KM 130/300 er en fejemaskine med lavt lydniveau. Denne robuste maskine er egnet til ekstreme rengøringsjobs f.eks. i bygge- og anlægsbranchen, metalindustrien, i støberier og i alle brancher med behov for en maskine som håndtere meget grov snavs. Valsebørstene tilpasses automatisk til ujævne underlag, og det innovative fejesystem reducerer slitage til et minimum.