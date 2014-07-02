Feje-/suge maskine KM 100/100 R P
Komfortabel og moderne ride-on fejemaskine til erhvervsmæssig brug indendørs og udendørs. Til områder mellem 8.000 og 10.400 m²/t.
Tekniske data: Motor: - 6,7 kW Honda-motor - 1 pedal til fremad-/baglænskørsel - Vender på lidt plads (3.350 mm) - Automatisk håndbremse ved hjælp af undertryk - Motoren slukker automatisk, når føreren rejser sig fra sædet Feje-/støvsugningssystem: Maskinen arbejder efter overthrow-princippet, dvs. snavset kastes over valsen bagud i snavsbeholderen. Fejevalsen er pendulophængt og tilpasser sig automatisk evt. ujævnheder i overfladen. Både filter og hovedbørstevalse kan udskiftes uden brug af værktøj. Den indbyggede grovsmudsopsamler optager grovsmuds som dåser, glasskår, grus og vådt løv. Sidebørste og hovedbørstevalse drives hydraulisk. En ekstra sidebørste fås på forespørgsel. Snavsbeholder: Begge 50 l snavsbeholdere kan tages ud fra siden. Betjening: Sidebørste og hovedvalse sænkes/løftes ved betjening af en kontakt. Fremad-/baglænskørsel reguleres via en enkelt pedal.
Funktioner og fordele
StødbeskyttelseBeskytter fejemaskinen og genstande i det område, der rengøres.
Stor filteroverflade med automatisk filterrensesystem.Filtret renses automatisk, når maskinen slukkes - det sikrer fortsat lav støvudvikling i lange, uafbrudte arbejdsintervaller. Filtret kan også renses manuelt. Filterskift uden brug af værktøj.
Let at vedligeholdeFilter og børstevalse er lette at tage af uden brug af værktøj, hvilket sikrer fleksibel vedligeholdelse.
EASY-drift-koncept
- Overskuelig og logisk anordning af kontakterne i håndtaget og godt udsyn letter arbejdet.
- Standardsymboler på alle Kärchers fejemaskiner.
Specifikationer
Teknisk data
|Friktionskørsel
|Firetaktsmotor
|Drivkraft (kW)
|6,7
|Brændstoftype
|Benzin
|Maks. kapacitet (m²/h)
|8000
|Max. Områdeydeevne med 2 sidebørster (m²/h)
|10400
|Arbejdsbredde (mm)
|700
|Arbejdsbredde med 1 sidebørste (mm)
|1000
|Arbejdsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1300
|Affaldsbeholder. (l)
|100
|Klatreevne. (%)
|18
|Arbejdshastighed (km/h)
|8
|Filterflade (m²)
|6
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|340
|Vægt, driftsklar (kg)
|300
|Mål (L x B x H) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Scope of supply
- Rundt polyesterfilter
- Lufthjul
Udstyr
- Manuelt filterrensningssystem
- Automatisk filterrensning
- Pendlende hovedbørstevalse
- Regulerbar sugestyrke
- Grovsmudsopsamler
- Overthrow-princip
- Drivmekanisme - fremad
- Drivmekanisme - baglæns
- Støvsuger
- Udendørs anvendelse
- Driftstimetæller
- Fejefunktion (kan slås fra)
Videoer
Anvendelsesområder
- Til prompte rengøring i car parks
- Perfekt til entreprenører, i detailsektoren eller offentlige bygninger.
- Også velegnet til værksteder, skoler, tankstationer eller bilforhandlere
- Også velegnet til rengøring af produktionsområder og lagre