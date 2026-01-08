Batteridrevet støvsuger VC 6 Cordless ourFamily Car
VC 6 Cordless ourFamily Car poseløs støvsuger tilbyder kraftig ydeevne og det helt rigtige tilbehør til grundig rengøring i hjemmet og i bilen.
Gør støvsugning til en fornøjelse: VC 6 Cordless ourFamily Car støvsuger giver maksimal bevægelsesfrihed i hjemmet og i bilen med en driftstid på op til 50 minutter. BLDC motoren på 250 watt fjerner det hårde arbejde med at støvsuge, uanset om det drejer sig om rengøring af hele huset eller bilens interiør. Det motoriserede gulvmundstykke med LED belysning støvsuger lige så grundigt på hårde gulve som på tæpper. Det kompakte design, den lave vægt og tilbehøret gør støvsugeren særdeles alsidig, også som håndholdt støvsuger. LED spaltemundstykket er en nyttig hjælp ved rengøring i smalle og mørke områder, især i bilens interiør. Den bløde 2-i-1 møbelbørste kan bruges til skånsom rengøring af selv sarte overflader på instrumentbrættet. Forlængerslangen øger rækkevidden, og polstermundstykket er perfekt til bilsæder. Andre nyttige funktioner er den nemme 1 klik tømning af støvbeholderen, boost funktionen for mere sugekraft, det ergonomiske design for nem adgang under møbler, en batteriindikator med tre niveauer og den stille driftsstøj. Et vægbeslag med opladningsfunktion er også inkluderet i leveringsomfanget.
Funktioner og fordele
Fintunet teknologiKraftfuldt 25,2 V-batteri, perfekt sammen med det aktive gulvmundstykke. Optimeret driftstid på 50 min. i normal tilstand. 250 W motor, aktivt gulvmundstykke, Power Lock & tretrins poseløst filtersystem.
Praktisk designet filtersystemTretrins filtersystem med cyklonisk, luftindtag og HEPA hygiejnefiltre. HEPA Filter til rengøring af udstødningsluften Enkel 1-klik filtertømning
Yderligere tilbehør specielt designet til rengøring af bilinteriør.LED sprækkemundstykke for at hjælpe med at finde snavs i de mørke hjørner. Lang, fleksibel dyse til sprækker og fleksibel forlængerslange for at gøre det let at nå alle overflader i bilen. Stort polstringstilbehør til hurtig og grundig rengøring af bilsæder.
Aktivt gulvmundstykke
- Optimal opsamling af snavs vha. motoriserede ruller.
- Ekstrem manøvredygtighed gør det meget nemt at komme under møblerne.
- Sikrer pålidelig rengøring af overflader.
2-trins effektstyring
- Rigelig driftstid til rengøring af større husstande.
- Valgfri boost-tilstand.
Vægbøjle inkl. Opladningsmulighed
- Vha. vægbøjlen kan maskinen pakkes væk hurtigt og nemt.
- Nem opladning; støvsugeren skal blot hænges op.
Intuitiv feedback og opladningsdisplay
- Feedback og fejlbeskeder via et LED-display, der er nemt at læse.
- Display, der angiver batteristatus.
Nem at bruge
- Sugestyrken reguleres hurtigt til opgaven.
- Valgfri boost-tilstand.
- Inkluderer Powe Lock for nem betjening.
Bred vifte af anvendelsesmuligheder
- Mulighed for forskellige mundstykker til forskellige opgaver.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Lydeffektniveau (dB(A))
|< 78
|Beholderkapacitet (ml)
|800
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Spænding (V)
|25,2
|Batteritid pr. opladning (/min)
|Normal tilstand: / ca. 50 Boost-tilstand: / ca. 11
|Opladningstid med standardoplader (min)
|235
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5
|Mål (L x B x H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Batteri: 25,2 V / 2,5 Ah batteri (1 stk.)
- HEPA-filtertype: HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)
- Luftindtagsfilter: 1 Stk.
- Stort universalgulvmundstykke med LED
- Lang, fleksibel sprækkedyse
- LED - sprækkedyse
- Fleksibel udvidelsesslange
- Stor polstringsdyse
- 2-i-1 møbeldyse
- Sugerør: Metal
- Stor vægbøjle med oplader
Udstyr
- Softgrip håndtag
- Poseløst filtersystem
- Styrkejustering: med to ydelsesniveauer
Videoer
Anvendelsesområder
- Forseglede hårde gulve som parket, laminat, kork, sten, linoleum og PVC samt korte bunke tæpper
- Tæpper
- Køretøjsinteriør