MORE THAN A TIME SAVER. IT’S A GAME CHANGER.

eco!Boosteren tager effektivitet og bæredygtighed i rengøringen til det næste niveau med en 50 % forøgelse af ydeevnen. Denne løsning er ideel til rengøring af større lodrette overflader af sarte materialer samt til rengøring af let til moderat indgroet snavs.