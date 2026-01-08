Batteridrevet støvsuger VC 7 Cordless yourMax Car
Støv og krummer har ikke en chance, ikke engang i bilen: VC 7 Cordless yourMax Car gør rengøring af bilinteriør til en glæde, takket være det ekstra udstyr.
Gør det sjovt både at rengøre derhjemme og i bilen: VC 7 Cordless yourMax Car maskinen praler af den nyeste teknologi, omfattende udstyr og nem betjening. Den innovative støvsensor opdager snavs og justerer sugestyrken i overensstemmelse med en effektiv brug af batteriet i op til 60 minutter. Den kraftige 350-watt BLDC motor og et 25,2 V spændingsbatteri bliver giver en stærk sugeevne. En boost-funktion giver endnu mere styrke ved et klik på en enkel knap. Det aktive, motoriserede gulvmundstykke med LED lys får hårde gulve til at se nye ud, og rengører også gulvtæpper helt nede i fibrene. Andre fordele inkluderer den nemme tømning af støvbeholderen ved bare et klik, det ergonomiske design til at rengøre selv de steder der er svære at nå, og en detaljeret batteriindikator. Tilbehørende som bliver leveret som standard, er ideelle for rengøring inde i bilen. De inkluderer et LED-oplyst spaltemundstykke til at støvsuge i mørke hjørner og sprækker, en 2-i-1 blød møbelbørste til at gøre instrumenter på instrumentbrættet rent, en forlængerslange, og det lange og fleksible spaltemundstykke. Et stort polstret mundstykke og et vægbeslag med opladende funktion er også inkluderede i leveringsomfanget.
Funktioner og fordele
StøvsensorteknologiAutomatisk støvregistrering og strømstyring. Intelligent effektjustering for længere driftstid. Intuitiv og ubesværet støvsugning.
Praktisk designet filtersystemTretrins filtersystem med cyklonisk, luftindtag og HEPA hygiejnefiltre. HEPA Filter til rengøring af udstødningsluften Enkel 1-klik filtertømning
Yderligere tilbehør specielt designet til rengøring af bilinteriør.LED sprækkemundstykke for at hjælpe med at finde snavs i de mørke hjørner. Lang, fleksibel dyse til sprækker og fleksibel forlængerslange for at gøre det let at nå alle overflader i bilen. Stort polstringstilbehør til hurtig og grundig rengøring af bilsæder.
Fintunet teknologi
- Kraftfuldt 25,2 V-batteri, perfekt sammen med det aktive gulvmundstykke.
- Optimeret driftstid på 60 min. i normal tilstand.
- 350 W motor, aktivt gulvmundstykke, Power Lock & tretrins poseløst filtersystem.
Aktivt gulvmundstykke
- Optimal opsamling af snavs vha. motoriserede ruller.
- Ekstrem manøvredygtighed gør det meget nemt at komme under møblerne.
- Sikrer pålidelig rengøring af overflader.
2-trins effektstyring
- Rigelig driftstid til rengøring af større husstande.
- Valgfri boost-tilstand.
Vægbøjle inkl. Opladningsmulighed
- Vha. vægbøjlen kan maskinen pakkes væk hurtigt og nemt.
- Nem opladning; støvsugeren skal blot hænges op.
Intuitiv feedback og opladningsdisplay
- Feedback og fejlbeskeder via et LED-display, der er nemt at læse.
- Display, der angiver batteristatus.
Nem at bruge
- Sugestyrken reguleres hurtigt til opgaven.
- Mulighed for forskellige mundstykker til forskellige opgaver.
- Inkluderer Powe Lock for nem betjening.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydeffektniveau (dB(A))
|< 78
|Beholderkapacitet (ml)
|800
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Spænding (V)
|25,2
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Batteritid pr. opladning (/min)
|Normal tilstand: / ca. 60 Boost-tilstand: / ca. 8
|Opladningstid med standardoplader (min)
|220
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Batteri: 25,2 V / 2,5 Ah batteri (1 stk.)
- HEPA-filtertype: HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)
- Luftindtagsfilter: 1 Stk.
- Stort universalgulvmundstykke med LED
- Lang, fleksibel sprækkedyse
- LED - sprækkedyse
- Fleksibel udvidelsesslange
- Stor polstringsdyse
- 2-i-1 møbeldyse
- Sugerør: Metal
- Stor vægbøjle med oplader
Udstyr
- Softgrip håndtag
- Poseløst filtersystem
- Styrkejustering: med to ydelsesniveauer
- Støvsensor
Videoer
Anvendelsesområder
- Forseglede hårde gulve som parket, laminat, kork, sten, linoleum og PVC samt korte bunke tæpper
- Tæpper
- Poster