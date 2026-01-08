Slangebox inkl 15 m 1/2“ og tilbehør

Slangebox til praktisk og pladsbesparende opbevaring af haveslange og tilbehør. Aftagelig tromle med 15 m 1/2" slange.

Slangebox til praktisk og pladsbesparende opbevaring af haveslange og tilbehør til havevanding. Med aftagelig tromle. Opbevaringsmulighed for dyser og sprøjtepistoler samt rummelig opbevaringskasse til f.eks. havehandsker. Fuldt udstyret.

Funktioner og fordele
1 x slangekobling med Aqua Stop
15 m 1/2" Prmoflex® slange
3 x slangekoblinger
Aftagelig tromle (2 i 1)
Muligheder for opbevaring af sprøjtedyser og -pistoler
Klar til brug
Mulighed for opbevaring af spraylanse eller sprøjtedyser mens de er tilsluttet slangen
3/4" hanekobling med 1/2 reducer
Rummelig opbevaringsboks til havehandsker, -saks, planteske m.m.
Kapacitet: 30 m 1/2"-slange, 20 m 5/8"-slange eller 12 m 3/4"-slange
  • Velegnet til alle alminddelige haveslanger
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 4,9
Vægt inkl. emballage (kg) 5,8
Mål (L x B x H) (mm) 290 x 460 x 510

Når du tilslutter disse produkter til drikkevandsnetværket, skal du tjekke kravene af EN 1717. Hvis nødvendigt, spørg din sanitetsspecialist.

Udstyr

  • Sprøjtemønster: keglestråle.
  • Sprøjtemønster: punktstråle.
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Til vanding af krukker og potter.
  • Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
  • Til rengøring af små biler.
