Feje-/suge maskine KM 100/100 R P

Komfortabel og moderne ride-on fejemaskine til erhvervsmæssig brug indendørs og udendørs. Til områder mellem 8.000 og 10.400 m²/t.

Tekniske data: Motor: - 6,7 kW Honda-motor - 1 pedal til fremad-/baglænskørsel - Vender på lidt plads (3.350 mm) - Automatisk håndbremse ved hjælp af undertryk - Motoren slukker automatisk, når føreren rejser sig fra sædet Feje-/støvsugningssystem: Maskinen arbejder efter overthrow-princippet, dvs. snavset kastes over valsen bagud i snavsbeholderen. Fejevalsen er pendulophængt og tilpasser sig automatisk evt. ujævnheder i overfladen. Både filter og hovedbørstevalse kan udskiftes uden brug af værktøj. Den indbyggede grovsmudsopsamler optager grovsmuds som dåser, glasskår, grus og vådt løv. Sidebørste og hovedbørstevalse drives hydraulisk. En ekstra sidebørste fås på forespørgsel. Snavsbeholder: Begge 50 l snavsbeholdere kan tages ud fra siden. Betjening: Sidebørste og hovedvalse sænkes/løftes ved betjening af en kontakt. Fremad-/baglænskørsel reguleres via en enkelt pedal.

Funktioner og fordele
Feje-/suge maskine KM 100/100 R P: Stødbeskyttelse
Stødbeskyttelse
Beskytter fejemaskinen og genstande i det område, der rengøres.
Feje-/suge maskine KM 100/100 R P: Stor filteroverflade med automatisk filterrensesystem.
Stor filteroverflade med automatisk filterrensesystem.
Filtret renses automatisk, når maskinen slukkes - det sikrer fortsat lav støvudvikling i lange, uafbrudte arbejdsintervaller. Filtret kan også renses manuelt. Filterskift uden brug af værktøj.
Feje-/suge maskine KM 100/100 R P: Let at vedligeholde
Let at vedligeholde
Filter og børstevalse er lette at tage af uden brug af værktøj, hvilket sikrer fleksibel vedligeholdelse.
EASY-drift-koncept
  • Overskuelig og logisk anordning af kontakterne i håndtaget og godt udsyn letter arbejdet.
  • Standardsymboler på alle Kärchers fejemaskiner.
Specifikationer

Teknisk data

Friktionskørsel Firetaktsmotor
Drivkraft (kW) 6,7
Brændstoftype Benzin
Maks. kapacitet (m²/h) 8000
Max. Områdeydeevne med 2 sidebørster (m²/h) 10400
Arbejdsbredde (mm) 700
Arbejdsbredde med 1 sidebørste (mm) 1000
Arbejdsbredde med 2 sidebørster (mm) 1300
Affaldsbeholder. (l) 100
Klatreevne. (%) 18
Arbejdshastighed (km/h) 8
Filterflade (m²) 6
Vægt (med tilbehør) (kg) 340
Vægt, driftsklar (kg) 300
Mål (L x B x H) (mm) 2006 x 1005 x 1343

Scope of supply

  • Rundt polyesterfilter
  • Lufthjul

Udstyr

  • Manuelt filterrensningssystem
  • Automatisk filterrensning
  • Pendlende hovedbørstevalse
  • Regulerbar sugestyrke
  • Grovsmudsopsamler
  • Overthrow-princip
  • Drivmekanisme - fremad
  • Drivmekanisme - baglæns
  • Støvsuger
  • Udendørs anvendelse
  • Driftstimetæller
  • Fejefunktion (kan slås fra)
Feje-/suge maskine KM 100/100 R P
Feje-/suge maskine KM 100/100 R P
Videoer
Anvendelsesområder
  • Til prompte rengøring i car parks
  • Perfekt til entreprenører, i detailsektoren eller offentlige bygninger.
  • Også velegnet til værksteder, skoler, tankstationer eller bilforhandlere
  • Også velegnet til rengøring af produktionsområder og lagre
Tilbehør