kompakt gulvvaskemaskine BR 30/4 C Ep Adv
BR 30/4 C gulvvaskeren er let og kompakt, den vejer kun 12 kg. Den meget innovative og kraftfulde maskine er ideel til rengøring af hårde overflader med en størrelse på 20 til 200 m² og et perfekt alternativ til manuel rengøring. Gulvene tørrer omgående, så man undgår at glide efter rengøringen. Ideel til mindre forretninger, reestauranter, tankstationer, supermarkeder, sanitære områder, hoteller og snackbarer eller som supplement til en allerede eksisterende gulvvasker. Med manuel sugefunktion til rengøring i svært tilgængelige hjørner. Med mikrofibervalse specielt til rengøring af sarte stenfliser
Maskinen er lige så let at komme rundt med som en støvsugerbørste. Maskinens børstetryk er ti gange større end en almindelig gulvskrubber. Derfor er rengøringsresultatet også markant bedre. Ved en valsehastighed på ca. 1.500 rpm. Maskinen opretholder sugefunktionen, uanset om du arbejder forlæns eller baglæns. Sugelæberne kan også løftes, hvis der dukker hårdnakket snavs op. Det sikrer længere kontakttid.
Funktioner og fordele
Hurtig valsebørsteTi gange større børstetryk end ved manuel rengøring. Børstevalsen rengør også strukturoverflader og fuger. Valsen sikrer fremadbevægelse for lettere rengøring.
Tørrer omgåendeDe bløde sugelister fjerner fugt - både fremad og baglæns. Sugefunktionen kan slukkes på fodpedalen for intensiv rengøring.
Beholderen kan tages af
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Drift via strømnet
|Friktionskørsel
|Stiger ved børsterotation
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|300
|Arbejdsbredde, støvsuger (mm)
|300
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|4 / 4
|Kapacitet (m²/h)
|200
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|130
|Rotationshastighed (rpm)
|1450
|Rulletryk (g/cm²)
|100
|Vandforbrug (l/min)
|0,3
|Lydniveau (dB(A))
|max. 72
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Motorydelse (W)
|820
|Farve
|Antracit
|Mål (L x B x H) (mm)
|495 x 340 x 1145
Scope of supply
- Ruller: 1 Stk.
- Mikrofiberruller: 1 Stk.
- Transporthjul
- 2 gummiskrabere, lige: 1 Stk.
- Manuel støvsugning
Udstyr
- 2-tank system
- Drift via strømnet