Batteridrevet støvsuger VC 7 Signature Line
VC 7 Signature Line støvsuger med innovativ støvsensor og ekstra batteri. Med filterrengøringsværktøj, sprækkemundstykke, miniturbobørste, blød støvbørste og vægbeslag med opladningsfunktion.
Kun vores mest innovative og kraftfulde produkter bærer teknologipioneren og grundlæggeren af virksomheden, Alfred Kärchers, signatur. Det gør den nye VC 7 Signature Line øjeblikkeligt genkendelig som den bedste enhed i sin kategori. Med højdepunkter som støvsensoren, det aktive gulvmundstykke eller den 2-trins effektstyring sætter den også nye standarder for rengøringsresultater og driftstid. Takket være det andet batteri er VC 7 Signature Line altid klar til brug, så den hurtigt kan rydde op i store husholdninger.
Funktioner og fordele
Fordele ved signaturlinjenGrundlæggeren Alfred Kärchers signatur markerer produktet som den bedste Kärcher maskiner i sin kategori. Andre eksklusive fordele omfatter app support og en udvidet garanti.
Andet batteriTil uendelig køretid.
StøvsensorteknologiAutomatisk støvregistrering og strømstyring. Intelligent effektjustering for længere driftstid. Intuitiv og ubesværet støvsugning.
Aktivt gulvmundstykke
- Optimal opsamling af snavs vha. motoriserede ruller.
- Ekstrem manøvredygtighed gør det meget nemt at komme under møblerne.
- Sikrer pålidelig rengøring af overflader.
Praktisk designet filtersystem
- Tretrins filtersystem med cyklonisk, luftindtag og HEPA hygiejnefiltre.
- HEPA Filter til rengøring af udstødningsluften
- Enkel 1-klik filtertømning
Nem at bruge
- Sugestyrken reguleres hurtigt til opgaven.
- Valgfri boost-tilstand.
- Inkluderer Powe Lock for nem betjening.
Intuitiv feedback og opladningsdisplay
- Feedback og fejlbeskeder via et LED-display, der er nemt at læse.
- Display, der angiver batteristatus.
Vægbøjle inkl. Opladningsmulighed
- Vha. vægbøjlen kan maskinen pakkes væk hurtigt og nemt.
- Nem opladning; støvsugeren skal blot hænges op.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydeffektniveau (dB(A))
|< 78
|Beholderkapacitet (ml)
|800
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Spænding (V)
|25,2
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Batteritid pr. opladning (/min)
|Normal tilstand: / ca. 60 Boost-tilstand: / ca. 8
|Opladningstid med standardoplader (min)
|220
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Batteri: 25,2 V / 2,5 Ah batteri (2 stk.)
- HEPA-filtertype: HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)
- Luftindtagsfilter: 2 Stk.
- Redskab til filterrengøring
- Stort universalgulvmundstykke med LED
- Mini-turbobørste
- Fugemundstykke
- 2-i-1 møbeldyse
- Sugerør: Metal
- Stor vægbøjle med oplader
Udstyr
- Softgrip håndtag
- Poseløst filtersystem
- Styrkejustering: med to ydelsesniveauer
- Støvsensor
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Tæpper
- Tekstil overflader
- Trapper
Tilbehør
VC 7 Signature Line reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.