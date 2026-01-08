Feje-/suge maskine KM 130/300 R D Classic
KM 130/300 R Classic Ride-on fejemaskine med stor container, robust stålchassis, nem betjening, hydraulisk baghjulstræk m.m.
KM 130/300 er en fejemaskine med lavt lydniveau. Denne robuste maskine er egnet til ekstreme rengøringsjobs f.eks. i bygge- og anlægsbranchen, metalindustrien, i støberier og i alle brancher med behov for en maskine som håndtere meget grov snavs. Valsebørstene tilpasses automatisk til ujævne underlag, og det innovative fejesystem reducerer slitage til et minimum.
Funktioner og fordele
Hydraulisk baghjulstræk med solide gummihjulGod manøvredygtighed og kontrol, også på trange steder. Kan også arbejde på skarpe overflade, uden at dækkene punkterer. Klar og intuitivt layout og robuste kontrolelementer til nem betjening.
Stort lommefilter med vibrationsmotorStort filterområde til støvfri støvsugning. Rengøring ved hjælp af vibrationsmotor.
Robust stålstel med flere korrosionsbeskyttereKan bruges under vanskelige arbejdsbetingelser. Holdbar maskine og komponenter.
Let at vedligeholde
- Simpel teknologi med velafprøvede komponenter: Fuldhydraulisk drev - elektrisk i stedet for elektronisk
- Nem adgang til alle tekniske komponenter.
Hydraulisk system til høj aflæsning
- Affald kan tømmes sikkert, nemt og uden kontakt.
- Ubesværet løft af beholder op til 1,52 m.
Fejebakkeprincip
- God optagelse af fint og groft snavs.
- Ringe grad af støvspredning.
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Diesel
|Friktionskørsel
|Firetaktsmotor
|Motorproducent
|Yanmar
|Drivkraft (kW)
|15,8
|Maks. kapacitet (m²/h)
|13000
|Arbejdsbredde (mm)
|1000
|Arbejdsbredde med 1 sidebørste (mm)
|1300
|Arbejdsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1550
|Affaldsbeholder. (l)
|300
|Klatreevne. (%)
|18
|Arbejdshastighed (km/h)
|10
|Filterflade (m²)
|7,8
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|923
|Vægt, driftsklar (kg)
|923
|Vægt inkl. emballage (kg)
|923
|Mål (L x B x H) (mm)
|2040 x 1330 x 1430
Scope of supply
- Lommefilter
- Massive gummihjul
Udstyr
- Manuelt filterrensningssystem
- Justerbar børstevalse
- Servostyring
- Regulerbar sugestyrke
- Fejebakkeprincip
- Drivmekanisme - fremad
- Drivmekanisme - baglæns
- Støvsuger
- Hydraulisk beholderløft
- Udendørs anvendelse
- Driftstimetæller
- Fejefunktion (kan slås fra)
Videoer
Anvendelsesområder
- Bygge materialebearbejdningsanlæg
- Metalstøbningsanlæg
- Metalforarbejdningsanlæg
- Opbevaringsområder
- Byggepladser
- Jern- og stålværker
- Materialeforarbejdningsanlæg