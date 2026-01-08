Vores nye, ultra kompakte BR 30/1 C Bp Pack gulvvaskemaskine på batteri er det ideelle valg til hygiejnisk rengøring af alle typer hårde gulve. Sammenlignet med manuel gulvrengøring opnår mikrofiberrulleteknologien op til 20% bedre rengøringsresultater og op til 60% hurtigere tørretider. Drevet af et højtydende 18-volt lithium-ion-batteri fra Kärcher Battery Universe er BR 30/1 C Bp Pack den ideelle løsning til vedligeholdelsesrengøring af mindre områder i kontorer, butikker, receptioner, hoteller og restauranter samt i kantiner, på skoler og hospitaler. Og når den bruges sammen med Kärcher Disinfectant Cleaner RM 732, er den også ideel til desinfektion af gulvarealer.