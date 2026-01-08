Batteridrevet støvsuger VC 7 Cordless yourMax
Nem rengøring med maximal køretid: VC 7 Cordless yourMax støvsugeren praler med en relativt lav vægt, et poseløs filter system og en innovativ støvsensor.
Det laver støvsugning om fra en pligt til en rengørings oplevelse: Maskinen VC 7 Cordless yourMax byder på en imponerende kombination af den nyeste teknologi, omfattende udstyr og nem betjening. Den innovative støvsensor opdager snavset, justerer sugestyrken så den passer til, hvilket sikrer effektiv brug af batteriet i op til 60 minutter. Den kraftfulde 350-watt BLDC motor og 25,2 V batterispændingen tager det hårde arbejde ud af støvsugningen. Boost-funktionen garanterer maximal sugestyrken ved et tryk på en enkel knap. Andre fordele inkluderer det nemme 1-klik tømning af støvbeholder, det ergonomiske design til at nå selv de mindste sprækker og andre svære kroge, og LED lyset på det aktive gulvmundstykke, hvilket gør snavset mere synligt. Rengøring af filteret kunne ikke blive nemmere takket være det medfølgende værktøj og udskiftningsfilteret. De forskellige mundstykker gør rengøring af enhver overflade nemt: spaltemundstykket fjerner snavs fra kroge og afkroge, 2-i-1 mundstykket er det perfekte værktøj til at rengøre møbler og polstring, og den bløde børste er egnet til at rengøre selv de mest skrøbelige overflader. Andre praktiske funktioner inkluderer batteri statusindikatoren og vægbeslaget med opladende funktion.
Funktioner og fordele
StøvsensorteknologiAutomatisk støvregistrering og strømstyring. Intelligent effektjustering for længere driftstid. Intuitiv og ubesværet støvsugning.
Fintunet teknologiKraftfuldt 25,2 V-batteri, perfekt sammen med det aktive gulvmundstykke. Optimeret driftstid på 60 min. i normal tilstand. 350 W motor, aktivt gulvmundstykke, Power Lock & tretrins poseløst filtersystem.
Praktisk designet filtersystemTretrins filtersystem med cyklonisk, luftindtag og HEPA hygiejnefiltre. HEPA Filter til rengøring af udstødningsluften Enkel 1-klik filtertømning
Aktivt gulvmundstykke
- Optimal opsamling af snavs vha. motoriserede ruller.
- Ekstrem manøvredygtighed gør det meget nemt at komme under møblerne.
- Sikrer pålidelig rengøring af overflader.
2-trins effektstyring
- Rigelig driftstid til rengøring af større husstande.
- Valgfri boost-tilstand.
Vægbøjle inkl. Opladningsmulighed
- Vha. vægbøjlen kan maskinen pakkes væk hurtigt og nemt.
- Nem opladning; støvsugeren skal blot hænges op.
Intuitiv feedback og opladningsdisplay
- Feedback og fejlbeskeder via et LED-display, der er nemt at læse.
- Display, der angiver batteristatus.
Nem at bruge
- Sugestyrken reguleres hurtigt til opgaven.
- Valgfri boost-tilstand.
- Inkluderer Powe Lock for nem betjening.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydeffektniveau (dB(A))
|< 78
|Beholderkapacitet (ml)
|800
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Spænding (V)
|25,2
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Batteritid pr. opladning (/min)
|Normal tilstand: / ca. 60 Boost-tilstand: / ca. 8
|Opladningstid med standardoplader (min)
|220
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Batteri: 25,2 V / 2,5 Ah batteri (1 stk.)
- HEPA-filtertype: HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)
- Luftindtagsfilter: 2 Stk.
- Redskab til filterrengøring
- Stort universalgulvmundstykke med LED
- Fugemundstykke
- Møbeldyse og blød støvbørste (2-i-1)
- Blød børste
- Sugerør: Metal
- Stor vægbøjle med oplader
Udstyr
- Softgrip håndtag
- Poseløst filtersystem
- Styrkejustering: med to ydelsesniveauer
- Støvsensor
Anvendelsesområder
- Forseglede hårde gulve som parket, laminat, kork, sten, linoleum og PVC samt korte bunke tæpper
- Tæpper
- Tekstil overflader
- Trapper
Tilbehør
VC 7 Cordless yourMax reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.