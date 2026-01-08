kompakt gulvvaskemaskine BD 50/50 C Bp Pack Classic
BD 50/50 C Bp Pack Classic er en overkommelig og kompakt indgangsmodel i den batteridrevne gulvvaskerklasse. Maskinen giver mulighed for rengøre op til 2000 m²/t.
BD 50/50 C Bp Pack Classic giver et klart udsyn til det område, der skal rengøres på grund af de kompakte dimensioner. Betjeningen af denne maskine er utrolig nem med EASY-betjeningspanel fra Kärcher. Maskinfunktionerne er blevet reduceret til de vigtigste indstillinger og funktioner, der muliggør brug efter kort instruktion. Vi anbefaler BD 50/50 C Bp Pack Classic til brug i supermarkeder, hoteller eller sygehuse.
Funktioner og fordele
Udstyret med magnetventil og transportrulle for maksimal komfortMagnetventil til automatisk vandudskæring efter den hovedkontakt er frigivet. Fold ud transport rulle gør det muligt den bekvemme to-trins metode. Fold ud transport rulle letter transport af maskinen betydeligt.
Enkel betjening takket være EASY - KontrolpanelSelvforklarende symboler Kort oplæringstid. Få gule farvekodede kontakter gør maskinen nem at bruge
Begyndermodel til en overkommelig prisSærdeles godt forhold mellem pris og ydelse. Reduceret til de vigtigste funktioner.
Stor beholdervolumen med kompakte dimensioner
- Ekstremt manøvredygtig.
- Giver et tydeligt overblik over den flade, der skal rengøres.
Stort batterirum til alle standardbatterier
- Let tilgængeligt batterirum til hurtig udskiftning af batterier.
- Også egnet til flerskiftsdrift.
Home-Base system
- Valgfri fastgørelse af ekstra tilbehør eller udstyr.
- Ekstra rengøringsredskaber kan tages med.
EASY - Kontrolpanel
- 1-knaps drift.
- Meget nem at bruge
Enkel tildeling af funktioner med betjeningselementer i gul
- Kort oplæringstid, også for uerfarne medarbejdere.
Robuste og holdbare kontakter
- Egnet til daglig brug.
- Ekstrem holdbar.
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Batteri
|Friktionskørsel
|Stiger ved børsterotation
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|510
|Arbejdsbredde, støvsuger (mm)
|900
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|50 / 50
|Kapacitet (m²/h)
|max. 2040
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|1200
|Batteritype
|vedligeholdelsesfri
|Batteri (V/Ah)
|24 / 105
|Batteri køretid (h)
|max. 3
|Batteriopladningstid (h)
|ca. 12
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Rotationshastighed (rpm)
|180
|Rulletryk (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Vendebredde i midtergang (mm)
|1240
|Vandforbrug (l/min)
|max. 2,3
|Lydniveau (dB(A))
|66
|Motorydelse (W)
|max. 1100
|Vægt uden tilbehør (kg)
|40
|Mål (L x B x H) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- Disc-børste: 1 Stk.
- Batteri
- Oplader
- Sugeløbe, v-formet
Udstyr
- 2-tank system