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MORE THAN A TIME SAVER. IT’S A GAME CHANGER.
eco!Boosteren tager effektivitet og bæredygtighed i rengøringen til det næste niveau med en 50 % forøgelse af ydeevnen. Denne løsning er ideel til rengøring af større lodrette overflader af sarte materialer samt til rengøring af let til moderat indgroet snavs.
50 % højere arealydelse
eco!Booster sætter nye standarder, når det gælder rengøring af sarte overflader. Den 50 procent højere arealydelse sparer dig ikke kun tid, men også energi og vand.
50% højere rengøringsydelse
For en hurtigere WOW-faktor: eco!Booster sætter nye standarder, når det gælder rengøring af sarte overflader. Den fjerner snavs meget jævnt over et meget større område end den tidligere fladstråle. Det betyder, at snavset fjernes virkelig effektivt.
50 % højere energieffektivitet
En højere rengøringsydelse for mindre energi: eco!Booster giver dig mulighed for at rengøre det samme område med den samme højtryksrenser, men på meget kortere tid.
50% højere vandeffektivitet
Hård mod snavs, men økonomisk med ressourcer: eco!Booster rengør områder hurtigt og grundigt, samtidig med at der spares på vandet.