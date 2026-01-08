Kobling med udvendigt gevind 3/4“

3/4” kobling til for eksempel haveslange tilslutning til sprinklere (med indvendigt gevind).

Funktioner og fordele
Kliksystem
  • Kan kombineres med alle almindelige krog-og-løkke systemer.
Specifikationer

Teknisk data

Gevindstørrelse G3/4
Farve sort
Mål (L x B x H) (mm) 39 x 39 x 30
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Til vanding af køkkenhaver.
  • Til rengøring af små biler.