Hurtige, grundige rengøringsresultater og en maximal bekvemmelse: VC 7 Cordless yourMax Extra imponerer med dens innovative teknologi, store rækkevidde af udstyr og betjening, der gør det lige så nemt, som det er belejligt. Støvsensor teknologien kan automatisk opdage snavs og justere sugestyrken som der er brug for den. Dette sikre en ekstra effektiv brug af batteriet i op til 60 minutter. 350-watt BLDC motoren og spændingsbatteriet på 25,2 volt sikre maximal sugestyrke. Det aktive, motoriserede gulvmundstykke med LED lys producerer det bedst mulige rengøring resultat på hårde gulve, gulvtæpper og mange andre overflader. Det er også designet til at nå under møbler uden problemer. Enheden kan endda bruges som en håndholdt støvsuger, når sugerøret bliver fjernet, grundet det kompakte design. Et LED spaltemundstykke til hjørner og sprækker lige så vel som en 2-i-1 møbelbørste, gør det muligt at anvende den på endnu flere felter. Andre udstyrsfunktioner: tømning af støvbeholderen ved et klik og en boost-funktion, som giver et hurtigt tryk af ekstra styrke når der er brug for det. Den fristående plads til at stille sin maskine, hvilket er inkluderet i leveringsomfanget, giver ikke kunkompakt opbevaringsløsning til tilbehør, men oplader også støvsugeren.