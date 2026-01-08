Batteridrevet støvsuger VC 7 Cordless yourMax Extra
Til den belejlige rengøring: VC 7 Cordless yourMax Extra støvsugeren kommer med en stor rækkevidde af tilbehør, hvilket inkluderer en fristående plads, som ikke behøves at blive sat fast til væggen, hvor man kan stille den.
Hurtige, grundige rengøringsresultater og en maximal bekvemmelse: VC 7 Cordless yourMax Extra imponerer med dens innovative teknologi, store rækkevidde af udstyr og betjening, der gør det lige så nemt, som det er belejligt. Støvsensor teknologien kan automatisk opdage snavs og justere sugestyrken som der er brug for den. Dette sikre en ekstra effektiv brug af batteriet i op til 60 minutter. 350-watt BLDC motoren og spændingsbatteriet på 25,2 volt sikre maximal sugestyrke. Det aktive, motoriserede gulvmundstykke med LED lys producerer det bedst mulige rengøring resultat på hårde gulve, gulvtæpper og mange andre overflader. Det er også designet til at nå under møbler uden problemer. Enheden kan endda bruges som en håndholdt støvsuger, når sugerøret bliver fjernet, grundet det kompakte design. Et LED spaltemundstykke til hjørner og sprækker lige så vel som en 2-i-1 møbelbørste, gør det muligt at anvende den på endnu flere felter. Andre udstyrsfunktioner: tømning af støvbeholderen ved et klik og en boost-funktion, som giver et hurtigt tryk af ekstra styrke når der er brug for det. Den fristående plads til at stille sin maskine, hvilket er inkluderet i leveringsomfanget, giver ikke kunkompakt opbevaringsløsning til tilbehør, men oplader også støvsugeren.
Funktioner og fordele
StøvsensorteknologiAutomatisk støvregistrering og strømstyring. Intelligent effektjustering for længere driftstid. Intuitiv og ubesværet støvsugning.
Praktisk designet filtersystemTretrins filtersystem med cyklonisk, luftindtag og HEPA hygiejnefiltre. HEPA Filter til rengøring af udstødningsluften Enkel 1-klik filtertømning
Ekstra tilbehører til ekstra områder af anvendelse.Polstrede møbler eller smalle kroge og hjørner er endnu nemmere at gøre rene ved brug af ekstra mundstykker, såsom mini turbobørsten og LED sprækkemundskykket. Motoriseringen af mini turbobørsten og belysningen af LED sprækkemundstykket sikrer bedre fjernelse og registrering af snavs. Selvstående ladestation eliminerer behovet for at sætte ladestationen fast til væggen.
Fintunet teknologi
- Kraftfuldt 25,2 V-batteri, perfekt sammen med det aktive gulvmundstykke.
- Optimeret driftstid på 60 min. i normal tilstand.
- 350 W motor, aktivt gulvmundstykke, Power Lock & tretrins poseløst filtersystem.
Aktivt gulvmundstykke
- Optimal opsamling af snavs vha. motoriserede ruller.
- Ekstrem manøvredygtighed gør det meget nemt at komme under møblerne.
- Sikrer pålidelig rengøring af overflader.
2-trins effektstyring
- Rigelig driftstid til rengøring af større husstande.
- Valgfri boost-tilstand.
Nem at bruge
- Sugestyrken reguleres hurtigt til opgaven.
- Valgfri boost-tilstand.
- Inkluderer Powe Lock for nem betjening.
En stor rækkevidde af anvendelsesmuligheder.
- Mulighed for forskellige mundstykker til forskellige opgaver.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydeffektniveau (dB(A))
|< 78
|Beholderkapacitet (ml)
|800
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Spænding (V)
|25,2
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Batteritid pr. opladning (/min)
|Normal tilstand: / ca. 60 Boost-tilstand: / ca. 8
|Opladningstid med standardoplader (min)
|220
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Batteri: 25,2 V / 2,5 Ah batteri (1 stk.)
- HEPA-filtertype: HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)
- Luftindtagsfilter: 2 Stk.
- Redskab til filterrengøring
- Stort universalgulvmundstykke med LED
- Mini-turbobørste
- LED - sprækkedyse
- 2-i-1 møbeldyse
- Sugerør: Metal
- Selvstændig parkeringsstation med opladningsfunktion
Udstyr
- Softgrip håndtag
- Poseløst filtersystem
- Styrkejustering: med to ydelsesniveauer
- Støvsensor
Videoer
Anvendelsesområder
- Forseglede hårde gulve som parket, laminat, kork, sten, linoleum og PVC samt korte bunke tæpper
- Tæpper
- Trapper