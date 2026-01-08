Batteridrevet støvsuger VC 4 Cordless myHome Car
Kompakt, let og altid lige ved hånden: Som en ledningsfri støvsuger med poseløst filtersystem er VC 4 Cordless myHome Car perfekt til små husholdninger og til rengøring af bilinteriør.
Altid der, når du har brug for det: Støvsugeren VC 4 Cordless myHome Car med sin lave vægt og ubegrænset bevægelsesfrihed er alsidig og praktisk at bruge. Med sugeslangen fjernet bliver den til en kompakt håndholdt støvsuger – perfekt til rengøring af bilinteriør. Den leveres med ideelt tilbehør til rengøring af bilens indre: nemlig en dyse til sprækker, en ekstra lang, fleksibel dyse til rengøring af mellemrum, en 2-i-1 blød møbelbørste til følsomme overflader, en forlængelsesslange for bedre rækkevidde og en stor polstringsdyse. Når støvsugeren er fuldt opladet, kan den køre i op til 30 minutter. Praktiske udstyrsfunktioner gør støvsugning lettere. Dette inkluderer et gulvmundstykke til opsamling af snavs på hårde gulve og tæpper, en boostfunktion for en hurtig ekstra kraftig sugeevne, et 1-klik-tømning af støvbeholderen og en låseknap, der fjerner behovet for at holde tænd/sluk-knappen nede. Støvsugeren kan opbevares pænt i små rum ved hjælp af den medfølgende vægbeslag.
Funktioner og fordele
Fintunet teknologiKraftfuldt 21,6 V-batteri, perfekt sammen med det aktive gulvmundstykke. Optimeret driftstid på 30 min. i normal tilstand.
2-trins effektstyringAmple af driftstid til rengøring af mindre husstande. Valgfri boost-tilstand. Op til 18 minutters driftstid på højeste styrke.
Yderligere tilbehør specielt designet til rengøring af bilinteriør.Lang, fleksibel dyse til sprækker og fleksibel forlængerslange for at gøre det let at nå alle overflader i bilen. Stort polstringstilbehør til hurtig og grundig rengøring af bilsæder.
Nem at bruge
- Sugestyrken reguleres hurtigt til opgaven.
- Enkel 1-klik filtertømning
- Inkluderer Powe Lock for nem betjening.
Praktisk designet filtersystem
- Tretrins filtersystem med cyklonisk, luftindtag og svampefiltre.
- Der er ikke behov for at købe nye filterposer.
- Enkel 1-klik filtertømning
Aktivt gulvmundstykke
- Optimal opsamling af snavs vha. motoriserede ruller.
- Sikrer pålidelig rengøring af overflader.
- Ekstrem manøvredygtighed gør det meget nemt at komme under møblerne.
Nem pakning af ledningsfri støvsuger
- Vha. vægbøjlen kan maskinen pakkes væk hurtigt og nemt.
- Pladsbesparende design, altid klar til brug.
- Bekvem opladning fra fast position.
Bred vifte af anvendelsesmuligheder
- Mulighed for forskellige mundstykker til forskellige opgaver.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydeffektniveau (dB(A))
|< 78
|Beholderkapacitet (ml)
|650
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Spænding (V)
|21,6
|Batteritid pr. opladning (/min)
|Normal tilstand: / ca. 30 Boost-tilstand: / ca. 18
|Opladningstid med standardoplader (min)
|345
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5
|Mål (L x B x H) (mm)
|230 x 236 x 1115
Scope of supply
- Batteri: 21,6 V / 2,5 Ah batteri (1 enhed)
- Skumfilter
- Luftindtagsfilter: 1 Stk.
- Universalt gulvmundstykke
- Fugemundstykke
- Lang, fleksibel sprækkedyse
- Fleksibel udvidelsesslange
- Stor polstringsdyse
- 2-i-1 møbeldyse
- Sugerør: Plastik
- Lille vægbøjle
Udstyr
- Poseløst filtersystem
- Styrkejustering: med to ydelsesniveauer
Videoer
Anvendelsesområder
- Forseglede hårde gulve som parket, laminat, kork, sten, linoleum og PVC samt korte bunke tæpper
- Tæpper
- Tekstil overflader
- Trapper
- Køretøjsinteriør
Tilbehør
