Basic bruser

Ergonomisk og holdbar havebruser med flere funktioner. Til vanding små og mellemstore områder. Velegnet til en lang række vandingsopgaver – seks vandstråle typer.

Robust metal havebruser med 6 sprøjtefunktionerner til vanding af f.eks. ampler eller blomsterbede. Nem enhåndsbetjent justering og on/off funktion og krog til ophængning. Passer til alle klik systemer.

Funktioner og fordele
6 vandingsmønstre
  • Fleksibel og alsidig i brug.
Praktisk en-finger vandmængde justering samt TÆND/SLUK funktion
  • Muliggør enhåndsbetjening
Skridsikkert og ergonomisk håndtag
  • Til let og praktisk håndtering
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,3
Vægt inkl. emballage (kg) 0,4
Mål (L x B x H) (mm) 850 x 150 x 66

Udstyr

  • Sprøjtemønster: keglestråle.
  • Sprøjtemønster: sprøjtetåge.
  • Sprøjtemønster: vandret fladstråle.
  • Sprøjtemønster: punktstråle.
  • Sprøjtemønster: sprinkler.
  • Sprøjtemønster: lodret fladstråle.
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Til vanding af køkkenhaver.
  • Fældning af små træer.
  • Til vanding af krukker og potter.
  • Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
  • Til rengøring af små biler.
