Kobling med udvendigt gevind 3/4“
3/4” kobling til for eksempel haveslange tilslutning til sprinklere (med indvendigt gevind).
3/4” kobling til for eksempel haveslange tilslutning til sprinklere (med indvendigt gevind).
Funktioner og fordele
Kliksystem
- Kan kombineres med alle almindelige krog-og-løkke systemer.
Specifikationer
Teknisk data
|Gevindstørrelse
|G3/4
|Farve
|sort
|Mål (L x B x H) (mm)
|39 x 39 x 30
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af køkkenhaver.
- Til rengøring af små biler.