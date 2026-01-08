Premium slangevogn u/slange - metal
Robust slangevogn i metal med justerbart håndtag og ergonomisk greb.
Ekstra robust slangevogn med justerbart stålhåndtag og ergonomisk greb. Stålramme og tromle er rustfri. Håndsvinget på tromlen gør det nemt rulle slangen op.
Funktioner og fordele
Vinklet slangetilslutning
- Takket være den vinklede slangekobling, er slangen ikke knækket. Maksimal vandstrøm er dermed garanteret.
Højdejusterbart håndtag
Med 2 Universal slangekoblinger Plus.
Skridsikkert og ergonomisk håndtag
- Praktisk håndtag gør den let at håndtere
Slange-guide og fritløbende manual håndsving
- Gør det let eat rulle slangen af og på
Stålramme og -tromle
- Robust og rustbestandig.
Specifikationer
Teknisk data
|Slangekapacitet. (m)
|max. 80 (1/2") / max. 60 (5/8") / max. 40 (3/4")
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|5,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|420 x 570 x 853
Scope of supply
- Slangekobling: 2 Stk.
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af køkkenhaver.
- Til rengøring af små biler.
Tilbehør
Premium slangevogn u/slange - metal reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.