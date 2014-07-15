Den kompakte og fleksible gulvvasker kan anvendes til forskellige formål. Støjsvag rengøring er mulig i begge retninger. Specielle kendetegn ved maskinen er den hængslede skubbebøjle og beholderne, som er lette at tage af og bære i et ergonomisk håndtag. Beholderne kan også fyldes ved en lavt monteret håndvask. Børsterne og sugelæberne kan udskiftes på få sekunder uden brug af værktøj.