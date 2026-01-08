Vandingsur WT 4
Vandingsur til vanding efter behov. Nem at indstille, så vandingen starter og stopper på de ønskede tidspunkter.
Vandingsur til vanding efter behov. Nem at indstille, så vandingen starter og stopper på de ønskede tidspunkter. Med aftageligt indstillingspanel, hanekobling og forfilter.
Funktioner og fordele
Individuel indstilling af vandingsfrekvensVanding efter behov
Automatisk start og stopPræcis vanding
Aftageligt displayTil praktisk programmering
Inklusiv hanekobling og forfilter
Lysindikator til programmering og batteristatus
Mulighed for manuel vanding
Vanding i op til 120 min.
Fleksibelt valg af starttidspunkt
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|115 x 120 x 125
Når du tilslutter disse produkter til drikkevandsnetværket, skal du tjekke kravene af EN 1717. Hvis nødvendigt, spørg din sanitetsspecialist.
Scope of supply
- Batterier medfølger: Nej
Udstyr
- Kræver batterier
- Nummer af batterier.: 1 x 9 V Block.
Videoer
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Fældning af små træer.
- Til vanding af køkkenhaver.
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
Tilbehør
Vandingsur WT 4 reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.