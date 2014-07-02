Industrifejemaskinen KM 130/300 R D er ideel med sit lave dieselforbrug og imponerer med fremragende motorydelse. Den robuste maskine er velegnet til ekstreme opgaver, f.eks. i byggebranchen og metalindustrien, i støberier og andre områder med store mængder snavs. Baseret på fejebakkeprincippet, der sikkert opsuger fint støv og groft snavs. Børstevalsen tilpasser sig automatisk til ujævne overflader og kan hurtigt udskiftes uden brug af værktøj. Det innovative fejesystem reducerer slitagen. Hovedbørstevalsen kan nemt udskiftes uden brug af værktøj. Snavsbeholderen lukkes automatisk under transport. To horisontalt monterede flade foldefiltre sikrer ren luft, selv hvor der findes store mængder støv. Filterrensning foretages ved et tryk på en knap og ved hjælp af en særdeles effektiv dobbeltskraber. Filtret er let tilgængeligt og kan udskiftes uden brug af værktøj. Motoren er let tilgængelig. Basisfunktionerne vælges bekvemt via en knap takket være EASY Operation Concept. Et cyklonfilter renser luften, før den når ind i motoren og øger dermed levetiden betydeligt.