kompakt gulvvaskemaskine BD 50/50 C Bp Pack Classic

BD 50/50 C Bp Pack Classic er en overkommelig og kompakt indgangsmodel i den batteridrevne gulvvaskerklasse. Maskinen giver mulighed for rengøre op til 2000 m²/t.

BD 50/50 C Bp Pack Classic giver et klart udsyn til det område, der skal rengøres på grund af de kompakte dimensioner. Betjeningen af denne maskine er utrolig nem med EASY-betjeningspanel fra Kärcher. Maskinfunktionerne er blevet reduceret til de vigtigste indstillinger og funktioner, der muliggør brug efter kort instruktion. Vi anbefaler BD 50/50 C Bp Pack Classic til brug i supermarkeder, hoteller eller sygehuse.

Funktioner og fordele
kompakt gulvvaskemaskine BD 50/50 C Bp Pack Classic: Udstyret med magnetventil og transportrulle for maksimal komfort
Udstyret med magnetventil og transportrulle for maksimal komfort
Magnetventil til automatisk vandudskæring efter den hovedkontakt er frigivet. Fold ud transport rulle gør det muligt den bekvemme to-trins metode. Fold ud transport rulle letter transport af maskinen betydeligt.
kompakt gulvvaskemaskine BD 50/50 C Bp Pack Classic: Enkel betjening takket være EASY - Kontrolpanel
Enkel betjening takket være EASY - Kontrolpanel
Selvforklarende symboler Kort oplæringstid. Få gule farvekodede kontakter gør maskinen nem at bruge
kompakt gulvvaskemaskine BD 50/50 C Bp Pack Classic: Begyndermodel til en overkommelig pris
Begyndermodel til en overkommelig pris
Særdeles godt forhold mellem pris og ydelse. Reduceret til de vigtigste funktioner.
Stor beholdervolumen med kompakte dimensioner
  • Ekstremt manøvredygtig.
  • Giver et tydeligt overblik over den flade, der skal rengøres.
Stort batterirum til alle standardbatterier
  • Let tilgængeligt batterirum til hurtig udskiftning af batterier.
  • Også egnet til flerskiftsdrift.
Home-Base system
  • Valgfri fastgørelse af ekstra tilbehør eller udstyr.
  • Ekstra rengøringsredskaber kan tages med.
EASY - Kontrolpanel
  • 1-knaps drift.
  • Meget nem at bruge
Enkel tildeling af funktioner med betjeningselementer i gul
  • Kort oplæringstid, også for uerfarne medarbejdere.
Robuste og holdbare kontakter
  • Egnet til daglig brug.
  • Ekstrem holdbar.
Specifikationer

Teknisk data

Brændstoftype Batteri
Friktionskørsel Stiger ved børsterotation
Arbejdsbredde, børste (mm) 510
Arbejdsbredde, støvsuger (mm) 900
Vandtank rent/snavset vand (l) 50 / 50
Kapacitet (m²/h) max. 2040
Faktisk kapacitetsområde (m²/h) 1200
Batteritype vedligeholdelsesfri
Batteri (V/Ah) 24 / 105
Batteri køretid (h) max. 3
Batteriopladningstid (h) ca. 12
Strømforsyning til batterioplader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Rotationshastighed (rpm) 180
Rulletryk (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Vendebredde i midtergang (mm) 1240
Vandforbrug (l/min) max. 2,3
Lydniveau (dB(A)) 66
Motorydelse (W) max. 1100
Vægt uden tilbehør (kg) 40
Mål (L x B x H) (mm) 1170 x 570 x 1025

Scope of supply

  • Disc-børste: 1 Stk.
  • Batteri
  • Oplader
  • Sugeløbe, v-formet

Udstyr

  • 2-tank system
kompakt gulvvaskemaskine BD 50/50 C Bp Pack Classic
Videoer
Tilbehør
Rengøringsmidler