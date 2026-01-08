Fejemaskine KM 70/20 C 2SB
Optimale rengøringsresultater: Den manuelle fejemaskine KM 70/20 C 2SB med 2 sidebørster sikrer et stort areal og næsten støvfri fejning.
Den manuelle fejemaskine KM 70/20 C 2SB gør rent med 2 sidebørster og en hovedbørste. I kombination med det manuelle drev bliver rengøringen af udendørs områder enkel og effektiv: KM 70/20 C 2SB's arealydelse er 9 gange højere end med en kost. Hovedbørsten kan justeres i 6 trin, og i kombination med de trinløst justerbare sidebørster opnås et optimalt rengøringsresultat på forskellige gulve. Det anvendte filter gør fejningen stort set støvfri. Et højdejusterbart skubbehåndtag og Home Base-systemet til transport af ekstraudstyr som spande og affaldsopsamlere sikrer ergonomisk betjening. Det betyder, at affald kan bortskaffes sammen med støv og snavs i et enkelt trin. Når arbejdet er færdigt, kan KM 70/20 C 2SB opbevares pladsbesparende i sin parkeringsposition.
Funktioner og fordele
Hovedbørste og sidebørster kan indstilles trinløstTrinvist justerbart kontakttryk for optimale fejeresultater. Justering af kontakttrykket reducerer sliddet på fejemaskinens valser. For at skåne børstehårene kan fejevalsen og sidebørsten aflastes helt.
Støvfilter.Støvfilteret renser effektivt udblæsningsluften og forhindrer, at støv flyver op under fejningen. Filtersystemet et let tilgængeligt, så det er hurtigt at skifte filtret.
Home-Base systemPraktisk opbevaring af ekstraudstyr som spande og affaldsopsamlere. Tilbehør kan opbevares praktisk i en lomme på skubbehåndtaget.
Stor beholder.
- Ergonomisk beholderhåndtag til nem håndtering og tømning.
Justerbart håndtag
- Meget ergonomisk takket være tre højdeindstillinger.
- Kan foldes sammen, hvilket sparer opbevaringsplads.
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|manuelt
|Maks. kapacitet (m²/h)
|3920
|Arbejdsbredde (mm)
|480
|Arbejdsbredde med 1 sidebørste (mm)
|700
|Arbejdsbredde med 2 sidebørster (mm)
|980
|Beholdervolumen brutto/netto (l)
|45 / 20
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|22
|Vægt, driftsklar (kg)
|22
|Vægt inkl. emballage (kg)
|27,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|989 / 800 / 416
Scope of supply
- Finfilter
Udstyr
- Manuelt fejedrev
- Justerbar børstevalse
- Sammenklappeligt skubbehåndtag
- Fejebakkeprincip
- Udendørs anvendelse
- Indendørs anvendelse
Videoer
Anvendelsesområder
- Til rengøring af produktionshaller, pakhuse og logistikhaller samt læsseområder
- Til rengøring af parkeringspladser og tankstationer
- Til rengøringsområder som skolegårde og i det kommunale miljø
- Også ideel til mindre værksteder og i landbruget