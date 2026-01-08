Pakningssæt

Pakningssæt indeholdende tre pakninger (2 x 3/4” og 1 x 1”) og et forfilter til hanekobling med 3/4” gevind.

Funktioner og fordele
1 forfilter til 3/4" hanetilslutninger
  • For hurtig tilslutning af haveslangen
3 pakninger (2x for G3/4, 1x for G1)
Specifikationer

Teknisk data

Gevindstørrelse G3/4 + G1
Farve sort
Mål (L x B x H) (mm) 30 x 30 x 3
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Til vanding af køkkenhaver.
  • Til vanding af krukker og potter.
  • Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
  • Til rengøring af små biler.