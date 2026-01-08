Gør det sjovt både at rengøre derhjemme og i bilen: VC 7 Cordless yourMax Car maskinen praler af den nyeste teknologi, omfattende udstyr og nem betjening. Den innovative støvsensor opdager snavs og justerer sugestyrken i overensstemmelse med en effektiv brug af batteriet i op til 60 minutter. Den kraftige 350-watt BLDC motor og et 25,2 V spændingsbatteri bliver giver en stærk sugeevne. En boost-funktion giver endnu mere styrke ved et klik på en enkel knap. Det aktive, motoriserede gulvmundstykke med LED lys får hårde gulve til at se nye ud, og rengører også gulvtæpper helt nede i fibrene. Andre fordele inkluderer den nemme tømning af støvbeholderen ved bare et klik, det ergonomiske design til at rengøre selv de steder der er svære at nå, og en detaljeret batteriindikator. Tilbehørende som bliver leveret som standard, er ideelle for rengøring inde i bilen. De inkluderer et LED-oplyst spaltemundstykke til at støvsuge i mørke hjørner og sprækker, en 2-i-1 blød møbelbørste til at gøre instrumenter på instrumentbrættet rent, en forlængerslange, og det lange og fleksible spaltemundstykke. Et stort polstret mundstykke og et vægbeslag med opladende funktion er også inkluderede i leveringsomfanget.