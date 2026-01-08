Batteridrevet støvsuger VC 6 Ledningsfri ourFamily
Ubeværet og pålidelig rengøring i større husstande: Den ledningsfri støvsuger VC 6 Ledningsfri ourFamily skiller sig ud fra mængden med sin lave vægt, poseløse filtersystem og dens høje sugestyrke.
Så enkel kan rengøring være: Med den ledningsfri støvsuger VC 6 Ledningsfri ourFamily er støvsugningen en leg. De mange smarte funktioner inkluderer 1-klik tømning af støvbeholderen, boost-funktion, ergonomisk design til rengøring af områder, der er svære at komme til, og LED-lys på det aktive gulvmundstykke, der gør støvet mere synligt og garanterer pålidelig opsamling af snavs. Andre fordele omfatter den støjsvage drift, separat værktøj til filterrengøring og et tydeligt display til batteristatus, som viser batteriets status og relevante beskeder. Der er også den praktiske Power Lock-funktion, som fjerner behovet for hele tiden at skulle holde power-knappen nede. Takket være vægbøjlen med indbygget ladefunktion er det meget enkelt at sætte støvsugeren på plads og oplade den. Den kraftfulde BLDC-motor (250 W) kombineret med en 25,2 V batterispænding gør det lettere end nogensinde at støvsuge.
Funktioner og fordele
Fintunet teknologiKraftfuldt 25,2 V-batteri, perfekt sammen med det aktive gulvmundstykke. Optimeret driftstid på 50 min. i normal tilstand. 250 W motor, aktivt gulvmundstykke, Power Lock & tretrins poseløst filtersystem.
Praktisk designet filtersystemTretrins filtersystem med cyklonisk, luftindtag og HEPA hygiejnefiltre. HEPA Filter til rengøring af udstødningsluften Enkel 1-klik filtertømning
Aktivt gulvmundstykkeOptimal opsamling af snavs vha. motoriserede ruller. Ekstrem manøvredygtighed gør det meget nemt at komme under møblerne. Sikrer pålidelig rengøring af overflader.
2-trins effektstyring
- Rigelig driftstid til rengøring af større husstande.
- Valgfri boost-tilstand.
Vægbøjle inkl. Opladningsmulighed
- Vha. vægbøjlen kan maskinen pakkes væk hurtigt og nemt.
- Nem opladning; støvsugeren skal blot hænges op.
Intuitiv feedback og opladningsdisplay
- Feedback og fejlbeskeder via et LED-display, der er nemt at læse.
- Display, der angiver batteristatus.
Nem at bruge
- Sugestyrken reguleres hurtigt til opgaven.
- Valgfri boost-tilstand.
- Inkluderer Powe Lock for nem betjening.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Lydeffektniveau (dB(A))
|< 78
|Beholderkapacitet (ml)
|800
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Spænding (V)
|25,2
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Batteritid pr. opladning (/min)
|Normal tilstand: / ca. 50 Boost-tilstand: / ca. 11
|Opladningstid med standardoplader (min)
|235
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Batteri: 25,2 V / 2,5 Ah batteri (1 stk.)
- HEPA-filtertype: HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)
- Luftindtagsfilter: 1 Stk.
- Stort universalgulvmundstykke med LED
- Fugemundstykke
- Møbeldyse og blød støvbørste (2-i-1)
- Sugerør: Metal
- Stor vægbøjle med oplader
Udstyr
- Softgrip håndtag
- Poseløst filtersystem
- Styrkejustering: med to ydelsesniveauer
Anvendelsesområder
- Forseglede hårde gulve som parket, laminat, kork, sten, linoleum og PVC samt korte bunke tæpper
- Tæpper
- Tekstil overflader
- Trapper
