Trappevasker BD 17/5 C
Kompakt, 220V håndholdt diskmaskine til opskuring, indsæbning, polering og krystalliser forskellige små områder som trin eller vindueskarme.
Takket være kompakte dimensioner (33 cm x 17-20 cm x 29 cm) kan den netdrevne skrubber BD 17/5 C også bruges på områder, hvor klassiske rengøringsmaskiner ikke kan bruges på grund af størrelse, og rengøring i hånden stadig er dyrt. Entreprenører, kommercielle eller kommunale brugere, der arbejder med sådanne ejendomme, finder den rette løsning i denne maskine. Let tilgængelige betjeningselementer ved siden garanterer hurtig og behagelig håndtering. Med rotationshastighedsregulatoren (0 - 450 omdr./min.) og tilhørende tilbehør kan maskinen tilpasses optimalt til den respektive rengøringssituation: for eksempel dyb rengøring, krystallisering eller polering af hårde områder eller indsæbning af tæppebelagte områder. Specielt til trappeopgang rengøring samtidig rengøring af vandrette og lodrette områder er en behagelig lettelse, som sparer tid, energi og omkostninger. Maskinens hus er fremstillet af robust, slagfast plast. Diskpenslen eller pad-drevet bord kan nemt skiftes inden for få sekunder. Takket være de to håndtag kan maskinen, der vejer 5 kg, styres og betjenes sikkert.
Funktioner og fordele
Let og kompaktVelegnet til mindre områder som f.eks. trapper og vindueskarme Let at transportere
HastighedsreguleringHastigheden kan justeres, så den passer til rengøringsopgaven.
Valgfri hjørnebørsteTil rengøring helt ind i hjørnerne (med valgfri hjørnebørste til brug horisontalt og vertikalt samtidigt)
Førsteklasses komponenter
- Maskinen er stort set vedligeholdelsesfri.
Omfattende udvalg af tilbehør
- Alsidig
- Børsterne fås i forskellige hårdhedsgrader og diametre. Også egnet til rengøring af gulvtæpper.
- Pads og drevplade til glatte gulve.
Nem at kontrollere
- Klar og nem at bruge
Alt tilbehør kan skilles ad
- Pladsbesparende lagerplads
Kan anvendes vertikalt eller horisontal
- Større fleksibilitet: Rengøring af horisontale overflader (som f.eks. trapper og vindueskarme) og vertikale overflader (såsom rørstammer)
Aftagelig beholder
- Letter arbejdet med landinger (eventuelt tilgængelig)
Udskiftning af børste og drevplade
- Hurtig og let regulering, så den passer til den pågældende opgave
Specifikationer
Teknisk data
|Fremdriftstype
|Drift via strømnet
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|170 - 200
|Rotationshastighed (rpm)
|450
|Lydniveau (dB(A))
|69
|Spænding (V)
|220 - 230
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|5,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|330 x 136 x 290
Udstyr
- Regulerbar børstehastighed
- Drift via strømnet
- Tank, valgfri: 2.5 l
Anvendelsesområder
- Nem rengøring af trapper
- Til grundig rengøring af alle gulve - fra hårde gulve til tæpper
- Til rengøringsopgaver på snævre områder.
- Til målrettet fiberdybderensning af mindre tæppebelagte områder