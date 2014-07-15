kompakt gulvvaskemaskine BR 40/10C ADV

BR 40/10 C – den mest økonomiske maskine i sin klasse. Den kompakte og kraftfulde maskine har en arbejdsbredde på 400 mm og en tankvolumen på 10 liter. Advance-versionen har ekstra transporthjul og en funktion til justering af børstens kontakttryk.

Den kompakte og fleksible gulvvasker kan anvendes til forskellige formål. Støjsvag rengøring er mulig i begge retninger. Specielle kendetegn ved maskinen er den hængslede skubbebøjle og beholderne, som er lette at tage af og bære i et ergonomisk håndtag. Beholderne kan også fyldes ved en lavt monteret håndvask. Børsterne og sugelæberne kan udskiftes på få sekunder uden brug af værktøj.

Funktioner og fordele
Kraftfuld og hurtig
  • To roterende højhastighedsvalser børster med et stort børstetryk.
  • To sugelæbebånd iblødsætter med vand - enten fremad eller baglæns.
  • Gulvet er tørt lige med det samme.
Lav frihøjde
  • Kommer nemt ind under møbler.
  • Skubbehåndtaget kan klappes sammen i begge retninger.
  • Ved lave genstande kan beholderen også tages af.
Let at vedligeholde
  • Sugelæber og børste er nemme at udskifte uden brug af værktøj.
  • Vandfordelingsbjælken kan tages af og rengøres efter behov.
  • Alle elektriske komponenter er hurtigt og let tilgængelige.
Ergonomisk håndtag.
  • Giver større brugerkomfort.
  • Med indbygget styring af vandindtag og børste.
  • Perfekt at bære og opbevare.
Specifikationer

Teknisk data

Brændstoftype Drift via strømnet
Arbejdsbredde, børste (mm) 400
Arbejdsbredde, støvsuger (mm) 400
Vandtank rent/snavset vand (l) 10 / 10
Kapacitet (m²/h) 400
Faktisk kapacitetsområde (m²/h) 300
Rotationshastighed (rpm) 1100
Rulletryk (g/cm²/kg) 100 - 200 / 20 - 30
Vandforbrug (l/min) 1
Lydniveau (dB(A)) max. 75
Spænding (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50
Motorydelse (W) max. 2300
Farve Antracit
Vægt uden tilbehør (kg) 35,5
Mål (L x B x H) (mm) 520 x 470 x 1150

Scope of supply

  • Ruller: 2 Stk.
  • Transporthjul
  • 2 gummiskrabere, lige: 1 Stk.

Udstyr

  • 2-tank system
  • Drift via strømnet
  • Variabelt børstetryk
