Basic bruser
Ergonomisk og holdbar havebruser med flere funktioner. Til vanding små og mellemstore områder. Velegnet til en lang række vandingsopgaver – seks vandstråle typer.
Robust metal havebruser med 6 sprøjtefunktionerner til vanding af f.eks. ampler eller blomsterbede. Nem enhåndsbetjent justering og on/off funktion og krog til ophængning. Passer til alle klik systemer.
Funktioner og fordele
6 vandingsmønstre
- Fleksibel og alsidig i brug.
Praktisk en-finger vandmængde justering samt TÆND/SLUK funktion
- Muliggør enhåndsbetjening
Skridsikkert og ergonomisk håndtag
- Til let og praktisk håndtering
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|850 x 150 x 66
Udstyr
- Sprøjtemønster: keglestråle.
- Sprøjtemønster: sprøjtetåge.
- Sprøjtemønster: vandret fladstråle.
- Sprøjtemønster: punktstråle.
- Sprøjtemønster: sprinkler.
- Sprøjtemønster: lodret fladstråle.
Videoer
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af køkkenhaver.
- Fældning af små træer.
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
- Til rengøring af små biler.