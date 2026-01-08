Batteridrevet støvsuger VC 6 Cordless ourFamily Pet
VC 6 Cordless ourFamily Pet poseløs støvsuger har høj sugeevne og matchende tilbehør til at opsamle stort set alle kæledyrshår og døde hudceller.
VC 6 Cordless ourFamily Pet støvsuger imponerer med fremragende resultater, behagelig håndtering og maksimal bevægelsesfrihed med en driftstid på op til 50 minutter. Den kraftige 250 watt BLDC motor sikrer ubesværet støvsugning og grundig rengøring, selv når kæledyrshår og døde hudceller skal fjernes. Den har også en boost funktion, der giver ekstra kraft, når der er brug for det. Det motoriserede gulvmundstykke med LED lys rengør både hårde gulve og tæpper. Der er også en motoriseret miniturbobørste til polstrede møbler og madrasser. For ekstra bekvemmelighed har den en 1 klik funktion til at tømme støvbeholderen, et ergonomisk design for nem adgang under møbler og en batteriindikator med tre niveauer. En anden fordel er den stille driftsstøj under støvsugning, som ikke skræmmer kæledyr. Låseknappen fjerner behovet for at holde tænd/sluk-knappen nede hele tiden. Den kompakte enhed kan også bruges som håndholdt støvsuger, f.eks. til rengøring af møbler. Leveringsomfanget omfatter et sprækkemundstykke, en 2-i-1 blød møbelbørste, et filterrengøringsværktøj samt et andet udskiftningsfilter og et vægbeslag med opladningsfunktion.
Funktioner og fordele
Fintunet teknologiKraftfuldt 25,2 V-batteri, perfekt sammen med det aktive gulvmundstykke. Optimeret driftstid på 50 min. i normal tilstand. 250 W motor, aktivt gulvmundstykke, Power Lock & tretrins poseløst filtersystem.
Praktisk designet filtersystemTretrins filtersystem med cyklonisk, luftindtag og HEPA hygiejnefiltre. Enkel 1-klik filtertømning
Ekstra tilbehør specielt til kæledyrs ejere.Den motoriserede mini-turbo børste fjerner næsten alt løst kæledyrshår fra polstrede møbler med lethed. Nem filterrengøring - vigtigt til områder med høj koncentration af snavs i hjem med kæledyr, hvor filteret skal regøres lidt oftere.
Aktivt gulvmundstykke
- Optimal opsamling af snavs vha. motoriserede ruller.
- Ekstrem manøvredygtighed gør det meget nemt at komme under møblerne.
- Sikrer pålidelig rengøring af overflader.
2-trins effektstyring
- Rigelig driftstid til rengøring af større husstande.
- Valgfri boost-tilstand.
Vægbøjle inkl. Opladningsmulighed
- Vha. vægbøjlen kan maskinen pakkes væk hurtigt og nemt.
- Nem opladning; støvsugeren skal blot hænges op.
Intuitiv feedback og opladningsdisplay
- Feedback og fejlbeskeder via et LED-display, der er nemt at læse.
- Display, der angiver batteristatus.
Nem at bruge
- Sugestyrken reguleres hurtigt til opgaven.
- Valgfri boost-tilstand.
- Inkluderer Powe Lock for nem betjening.
Bred vifte af anvendelsesmuligheder
- Mulighed for forskellige mundstykker til forskellige opgaver.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Lydeffektniveau (dB(A))
|< 78
|Beholderkapacitet (ml)
|800
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Spænding (V)
|25,2
|Batteritid pr. opladning (/min)
|Normal tilstand: / ca. 50 Boost-tilstand: / ca. 11
|Opladningstid med standardoplader (min)
|235
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Batteri: 25,2 V / 2,5 Ah batteri (1 stk.)
- HEPA-filtertype: HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)
- Luftindtagsfilter: 2 Stk.
- Redskab til filterrengøring
- Stort universalgulvmundstykke med LED
- Mini-turbobørste
- Fugemundstykke
- 2-i-1 møbeldyse
- Sugerør: Metal
- Stor vægbøjle med oplader
Udstyr
- Softgrip håndtag
- Poseløst filtersystem
- Styrkejustering: med to ydelsesniveauer
Videoer
Anvendelsesområder
- Forseglede hårde gulve som parket, laminat, kork, sten, linoleum og PVC samt korte bunke tæpper
- Tæpper
- Dyrehår.