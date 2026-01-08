Feje-/suge maskine KM 75/40 W Bp Pack

Walk-behind sugefejemaskine med batteri, inkluderer batteri og elektronisk oplader.

Funktioner og fordele
Feje-/suge maskine KM 75/40 W Bp Pack: Snavsbeholder med trolleyhåndtag
Snavsbeholder med trolleyhåndtag
Snavsbeholder med forsænkede håndtag - let at tage af og tømme. Hurtig bortskaffelse.
Feje-/suge maskine KM 75/40 W Bp Pack: Effektivt filtersystem med mekanisk filterrensning
Effektivt filtersystem med mekanisk filterrensning
1,8 m² filteroverflade sikrer lange arbejdsintervaller. Langtidsholdbar takket være vaskbart polyestermateriale. Mekanisk filterrensesystem med ergonomisk håndtag.
Feje-/suge maskine KM 75/40 W Bp Pack: EASY-drift-koncept
EASY-drift-koncept
Enkel, praktisk betjening takket være den logiske organisering af alle kontrolelementer. Standardsymboler på alle Kärchers fejemaskiner.
Meget nem at give et eftersyn
  • Ingen værktøj er nødvendig for at udskifte filter og børsteruller, hvilket gør det muligt at vedligeholde maskinen uanset hvor den er.
Specifikationer

Teknisk data

Brændstoftype Elektrisk
Fremdrift Jævnstrømsmotor
Drivkraft (V/W) 24 / 400
Maks. kapacitet (m²/h) 3375
Arbejdsbredde (mm) 550
Arbejdsbredde med 1 sidebørste (mm) 750
Affaldsbeholder. (l) 40
Klatreevne. (%) 12
Arbejdshastighed (km/h) 4,5
Filterflade (m²) 1,8
Batteri køretid (h) max. 2,5
Vægt (med tilbehør) (kg) 125
Vægt, driftsklar (kg) 125
Vægt inkl. emballage (kg) 134,7
Mål (L x B x H) (mm) 1430 x 750 x 1190

Scope of supply

  • Fladfilter: fremstillet i polyester
  • Batteri og oplader medfølger

Udstyr

  • Manuelt filterrensningssystem
  • Drivmekanisme - fremad
  • Justerbar børstevalse
  • Mobil støvcontainer
  • Grovsmudsopsamler
  • Sammenklappeligt skubbehåndtag
  • Overthrow-princip
  • Støvsuger
  • Udendørs anvendelse
  • Indendørs anvendelse
  • Opladningsniveau-indikator
  • Regulerbar sugestyrke
  • Sidebørste, kan løftes og reguleres
Feje-/suge maskine KM 75/40 W Bp Pack
Videoer
Anvendelsesområder
  • Til rengøring af produktionshaller, pakhuse og logistikhaller samt læsseområder
  • Til rengøring af parkeringspladser og tankstationer
  • Til rengøringsområder som skolegårde og i det kommunale miljø
  • Også ideel til mindre værksteder og i landbruget
Tilbehør