CVH 2-4
Sæt en ende på støv og krummer: Den kompakte, håndholdte støvsuger CVH 2-4 med et 4 V udskifteligt batteri er altid klar til brug, mobil og alsidig. Batteri og batterilader er ikke inkluderet.
Særlig fleksibel med udskifteligt batteri: Den håndholdte støvsuger CVH 2-4 er altid klar til brug og nem at bruge i køkkenet, stuen eller soveværelset, eller i køretøjets interiør. Den fjerner nemt snavs såsom krummer, hår og støv. 2-i-1 spaltemundstykket sikre renlighed på sensitive overflader og på steder der er svære at nå. Lys og med kompakt design muliggør støvsugeren ergonomi og hygiejnisk betjening uden nogen kontakt med snavs. Et totrins filtersystem sikre en ren udsigningsluft. 4 V Kärcher Battery Power udskiftelige batteri er ikke inkluderet i leveringsomfanget. Kompatibel med alle 4 V Kärcher Battery Power enheder.
Funktioner og fordele
4 V Kärcher Battery Power: Udskifteligt batteri sælges som separat tilbehør.Maksimal fleksibilitet og øget driftstid takket være ekstra batteri. Holdbar, sikker og kraftfuld, takket være Li-Ion celler Kompatibel med alle 4 V Kärcher Battery Power-maskiner.
Kompakt, nem og klar til brug med det samme.Klar til brug når som helst og alsidig anvendelse takket være de praktiske tilbehør.
Totrins filtersystemMeget effektiv: forfilter af stålnet til goft snavs, fint filter til ren udstødningsluft.
Kraftig rengøringsydelse
- Optimal sugekraft til alle typer mindre rengøringsopgaver.
Praktiske tilbehør.
- Velegnet til sarte overflader og områder, der er svære at komme til.
Vaskbart filter og støvbeholder.
- Kan nemt rengøres under rindende vand og kan genanvendes.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|4 V Batteriplatform
|Tank (l)
|0,15
|Motorydelse (W)
|54
|Drifttid max. mode (min)
|10
|Spænding (V)
|nominal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Antal batterier krævet (Stk.)
|1
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 10 (2,5 Ah)
|Vægt uden tilbehør (kg)
|0,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|359 x 76 x 77
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- 2-i-1 sprækkedyse
- HEPA-filtertype: HEPA-filter (EN 1822: 1998)
Videoer
Anvendelsesområder
- Polstrede møbler
- Køretøjsinteriør