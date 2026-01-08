Batteridrevet støvsuger VC 6 Cordless ourFamily Extra
En fuldt udstyret allrounder: VC 6 Cordless ourFamily Extra poseløs støvsuger har et væld af tilbehør, der gør rengøringen lettere. Plus en fritstående parkeringsstation, som ikke behøver at blive monteret på væggen.
Alsidig i brug takket være et omfattende udvalg af tilbehør: VC 6 Cordless ourFamily Extra er perfekt udstyret til enhver opgave, der kræves af en støvsuger. Den giver maksimal komfort med en driftstid på op til 50 minutter. BLDC motoren på 250 watt gør støvsugningen ubesværet, uanset om det drejer sig om rengøring af hele huset eller oprydning af små spildte væsker. Det motoriserede gulvmundstykke med LED belysning støvsuger lige så grundigt på hårde gulve som på tæpper. Der er også en motoriseret miniturbobørste til polstrede møbler og madrasser. For ekstra bekvemmelighed har den en 1 klik betjening til at tømme støvbeholderen, boost funktion for ekstra sugekraft, et ergonomisk design for nem adgang under møbler, en batteriindikator med tre niveauer og støjsvag støvsugning. Låseknappen fjerner behovet for at holde tænd/sluk knappen nede hele tiden. Den lave vægt betyder, at enheden også kan bruges som en kompakt håndholdt støvsuger. Leveringsomfanget omfatter et LED spaltemundstykke til mørke hjørner og kroge, en 2-i-1 blød møbelbørste, et filterrengøringsværktøj samt et andet udskiftningsfilter og en fritstående parkeringsstation med opbevaring af tilbehør og opladningsfunktion.
Funktioner og fordele
Fintunet teknologiKraftfuldt 25,2 V-batteri, perfekt sammen med det aktive gulvmundstykke. Optimeret driftstid på 50 min. i normal tilstand. 250 W motor, aktivt gulvmundstykke, Power Lock & tretrins poseløst filtersystem.
Praktisk designet filtersystemTretrins filtersystem med cyklonisk, luftindtag og HEPA hygiejnefiltre. Enkel 1-klik filtertømning
Ekstra tilbehører til ekstra områder af anvendelse.Polstrede møbler eller smalle kroge og hjørner er endnu nemmere at gøre rene ved brug af ekstra mundstykker, såsom mini turbobørsten og LED sprækkemundskykket. Motoriseringen af mini turbobørsten og belysningen af LED sprækkemundstykket sikrer bedre fjernelse og registrering af snavs. Selvstående ladestation eliminerer behovet for at sætte ladestationen fast til væggen.
Aktivt gulvmundstykke
- Optimal opsamling af snavs vha. motoriserede ruller.
- Ekstrem manøvredygtighed gør det meget nemt at komme under møblerne.
- Sikrer pålidelig rengøring af overflader.
2-trins effektstyring
- Rigelig driftstid til rengøring af større husstande.
- Valgfri boost-tilstand.
Intuitiv feedback og opladningsdisplay
- Feedback og fejlbeskeder via et LED-display, der er nemt at læse.
- Display, der angiver batteristatus.
Nem at bruge
- Sugestyrken reguleres hurtigt til opgaven.
- Valgfri boost-tilstand.
- Inkluderer Powe Lock for nem betjening.
Bred vifte af anvendelsesmuligheder
- Mulighed for forskellige mundstykker til forskellige opgaver.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Lydeffektniveau (dB(A))
|< 78
|Beholderkapacitet (ml)
|800
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Spænding (V)
|25,2
|Batteritid pr. opladning (/min)
|Normal tilstand: / ca. 50 Boost-tilstand: / ca. 11
|Opladningstid med standardoplader (min)
|235
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Batteri: 25,2 V / 2,5 Ah batteri (1 stk.)
- HEPA-filtertype: HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)
- Luftindtagsfilter: 2 Stk.
- Redskab til filterrengøring
- Stort universalgulvmundstykke med LED
- Mini-turbobørste
- LED - sprækkedyse
- 2-i-1 møbeldyse
- Sugerør: Metal
- Selvstændig parkeringsstation med opladningsfunktion
Udstyr
- Softgrip håndtag
- Poseløst filtersystem
- Styrkejustering: med to ydelsesniveauer
Videoer
Anvendelsesområder
- Forseglede hårde gulve som parket, laminat, kork, sten, linoleum og PVC samt korte bunke tæpper
- Tæpper
- Trapper