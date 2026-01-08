Feje-/suge maskine KM 130/300 R D Classic

KM 130/300 R Classic Ride-on fejemaskine med stor container, robust stålchassis, nem betjening, hydraulisk baghjulstræk m.m.

KM 130/300 er en fejemaskine med lavt lydniveau. Denne robuste maskine er egnet til ekstreme rengøringsjobs f.eks. i bygge- og anlægsbranchen, metalindustrien, i støberier og i alle brancher med behov for en maskine som håndtere meget grov snavs. Valsebørstene tilpasses automatisk til ujævne underlag, og det innovative fejesystem reducerer slitage til et minimum.

Funktioner og fordele
Feje-/suge maskine KM 130/300 R D Classic: Hydraulisk baghjulstræk med solide gummihjul
Hydraulisk baghjulstræk med solide gummihjul
God manøvredygtighed og kontrol, også på trange steder. Kan også arbejde på skarpe overflade, uden at dækkene punkterer. Klar og intuitivt layout og robuste kontrolelementer til nem betjening.
Feje-/suge maskine KM 130/300 R D Classic: Stort lommefilter med vibrationsmotor
Stort lommefilter med vibrationsmotor
Stort filterområde til støvfri støvsugning. Rengøring ved hjælp af vibrationsmotor.
Feje-/suge maskine KM 130/300 R D Classic: Robust stålstel med flere korrosionsbeskyttere
Robust stålstel med flere korrosionsbeskyttere
Kan bruges under vanskelige arbejdsbetingelser. Holdbar maskine og komponenter.
Let at vedligeholde
  • Simpel teknologi med velafprøvede komponenter: Fuldhydraulisk drev - elektrisk i stedet for elektronisk
  • Nem adgang til alle tekniske komponenter.
Hydraulisk system til høj aflæsning
  • Affald kan tømmes sikkert, nemt og uden kontakt.
  • Ubesværet løft af beholder op til 1,52 m.
Fejebakkeprincip
  • God optagelse af fint og groft snavs.
  • Ringe grad af støvspredning.
Specifikationer

Teknisk data

Brændstoftype Diesel
Friktionskørsel Firetaktsmotor
Motorproducent Yanmar
Drivkraft (kW) 15,8
Maks. kapacitet (m²/h) 13000
Arbejdsbredde (mm) 1000
Arbejdsbredde med 1 sidebørste (mm) 1300
Arbejdsbredde med 2 sidebørster (mm) 1550
Affaldsbeholder. (l) 300
Klatreevne. (%) 18
Arbejdshastighed (km/h) 10
Filterflade (m²) 7,8
Vægt (med tilbehør) (kg) 923
Vægt, driftsklar (kg) 923
Vægt inkl. emballage (kg) 923
Mål (L x B x H) (mm) 2040 x 1330 x 1430

Scope of supply

  • Lommefilter
  • Massive gummihjul

Udstyr

  • Manuelt filterrensningssystem
  • Justerbar børstevalse
  • Servostyring
  • Regulerbar sugestyrke
  • Fejebakkeprincip
  • Drivmekanisme - fremad
  • Drivmekanisme - baglæns
  • Støvsuger
  • Hydraulisk beholderløft
  • Udendørs anvendelse
  • Driftstimetæller
  • Fejefunktion (kan slås fra)
Feje-/suge maskine KM 130/300 R D Classic
Videoer
Anvendelsesområder
  • Bygge materialebearbejdningsanlæg
  • Metalstøbningsanlæg
  • Metalforarbejdningsanlæg
  • Opbevaringsområder
  • Byggepladser
  • Jern- og stålværker
  • Materialeforarbejdningsanlæg
Tilbehør