Batteridrevet støvsuger VC 4 Cordless myHome Pet
Kompakt, uden behov for filterpose og perfekt til at fjerne dine kæledyrs hår: Støvsugeren VC 4 Cordless myHome Pet er fremragende til små husholdninger med kæledyr.
Kompakt, men kraftfuld ledningsfri støvsuger: VC 4 Cordless myHome Pet er hurtig og pålidelig til at fjerne støv, snavs og hår fra kæledyr fra alle gulve og overflader. Den poseløse ledningsfri støvsuger tilbyder en imponerende kombination af høj komfort, lav vægt og ubegrænset bevægelsesfrihed. Desuden forhindrer det lave støjniveau, at kæledyr bliver forskrækkede. Når støvsugeren er fuldt opladet, kan den køre i op til 30 minutter. Den kan bruges enten som en gulvstøvsuger eller en håndholdt støvsuger. Det aktive, gulvmundstykke sikrer en grundig fjernelse af snavs og hår fra hårde gulve og tæpper. Og den medfølgende mini-turbo børste fjerner pålideligt indgroet snavs, krummer, døde hudceller og hår fra møbler, kæledyrs senge og madrasser. Andre udstyrsfunktioner inkluderer: 1-klik-tømning af støvbeholderen, boostfunktion for en hurtig ekstra kraftig sugeevne efter behov og en låseknap, der fjerner behovet for at holde tænd/sluk-knappen nede. En dyse til sprækker, en 2-i-1 blød møbelbørste og et vægbeslag fuldender udstyret.
Funktioner og fordele
Fintunet teknologiKraftfuldt 21,6 V-batteri, perfekt sammen med det aktive gulvmundstykke. Optimeret driftstid på 30 min. i normal tilstand.
2-trins effektstyringAmple af driftstid til rengøring af mindre husstande. Valgfri boost-tilstand. Op til 18 minutters driftstid på højeste styrke.
Ekstra tilbehør specielt til kæledyrs ejere.Den motoriserede mini-turbo børste fjerner næsten alt løst kæledyrshår fra polstrede møbler med lethed.
Nem at bruge
- Sugestyrken reguleres hurtigt til opgaven.
- Enkel 1-klik filtertømning
- Inkluderer Powe Lock for nem betjening.
Praktisk designet filtersystem
- Tretrins filtersystem med cyklonisk, luftindtag og svampefiltre.
- Der er ikke behov for at købe nye filterposer.
- Enkel 1-klik filtertømning
Aktivt gulvmundstykke
- Optimal opsamling af snavs vha. motoriserede ruller.
- Sikrer pålidelig rengøring af overflader.
- Ekstrem manøvredygtighed gør det meget nemt at komme under møblerne.
Nem pakning af ledningsfri støvsuger
- Vha. vægbøjlen kan maskinen pakkes væk hurtigt og nemt.
- Pladsbesparende design, altid klar til brug.
- Bekvem opladning fra fast position.
Bred vifte af anvendelsesmuligheder
- Mulighed for forskellige mundstykker til forskellige opgaver.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydeffektniveau (dB(A))
|< 78
|Beholderkapacitet (ml)
|650
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Spænding (V)
|21,6
|Batteritid pr. opladning (/min)
|Normal tilstand: / ca. 30 Boost-tilstand: / ca. 18
|Opladningstid med standardoplader (min)
|345
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|230 x 236 x 1115
Scope of supply
- Batteri: 21,6 V / 2,5 Ah batteri (1 enhed)
- Skumfilter
- Luftindtagsfilter: 1 Stk.
- Universalt gulvmundstykke
- Mini-turbobørste
- Fugemundstykke
- 2-i-1 møbeldyse
- Sugerør: Plastik
- Lille vægbøjle
Udstyr
- Poseløst filtersystem
- Styrkejustering: med to ydelsesniveauer
Anvendelsesområder
- Forseglede hårde gulve som parket, laminat, kork, sten, linoleum og PVC samt korte bunke tæpper
- Tæpper
- Dyrehår.
