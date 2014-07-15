kompakt gulvvaskemaskine BR 30/4 C
BR 30/4 C gulvvaskeren er let og kompakt, den vejer kun 11,5 kg. Den meget innovative og kraftfulde maskine er ideel til rengøring af hårde overflader med en størrelse på 20 til 200 m² og et perfekt alternativ til manuel rengøring. Gulvene tørrer omgående, så man undgår at glide efter rengøringen. Ideel til mindre forretninger, restauranter, tankstationer, supermarkeder, sanitære områder, hoteller og snackbarer eller som supplement til en allerede eksisterende gulvvasker.
Maskinen er let at komme rundt med. Den har et børstetryk, der er ti gange større, end hvis du vasker gulvet manuelt, og giver et meget bedre rengøringsresultat. Ved kun 1.500 rpm. Maskinen opretholder sugefunktionen, uanset om du arbejder forlæns eller baglæns. Sugelæberne kan også løftes, hvis der dukker hårdnakket snavs op. Det sikrer længere kontakttid.
Funktioner og fordele
Hurtig valsebørste
- Ti gange større børstetryk end ved manuel rengøring.
- Børstevalsen rengør også strukturoverflader og fuger.
- Valsen sikrer fremadbevægelse for lettere rengøring.
Tørrer omgående
- De bløde sugelister fjerner fugt - både fremad og baglæns.
- Gulvet er tørt lige med det samme.
- Sugefunktionen kan slukkes på fodpedalen for intensiv rengøring.
Der kan slukkes for sugefunktionen
- Sugefunktionen kan slukkes på fodpedalen.
- Rengøringsmaskinerne kan også anvendes til dybderengøring
Beholderen kan tages af
- Den praktiske rentvandsbeholder kan tages af og fyldes i små håndvaske.
- Snavsvandsbeholderen kan tages af separat og f.eks. tømmes i en håndvask.
- Beholderne kan tages af enkeltvis eller samtidigt. Inkluderer håndtag til let transport.
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Drift via strømnet
|Friktionskørsel
|Stiger ved børsterotation
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|300
|Arbejdsbredde, støvsuger (mm)
|300
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|4 / 4
|Kapacitet (m²/h)
|200
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|130
|Rotationshastighed (rpm)
|1450
|Rulletryk (g/cm²)
|100
|Vandforbrug (l/min)
|0,3
|Lydniveau (dB(A))
|max. 72
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Motorydelse (W)
|820
|Farve
|Antracit
|Mål (L x B x H) (mm)
|507 x 343 x 1145
Scope of supply
- Ruller: 1 Stk.
- Transporthjul
- 2 gummiskrabere, lige: 1 Stk.
Udstyr
- 2-tank system
- Drift via strømnet