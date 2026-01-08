VC 6 Cordless ourFamily Pet støvsuger imponerer med fremragende resultater, behagelig håndtering og maksimal bevægelsesfrihed med en driftstid på op til 50 minutter. Den kraftige 250 watt BLDC motor sikrer ubesværet støvsugning og grundig rengøring, selv når kæledyrshår og døde hudceller skal fjernes. Den har også en boost funktion, der giver ekstra kraft, når der er brug for det. Det motoriserede gulvmundstykke med LED lys rengør både hårde gulve og tæpper. Der er også en motoriseret miniturbobørste til polstrede møbler og madrasser. For ekstra bekvemmelighed har den en 1 klik funktion til at tømme støvbeholderen, et ergonomisk design for nem adgang under møbler og en batteriindikator med tre niveauer. En anden fordel er den stille driftsstøj under støvsugning, som ikke skræmmer kæledyr. Låseknappen fjerner behovet for at holde tænd/sluk-knappen nede hele tiden. Den kompakte enhed kan også bruges som håndholdt støvsuger, f.eks. til rengøring af møbler. Leveringsomfanget omfatter et sprækkemundstykke, en 2-i-1 blød møbelbørste, et filterrengøringsværktøj samt et andet udskiftningsfilter og et vægbeslag med opladningsfunktion.