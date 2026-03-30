Takket være kompakte dimensioner (33 cm x 17-20 cm x 29 cm) kan den netdrevne skrubber BD 17/5 C også bruges på områder, hvor klassiske rengøringsmaskiner ikke kan bruges på grund af størrelse, og rengøring i hånden stadig er dyrt. Entreprenører, kommercielle eller kommunale brugere, der arbejder med sådanne ejendomme, finder den rette løsning i denne maskine. Let tilgængelige betjeningselementer ved siden garanterer hurtig og behagelig håndtering. Med rotationshastighedsregulatoren (0 - 450 omdr./min.) og tilhørende tilbehør kan maskinen tilpasses optimalt til den respektive rengøringssituation: for eksempel dyb rengøring, krystallisering eller polering af hårde områder eller indsæbning af tæppebelagte områder. Specielt til trappeopgang rengøring samtidig rengøring af vandrette og lodrette områder er en behagelig lettelse, som sparer tid, energi og omkostninger. Maskinens hus er fremstillet af robust, slagfast plast. Diskpenslen eller pad-drevet bord kan nemt skiftes inden for få sekunder. Takket være de to håndtag kan maskinen, der vejer 5 kg, styres og betjenes sikkert.