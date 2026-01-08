Alsidig i brug takket være et omfattende udvalg af tilbehør: VC 6 Cordless ourFamily Extra er perfekt udstyret til enhver opgave, der kræves af en støvsuger. Den giver maksimal komfort med en driftstid på op til 50 minutter. BLDC motoren på 250 watt gør støvsugningen ubesværet, uanset om det drejer sig om rengøring af hele huset eller oprydning af små spildte væsker. Det motoriserede gulvmundstykke med LED belysning støvsuger lige så grundigt på hårde gulve som på tæpper. Der er også en motoriseret miniturbobørste til polstrede møbler og madrasser. For ekstra bekvemmelighed har den en 1 klik betjening til at tømme støvbeholderen, boost funktion for ekstra sugekraft, et ergonomisk design for nem adgang under møbler, en batteriindikator med tre niveauer og støjsvag støvsugning. Låseknappen fjerner behovet for at holde tænd/sluk knappen nede hele tiden. Den lave vægt betyder, at enheden også kan bruges som en kompakt håndholdt støvsuger. Leveringsomfanget omfatter et LED spaltemundstykke til mørke hjørner og kroge, en 2-i-1 blød møbelbørste, et filterrengøringsværktøj samt et andet udskiftningsfilter og en fritstående parkeringsstation med opbevaring af tilbehør og opladningsfunktion.