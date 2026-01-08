Den manuelle fejemaskine KM 70/20 C 2SB gør rent med 2 sidebørster og en hovedbørste. I kombination med det manuelle drev bliver rengøringen af udendørs områder enkel og effektiv: KM 70/20 C 2SB's arealydelse er 9 gange højere end med en kost. Hovedbørsten kan justeres i 6 trin, og i kombination med de trinløst justerbare sidebørster opnås et optimalt rengøringsresultat på forskellige gulve. Det anvendte filter gør fejningen stort set støvfri. Et højdejusterbart skubbehåndtag og Home Base-systemet til transport af ekstraudstyr som spande og affaldsopsamlere sikrer ergonomisk betjening. Det betyder, at affald kan bortskaffes sammen med støv og snavs i et enkelt trin. Når arbejdet er færdigt, kan KM 70/20 C 2SB opbevares pladsbesparende i sin parkeringsposition.