Særlig fleksibel med udskifteligt batteri: Den håndholdte støvsuger CVH 2-4 er altid klar til brug og nem at bruge i køkkenet, stuen eller soveværelset, eller i køretøjets interiør. Den fjerner nemt snavs såsom krummer, hår og støv. 2-i-1 spaltemundstykket sikre renlighed på sensitive overflader og på steder der er svære at nå. Lys og med kompakt design muliggør støvsugeren ergonomi og hygiejnisk betjening uden nogen kontakt med snavs. Et totrins filtersystem sikre en ren udsigningsluft. 4 V Kärcher Battery Power udskiftelige batteri er ikke inkluderet i leveringsomfanget. Kompatibel med alle 4 V Kärcher Battery Power enheder.