kompakt gulvvaskemaskine BR 30/1 C Bp Pack S
Ideel til hygiejnisk vedligeholdelsesrengøring og gulvdesinfektion på små områder: Den kompakte BR 30/1 C Bp Pack gulvvaskemaskine med mikrofiberrulleteknologi fra Kärcher.
Vores nye, ultra kompakte BR 30/1 C Bp Pack gulvvaskemaskine på batteri er det ideelle valg til hygiejnisk rengøring af alle typer hårde gulve. Sammenlignet med manuel gulvrengøring opnår mikrofiberrulleteknologien op til 20% bedre rengøringsresultater og op til 60% hurtigere tørretider. Drevet af et højtydende 18-volt lithium-ion-batteri fra Kärcher Battery Universe er BR 30/1 C Bp Pack den ideelle løsning til vedligeholdelsesrengøring af mindre områder i kontorer, butikker, receptioner, hoteller og restauranter samt i kantiner, på skoler og hospitaler. Og når den bruges sammen med Kärcher Disinfectant Cleaner RM 732, er den også ideel til desinfektion af gulvarealer.
Funktioner og fordele
Fremragende rengøringsresultatertil 20 % bedre resultater end manuel gulvrengøring. Grundig optagelse af snavset vand, rengøringsmidler, groft snavs og hår. Øger rengøringskvaliteten og hygiejneniveauet.
Hurtig tørretiderOp til 60 % hurtigere tørretid end manuel gulvrengøring. Korte tørretider reducerer gliderisikoen for våde gulve. Kortere rengøringstider betyder højere produktivitet og lavere omkostninger.
Højt hygiejneniveauGrundig optagelse af snavset vand, rengøringsmidler, groft snavs og hår. Hygiejnisk rengøringsproces for øget sikkerhed på arbejdspladsen. Lavere risiko for krydskontaminering og patogenoverførsel.
Parkerings position med parkeringslejer
- Ingen kontakt mellem våde ruller og gulv, når de er i parkeringsposition.
- Hurtigtørrende ruller.
Lithium-ion genopladeligt batteri
- Kompatibel med maskiner fra 18 V batteriplatformen i Kärcher Battery Universe.
- Lang levetid og køretid, korte opladningstider, midlertidig opladningskapacitet.
- Op til 25 % mere produktive end ledningsmaskiner.
Integreret pre-sweeping funktion med hår pick-up kam
- Reducerer og fjerner endda behovet for støvning og støvsugning.
- Reducerer rengøringstiden med op til 50 %.
- Reducerer de samlede driftsomkostninger og rengøringsomkostninger med op til 50 %.
Kompakt, ekstra robust design
- Holdbare komponenter af høj kvalitet fremstillet af metal.
- Til høj ydeevne og lave vedligeholdelsesomkostninger.
Velegnet til gulvdesinfektion ved hjælp af desinfektionsmiddelrens RM 732
- Reducerer og forhindrer endda overførsel af patogener, herunder SARS-CoV-2.
- Skaber hygiejnisk rene omgivelser.
- Høj hygiejnestandard på arbejdspladsen reducerer antallet af dage, der går tabt på grund af sygdomsrelateret fravær.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Brændstoftype
|Batteri
|Friktionskørsel
|Stiger ved børsterotation
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|300
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|1 / 0,7
|Kapacitet (m²/h)
|200
|Batteritype
|Aftageligt litium-ion-batteri
|Spænding (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Antal batterier krævet (Stk.)
|1
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|max. 150 (2,5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 45
|Opladningstid, batteri (min)
|44 / 70
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Rotationshastighed (rpm)
|500 - 650
|Rulletryk (g/cm²)
|40
|Vandforbrug (ml/min)
|30
|Lydniveau (dB(A))
|max. 55
|Motorydelse (W)
|70
|Tilladt totalvægt (kg)
|11
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|340 x 305 x 1200
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger
- Ruller: 1 Stk.
Udstyr
- 2-tank system
Anvendelsesområder
- Ideel løsning til kontorer, lægepraksis, modtagelsesområder, hoteller og restauranter
- Velegnet til rengøring af gulve i kantiner, skoler og hospitaler
- Velegnet til kontorer, detailhandel, hoteller, kantiner, praksis og advokatfirmaer, hospitaler og skoler