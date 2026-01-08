Vores nye, ultrakompakte BR 30/1 C Bp Pack batteri gulvvaskemaskine er det ideelle valg til hygiejnisk rengøring af alle typer hårde gulve, herunder fliser og sikkerhedsgulve. Sammenlignet med manuel gulvvask opnår mikrofiberrulleteknologien op til 20 % bedre rengøringsresultater og op til 60 % hurtigere tørretider. Drevet af et højtydende 18-volt lithium-ion-batteri fra Kärcher Battery Universe er BR 30/1 C Bp Pack den ideelle løsning til vedligeholdelsesrengøring af mindre områder i kontorer, butikker, medicinsk praksis, receptioner, hoteller og restauranter eller endda i kantiner, skoler og hospitaler.