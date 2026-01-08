Gør støvsugning til en fornøjelse: VC 6 Cordless ourFamily Car støvsuger giver maksimal bevægelsesfrihed i hjemmet og i bilen med en driftstid på op til 50 minutter. BLDC motoren på 250 watt fjerner det hårde arbejde med at støvsuge, uanset om det drejer sig om rengøring af hele huset eller bilens interiør. Det motoriserede gulvmundstykke med LED belysning støvsuger lige så grundigt på hårde gulve som på tæpper. Det kompakte design, den lave vægt og tilbehøret gør støvsugeren særdeles alsidig, også som håndholdt støvsuger. LED spaltemundstykket er en nyttig hjælp ved rengøring i smalle og mørke områder, især i bilens interiør. Den bløde 2-i-1 møbelbørste kan bruges til skånsom rengøring af selv sarte overflader på instrumentbrættet. Forlængerslangen øger rækkevidden, og polstermundstykket er perfekt til bilsæder. Andre nyttige funktioner er den nemme 1 klik tømning af støvbeholderen, boost funktionen for mere sugekraft, det ergonomiske design for nem adgang under møbler, en batteriindikator med tre niveauer og den stille driftsstøj. Et vægbeslag med opladningsfunktion er også inkluderet i leveringsomfanget.