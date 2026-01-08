BD 50/50 C Bp Pack Classic giver et klart udsyn til det område, der skal rengøres på grund af de kompakte dimensioner. Betjeningen af denne maskine er utrolig nem med EASY-betjeningspanel fra Kärcher. Maskinfunktionerne er blevet reduceret til de vigtigste indstillinger og funktioner, der muliggør brug efter kort instruktion. Vi anbefaler BD 50/50 C Bp Pack Classic til brug i supermarkeder, hoteller eller sygehuse.