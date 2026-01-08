Pakningssæt
Pakningssæt indeholdende tre pakninger (2 x 3/4” og 1 x 1”) og et forfilter til hanekobling med 3/4” gevind.
Funktioner og fordele
1 forfilter til 3/4" hanetilslutninger
- For hurtig tilslutning af haveslangen
3 pakninger (2x for G3/4, 1x for G1)
Specifikationer
Teknisk data
|Gevindstørrelse
|G3/4 + G1
|Farve
|sort
|Mål (L x B x H) (mm)
|30 x 30 x 3
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af køkkenhaver.
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
- Til rengøring af små biler.