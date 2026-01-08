Vores ”walk-behind” batteridrevne BD 43/25 C Bp Pack gulvvasker med disc-børste har en arbejdsbredde på 43 cm og et tankvolumen på 25 liter. Dette gør den ideel til økonomisk dyb rengøring og vedligeholdelsesrensning på overflader på op til 900 m2. Dens fleksibilitet og manøvredygtighed er ideel til områder med begrænset plads. Maskinen betjenes med et 24 volt batteri med 76 Ah kapacitet; en separat batterioplader er inkluderet. EASY Operation-systemet, med dets karakteristiske gule styreelementer, sikrer nem betjening og meget kort instruktionstid. Desuden er rengøring og vedligeholdelse af maskinen lige så let.