|240
|Sugestyrke (Pa)
|5000
|Lydeffektniveau (dB(A))
|66
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|hvid
|Robotstøvsuger vægt (inkl. aftørringsenhed og aftørringsklud) (kg)
|3,9
|Vægt, basisstation (kg)
|0,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,5
|Robotstøvsuger højde. (mm)
|97
|Robotdiameter. (mm)
|350
|Størrelse, basisstation (l x b x h) (mm)
|135 x 150 x 99
Scope of supply
- Rengøringsbørste
- Sidebørste: 2 x
- Filter: 2 x
- Rengøringsværktøj
- Aftørringsenhed
- Tørreklud: 2 x
- Affaldsbeholder
- Rentvandstank
- Opladestation
Udstyr
- Selvstændig rengøring
- Faldsensorer
- Gulvtæppesensor
- handling ved hjælp af app
- Forbindelse via WLAN.
- Smarte tjenester/funktioner i appen.
- Stemme-output
- Laser-navigationssystem (LiDAR)
- Lasersensor og kamera
- Timer program: Mulighed for flere timere
- Rengøringsmodes: Tør-rengøring/ Vådrengøring/ Kombinationsrengøring (våd og tør)/ Automatisk system/ Plet
Anvendelsesområder
- Forseglede hårde gulve som parket, laminat, kork, sten, linoleum og PVC samt korte bunke tæpper
- På gulvtæpper med kort luv.
