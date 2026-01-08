Multifunktionel 6 dial sprinkler MS 100

Multifunktionel og overflade sprinkler MS 100 til små områder og haver. 6 forskellige mundstykkeformer gør forskellige typer af vanding mulige. Max. vandingsareal: 78 ㎡.

Den multifunktionelle og overflade sprinkler MS 100 er perfekt til små områder og haver. 6 forskellige mudstykkeformer gør forskellige typer af vanding mulige. Det maksimale område er 78 ㎡. Sprinkleren kan nemt forbindes til haveslangen og er egnet til alle tilgængelige krog-og-løkke system. Kärcher: Det kloge valg til alle dine vandingsbehov.

Funktioner og fordele
6 forskellige dyser med forskellige vandningsmønstre
  • Til vanding efter behov
Løkke til ophæng er integreret i håndtaget
  • Til simpel opbevaring
Specifikationer

Teknisk data

Vandmængde 21 l/min
Sprinkler diameter 2 bar ≤ 8,4 m
Sprinkler diameter 4 bar ≤ 10 m
Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 208 x 199 x 71
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Græsplæne
  • Små områder.
Tilbehør