Den multifunktionelle og overflade sprinkler MS 100 er perfekt til små områder og haver. 6 forskellige mudstykkeformer gør forskellige typer af vanding mulige. Det maksimale område er 78 ㎡. Sprinkleren kan nemt forbindes til haveslangen og er egnet til alle tilgængelige krog-og-løkke system. Kärcher: Det kloge valg til alle dine vandingsbehov.