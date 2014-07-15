kompakt gulvvaskemaskine BR 30/4 C Ep Adv

BR 30/4 C gulvvaskeren er let og kompakt, den vejer kun 12 kg. Den meget innovative og kraftfulde maskine er ideel til rengøring af hårde overflader med en størrelse på 20 til 200 m² og et perfekt alternativ til manuel rengøring. Gulvene tørrer omgående, så man undgår at glide efter rengøringen. Ideel til mindre forretninger, reestauranter, tankstationer, supermarkeder, sanitære områder, hoteller og snackbarer eller som supplement til en allerede eksisterende gulvvasker. Med manuel sugefunktion til rengøring i svært tilgængelige hjørner. Med mikrofibervalse specielt til rengøring af sarte stenfliser