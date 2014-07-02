Feje-/suge maskine KM 130/300 R D
Dieseldreven hydraulisk industrifejemaskine med trehjuls baghjulsstyring til de mest krævende opgaver, f.eks. i byggebranchen og metalindustrien, i støberier og andre områder, hvor der genereres meget snavs.
Industrifejemaskinen KM 130/300 R D er ideel med sit lave dieselforbrug og imponerer med fremragende motorydelse. Den robuste maskine er velegnet til ekstreme opgaver, f.eks. i byggebranchen og metalindustrien, i støberier og andre områder med store mængder snavs. Baseret på fejebakkeprincippet, der sikkert opsuger fint støv og groft snavs. Børstevalsen tilpasser sig automatisk til ujævne overflader og kan hurtigt udskiftes uden brug af værktøj. Det innovative fejesystem reducerer slitagen. Hovedbørstevalsen kan nemt udskiftes uden brug af værktøj. Snavsbeholderen lukkes automatisk under transport. To horisontalt monterede flade foldefiltre sikrer ren luft, selv hvor der findes store mængder støv. Filterrensning foretages ved et tryk på en knap og ved hjælp af en særdeles effektiv dobbeltskraber. Filtret er let tilgængeligt og kan udskiftes uden brug af værktøj. Motoren er let tilgængelig. Basisfunktionerne vælges bekvemt via en knap takket være EASY Operation Concept. Et cyklonfilter renser luften, før den når ind i motoren og øger dermed levetiden betydeligt.
Funktioner og fordele
Robust konstruktionSolid stålramme Robuste, vandkølede industrimotorer Fuldhydraulisk traktionsdrev
Effektivt, holdbart filterFoldet fladfilter med 5,5 m² filterflade Effektiv filterrensning med dobbeltskraber Til støvfri fejning
Let at brugeNemt driftskoncept Nem at komme ind i og ud af Servicevenlig
Forskellige drev
- Elektrisk drev
- Dieselmotorer i henhold til industristandard
- LPG motor til indendørs og udendørs brug
Flexible Footprint System
- Perfekte rengøringsresultater.
- Slidstærk børste
- Tilpasser sig nemt til forskellige overflader.
Hydraulisk system til høj aflæsning
- Tømning af snavsbeholderen er sikker og nem.
- Beholderen kan løftes højt, op til 1,42 m.
Fejebakkeprincip
- God optagelse af fint og groft snavs.
- Ringe grad af støvspredning.
Omfattende sortiment af tilbehør og fastgørelsessæt
- Tilpasser sig let til individuelle rengøringsbehov.
- Imponerende udstyr (f.eks. Bekvem kabine, aircondition, varme).
- Ekstra sidebørste fås på forespørgsel.
Fuldautomatisk traktionsdrev og hovedbørstevalse og sidebørster
- Ekstremt lidt vedligeholdelse.
- Ingen slitage.
- Meget holdbart
Cyclone forfilter
- Motorfilter med længere levetid.
- Længere rengøringsintervaller
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Diesel
|Friktionskørsel
|Firetaktsmotor
|Motorproducent
|Yanmar
|Drivkraft (kW)
|15,8
|Maks. kapacitet (m²/h)
|13000
|Arbejdsbredde (mm)
|1000
|Arbejdsbredde med 1 sidebørste (mm)
|1300
|Arbejdsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1550
|Affaldsbeholder. (l)
|300
|Klatreevne. (%)
|18
|Arbejdshastighed (km/h)
|10
|Filterflade (m²)
|5,5
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|951
|Vægt, driftsklar (kg)
|951
|Mål (L x B x H) (mm)
|2040 x 1330 x 1430
Udstyr
- Manuelt filterrensningssystem
- Justerbar børstevalse
- Servostyring
- Regulerbar sugestyrke
- Fejebakkeprincip
- Drivmekanisme - fremad
- Drivmekanisme - baglæns
- Støvsuger
- Hydraulisk beholderløft
- Udendørs anvendelse
- Opladningsniveau-indikator
- Driftstimetæller
- Fejefunktion (kan slås fra)
- Sidebørsten svinger automatisk ud
Videoer
Anvendelsesområder
- Bygge materialebearbejdningsanlæg
- Metalstøbningsanlæg
- Metalforarbejdningsanlæg
- Opbevaringsområder
- Byggepladser
- Jern- og stålværker
- Materialeforarbejdningsanlæg