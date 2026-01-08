Batteridrevet støvsuger VC 7 Cordless yourMax Pet
Perfekt for kæledyrsejere: den imponerende VC 7 Cordless yourMax Pet har et poseløst filtersystem og en innovativ støvsensor til effektivt at fjerne dyrehår.
Ideelt til rengøring af dyrehår: VC 7 Cordless yourMax Pet leverer en imponerende kombination af den nyeste teknologi, omfattende udstyr og nem betjening. Det motoriserede gulvmundstykke med LED lys gør effektivt rent på glatte overflader og tekstiler, og samler også pålideligt dyrehår op. Den supplerende mini turbo børste er også motoriseret og fjerner indgroet snavs fra polstrede møbler og madrasser. Larmen fra støvsugeren er meget lav, så kæledyr ikke bliver bange for den. En innovativ støvsensor opdager snavs og justerer sugestyrken i overensstemmelse med en effektiv brug af batteri køretid på op til 60 minutter. Motoren på 350-watt BLDC gør alt det hårde arbejde for dig når du støvsuger. Boost-funktionen leverer ekstra styrke ved at trykke på en enkel knap. Det ergonomiske design gør støvsugning under møbler så let som ingenting. Dens lave vægt betyder, at enheden også kan blive brugt som en kompakt håndholdt støvsuger. Andre praktiske funktioner inkluderer batteri statusindikatoren og vægbeslaget med en opladningsfunktion. Rengøring af filter er meget nemt med det supplerende værktøj og det udskiftelige filter. Et spaltemundstykke og en 2-i-1 blød møbelbørste fuldfører leveringsomfanget.
Funktioner og fordele
StøvsensorteknologiAutomatisk støvregistrering og strømstyring. Intelligent effektjustering for længere driftstid. Intuitiv og ubesværet støvsugning.
Praktisk designet filtersystemTretrins filtersystem med cyklonisk, luftindtag og HEPA hygiejnefiltre. HEPA Filter til rengøring af udstødningsluften Enkel 1-klik filtertømning
Ekstra tilbehør specielt til kæledyrs ejere.Den motoriserede mini-turbo børste fjerner næsten alt løst kæledyrshår fra polstrede møbler med lethed. Nem filterrengøring - vigtigt til områder med høj koncentration af snavs i hjem med kæledyr, hvor filteret skal regøres lidt oftere.
Fintunet teknologi
- Kraftfuldt 25,2 V-batteri, perfekt sammen med det aktive gulvmundstykke.
- Optimeret driftstid på 60 min. i normal tilstand.
- 350 W motor, aktivt gulvmundstykke, Power Lock & tretrins poseløst filtersystem.
Aktivt gulvmundstykke
- Optimal opsamling af snavs vha. motoriserede ruller.
- Ekstrem manøvredygtighed gør det meget nemt at komme under møblerne.
- Sikrer pålidelig rengøring af overflader.
2-trins effektstyring
- Rigelig driftstid til rengøring af større husstande.
- Valgfri boost-tilstand.
Vægbøjle inkl. Opladningsmulighed
- Vha. vægbøjlen kan maskinen pakkes væk hurtigt og nemt.
- Nem opladning; støvsugeren skal blot hænges op.
Intuitiv feedback og opladningsdisplay
- Feedback og fejlbeskeder via et LED-display, der er nemt at læse.
- Display, der angiver batteristatus.
Nem at bruge
- Sugestyrken reguleres hurtigt til opgaven.
- Mulighed for forskellige mundstykker til forskellige opgaver.
- Inkluderer Powe Lock for nem betjening.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydeffektniveau (dB(A))
|< 78
|Beholderkapacitet (ml)
|800
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Spænding (V)
|25,2
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Batteritid pr. opladning (/min)
|Normal tilstand: / ca. 60 Boost-tilstand: / ca. 8
|Opladningstid med standardoplader (min)
|220
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Batteri: 25,2 V / 2,5 Ah batteri (1 stk.)
- HEPA-filtertype: HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)
- Luftindtagsfilter: 2 Stk.
- Redskab til filterrengøring
- Stort universalgulvmundstykke med LED
- Mini-turbobørste
- Fugemundstykke
- 2-i-1 møbeldyse
- Sugerør: Metal
- Stor vægbøjle med oplader
Udstyr
- Softgrip håndtag
- Poseløst filtersystem
- Styrkejustering: med to ydelsesniveauer
- Støvsensor
Videoer
Anvendelsesområder
- Forseglede hårde gulve som parket, laminat, kork, sten, linoleum og PVC samt korte bunke tæpper
- Tæpper
- Dyrehår.