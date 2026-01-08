Slangebox m/auto-oprul balkon, 10m 1/2“
Kompakt slangeboks til vanding på altaner, tagterrasser og i små haver. Praktisk og hurtig ud- og oprulning. Ideel til pladsbesparende opbevaring af haveslangen.
Funktioner og fordele
Inklusiv 10 + 2 m phthalat-fri 1/2 "slange i høj kvalitet
sprøjtedyse
2 slangekoblinger med Aqua Stop – frakobling uden vandsprøjt
Fladt vægbeslag
Adapter til indendørs og udendørs vandhaner
Klar til brug
Specifikationer
Teknisk data
|Slangelængde (m)
|10
|Slangekapacitet. (m)
|10 (5/16")
|Sprængende tryk. (bar)
|24
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|2,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|145 x 285 x 330
Når du tilslutter disse produkter til drikkevandsnetværket, skal du tjekke kravene af EN 1717. Hvis nødvendigt, spørg din sanitetsspecialist.
Scope of supply
- Slangekobling med Aqua Stop.: 2 Stk.
- 3/4" hanetilslutning med 1/2" reducer: 1 Stk.
- sprøjtedyse: 1 Stk.
- 5/16" slange.: 10 m
- 5/16" slangekobling.: 2 m
Udstyr
- Sprøjtemønster: keglestråle.
- Sprøjtemønster: punktstråle.
- Skruer og dyvler til vægmontering.
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
Tilbehør
Slangebox m/auto-oprul balkon, 10m 1/2“ reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.