kompakt gulvvaskemaskine BD 43/25 C Bp Pack
BD 43/25 C Bp Pack er en batteridrevet gulvvasker med disc-børste, specielt nyttig til vedligeholdelse og dyb rengøring af overflader på op til 900 m².
Vores ”walk-behind” batteridrevne BD 43/25 C Bp Pack gulvvasker med disc-børste har en arbejdsbredde på 43 cm og et tankvolumen på 25 liter. Dette gør den ideel til økonomisk dyb rengøring og vedligeholdelsesrensning på overflader på op til 900 m2. Dens fleksibilitet og manøvredygtighed er ideel til områder med begrænset plads. Maskinen betjenes med et 24 volt batteri med 76 Ah kapacitet; en separat batterioplader er inkluderet. EASY Operation-systemet, med dets karakteristiske gule styreelementer, sikrer nem betjening og meget kort instruktionstid. Desuden er rengøring og vedligeholdelse af maskinen lige så let.
Funktioner og fordele
Robuste og holdbare kontrolelementerDesignet til dagligt brug. Robust, holdbar og pålidelig maskine.
Enkel betjening takket være EASY - KontrolpanelSelvforklarende symboler Magnetventil til automatisk vandudskæring efter den hovedkontakt er frigivet. Få gule farvekodede kontakter gør maskinen nem at bruge
Lille kompakt maskine.Meget manøvredygtig og nem at bruge. Meget godt billede af overfladen, der skal rengøres.
Stort batterirum til alle standardbatterier
- Nem tilgang til batteriet gør det nemt at skifte.
- Også egnet til flerskiftsdrift.
Comfortable Home Base-system
- Mulighed for universalkrog, beholder og moppe osv.
- Ekstra rengøringsredskaber kan tages med.
Prisvenlig basismodel i klassen for 25-35 L støvsugere.
- Særdeles godt forhold mellem pris og ydelse.
- Reduceret til de vigtigste funktioner.
Gule, klart synlige kontrolelementer
76 Ah batteri og oplader er inkluderet.
- Let opladning fra alle standardstikkontakter
- Uafhængig af strømnet, ingen fare for at snuble over ledninger
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Batteri
|Friktionskørsel
|Stiger ved børsterotation
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|430
|Arbejdsbredde, støvsuger (mm)
|750
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|25 / 25
|Kapacitet (m²/h)
|1720
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|860
|Batteritype
|vedligeholdelsesfri
|Batteri (V/Ah)
|24 / 76
|Batteri køretid (h)
|max. 2
|Batteriopladningstid (h)
|ca. 8,7
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Rotationshastighed (rpm)
|180
|Rulletryk (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Vandforbrug (l/min)
|max. 2,7
|Lydniveau (dB(A))
|66
|Motorydelse (W)
|1100
|Farve
|Antracit
|Tilladt totalvægt (kg)
|115
|Vægt uden tilbehør (kg)
|40
|Mål (L x B x H) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Scope of supply
- Disc-børste: 1 Stk.
- Batteri
- Oplader
- Sugeløbe, v-formet
Udstyr
- 2-tank system