Ideelt til rengøring af dyrehår: VC 7 Cordless yourMax Pet leverer en imponerende kombination af den nyeste teknologi, omfattende udstyr og nem betjening. Det motoriserede gulvmundstykke med LED lys gør effektivt rent på glatte overflader og tekstiler, og samler også pålideligt dyrehår op. Den supplerende mini turbo børste er også motoriseret og fjerner indgroet snavs fra polstrede møbler og madrasser. Larmen fra støvsugeren er meget lav, så kæledyr ikke bliver bange for den. En innovativ støvsensor opdager snavs og justerer sugestyrken i overensstemmelse med en effektiv brug af batteri køretid på op til 60 minutter. Motoren på 350-watt BLDC gør alt det hårde arbejde for dig når du støvsuger. Boost-funktionen leverer ekstra styrke ved at trykke på en enkel knap. Det ergonomiske design gør støvsugning under møbler så let som ingenting. Dens lave vægt betyder, at enheden også kan blive brugt som en kompakt håndholdt støvsuger. Andre praktiske funktioner inkluderer batteri statusindikatoren og vægbeslaget med en opladningsfunktion. Rengøring af filter er meget nemt med det supplerende værktøj og det udskiftelige filter. Et spaltemundstykke og en 2-i-1 blød møbelbørste fuldfører leveringsomfanget.