Multifunktionel 6 dial sprinkler MS 100
Den multifunktionelle og overflade sprinkler MS 100 er perfekt til små områder og haver. 6 forskellige mudstykkeformer gør forskellige typer af vanding mulige. Det maksimale område er 78 ㎡. Sprinkleren kan nemt forbindes til haveslangen og er egnet til alle tilgængelige krog-og-løkke system. Kärcher: Det kloge valg til alle dine vandingsbehov.
Funktioner og fordele
6 forskellige dyser med forskellige vandningsmønstre
- Til vanding efter behov
Løkke til ophæng er integreret i håndtaget
- Til simpel opbevaring
Specifikationer
Teknisk data
|Vandmængde
|21 l/min
|Sprinkler diameter 2 bar
|≤ 8,4 m
|Sprinkler diameter 4 bar
|≤ 10 m
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|208 x 199 x 71
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Græsplæne
- Små områder.