kompakt gulvvaskemaskine BR 30/4 C Ep Adv

BR 30/4 C gulvvaskeren er let og kompakt, den vejer kun 12 kg. Den meget innovative og kraftfulde maskine er ideel til rengøring af hårde overflader med en størrelse på 20 til 200 m² og et perfekt alternativ til manuel rengøring. Gulvene tørrer omgående, så man undgår at glide efter rengøringen. Ideel til mindre forretninger, reestauranter, tankstationer, supermarkeder, sanitære områder, hoteller og snackbarer eller som supplement til en allerede eksisterende gulvvasker. Med manuel sugefunktion til rengøring i svært tilgængelige hjørner. Med mikrofibervalse specielt til rengøring af sarte stenfliser

Maskinen er lige så let at komme rundt med som en støvsugerbørste. Maskinens børstetryk er ti gange større end en almindelig gulvskrubber. Derfor er rengøringsresultatet også markant bedre. Ved en valsehastighed på ca. 1.500 rpm. Maskinen opretholder sugefunktionen, uanset om du arbejder forlæns eller baglæns. Sugelæberne kan også løftes, hvis der dukker hårdnakket snavs op. Det sikrer længere kontakttid.

Funktioner og fordele
kompakt gulvvaskemaskine BR 30/4 C Ep Adv: Hurtig valsebørste
Hurtig valsebørste
Ti gange større børstetryk end ved manuel rengøring. Børstevalsen rengør også strukturoverflader og fuger. Valsen sikrer fremadbevægelse for lettere rengøring.
kompakt gulvvaskemaskine BR 30/4 C Ep Adv: Tørrer omgående
Tørrer omgående
De bløde sugelister fjerner fugt - både fremad og baglæns. Sugefunktionen kan slukkes på fodpedalen for intensiv rengøring.
kompakt gulvvaskemaskine BR 30/4 C Ep Adv: Beholderen kan tages af
Beholderen kan tages af
Specifikationer

Teknisk data

Brændstoftype Drift via strømnet
Friktionskørsel Stiger ved børsterotation
Arbejdsbredde, børste (mm) 300
Arbejdsbredde, støvsuger (mm) 300
Vandtank rent/snavset vand (l) 4 / 4
Kapacitet (m²/h) 200
Faktisk kapacitetsområde (m²/h) 130
Rotationshastighed (rpm) 1450
Rulletryk (g/cm²) 100
Vandforbrug (l/min) 0,3
Lydniveau (dB(A)) max. 72
Spænding (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Motorydelse (W) 820
Farve Antracit
Mål (L x B x H) (mm) 495 x 340 x 1145

Scope of supply

  • Ruller: 1 Stk.
  • Mikrofiberruller: 1 Stk.
  • Transporthjul
  • 2 gummiskrabere, lige: 1 Stk.
  • Manuel støvsugning

Udstyr

  • 2-tank system
  • Drift via strømnet
kompakt gulvvaskemaskine BR 30/4 C Ep Adv
