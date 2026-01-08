Feje-/suge maskine KM 75/40 W Bp Pack
Walk-behind sugefejemaskine med batteri, inkluderer batteri og elektronisk oplader.
Funktioner og fordele
Snavsbeholder med trolleyhåndtagSnavsbeholder med forsænkede håndtag - let at tage af og tømme. Hurtig bortskaffelse.
Effektivt filtersystem med mekanisk filterrensning1,8 m² filteroverflade sikrer lange arbejdsintervaller. Langtidsholdbar takket være vaskbart polyestermateriale. Mekanisk filterrensesystem med ergonomisk håndtag.
EASY-drift-konceptEnkel, praktisk betjening takket være den logiske organisering af alle kontrolelementer. Standardsymboler på alle Kärchers fejemaskiner.
Meget nem at give et eftersyn
- Ingen værktøj er nødvendig for at udskifte filter og børsteruller, hvilket gør det muligt at vedligeholde maskinen uanset hvor den er.
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Elektrisk
|Fremdrift
|Jævnstrømsmotor
|Drivkraft (V/W)
|24 / 400
|Maks. kapacitet (m²/h)
|3375
|Arbejdsbredde (mm)
|550
|Arbejdsbredde med 1 sidebørste (mm)
|750
|Affaldsbeholder. (l)
|40
|Klatreevne. (%)
|12
|Arbejdshastighed (km/h)
|4,5
|Filterflade (m²)
|1,8
|Batteri køretid (h)
|max. 2,5
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|125
|Vægt, driftsklar (kg)
|125
|Vægt inkl. emballage (kg)
|134,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Scope of supply
- Fladfilter: fremstillet i polyester
- Batteri og oplader medfølger
Udstyr
- Manuelt filterrensningssystem
- Drivmekanisme - fremad
- Justerbar børstevalse
- Mobil støvcontainer
- Grovsmudsopsamler
- Sammenklappeligt skubbehåndtag
- Overthrow-princip
- Støvsuger
- Udendørs anvendelse
- Indendørs anvendelse
- Opladningsniveau-indikator
- Regulerbar sugestyrke
- Sidebørste, kan løftes og reguleres
Videoer
Anvendelsesområder
- Til rengøring af produktionshaller, pakhuse og logistikhaller samt læsseområder
- Til rengøring af parkeringspladser og tankstationer
- Til rengøringsområder som skolegårde og i det kommunale miljø
- Også ideel til mindre værksteder og i landbruget