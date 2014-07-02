Tekniske data: Motor: - 6,7 kW Honda-motor - 1 pedal til fremad-/baglænskørsel - Vender på lidt plads (3.350 mm) - Automatisk håndbremse ved hjælp af undertryk - Motoren slukker automatisk, når føreren rejser sig fra sædet Feje-/støvsugningssystem: Maskinen arbejder efter overthrow-princippet, dvs. snavset kastes over valsen bagud i snavsbeholderen. Fejevalsen er pendulophængt og tilpasser sig automatisk evt. ujævnheder i overfladen. Både filter og hovedbørstevalse kan udskiftes uden brug af værktøj. Den indbyggede grovsmudsopsamler optager grovsmuds som dåser, glasskår, grus og vådt løv. Sidebørste og hovedbørstevalse drives hydraulisk. En ekstra sidebørste fås på forespørgsel. Snavsbeholder: Begge 50 l snavsbeholdere kan tages ud fra siden. Betjening: Sidebørste og hovedvalse sænkes/løftes ved betjening af en kontakt. Fremad-/baglænskørsel reguleres via en enkelt pedal.