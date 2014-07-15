kompakt gulvvaskemaskine BR 40/10C ADV
BR 40/10 C – den mest økonomiske maskine i sin klasse. Den kompakte og kraftfulde maskine har en arbejdsbredde på 400 mm og en tankvolumen på 10 liter. Advance-versionen har ekstra transporthjul og en funktion til justering af børstens kontakttryk.
Den kompakte og fleksible gulvvasker kan anvendes til forskellige formål. Støjsvag rengøring er mulig i begge retninger. Specielle kendetegn ved maskinen er den hængslede skubbebøjle og beholderne, som er lette at tage af og bære i et ergonomisk håndtag. Beholderne kan også fyldes ved en lavt monteret håndvask. Børsterne og sugelæberne kan udskiftes på få sekunder uden brug af værktøj.
Funktioner og fordele
Kraftfuld og hurtig
- To roterende højhastighedsvalser børster med et stort børstetryk.
- To sugelæbebånd iblødsætter med vand - enten fremad eller baglæns.
- Gulvet er tørt lige med det samme.
Lav frihøjde
- Kommer nemt ind under møbler.
- Skubbehåndtaget kan klappes sammen i begge retninger.
- Ved lave genstande kan beholderen også tages af.
Let at vedligeholde
- Sugelæber og børste er nemme at udskifte uden brug af værktøj.
- Vandfordelingsbjælken kan tages af og rengøres efter behov.
- Alle elektriske komponenter er hurtigt og let tilgængelige.
Ergonomisk håndtag.
- Giver større brugerkomfort.
- Med indbygget styring af vandindtag og børste.
- Perfekt at bære og opbevare.
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Drift via strømnet
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|400
|Arbejdsbredde, støvsuger (mm)
|400
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|10 / 10
|Kapacitet (m²/h)
|400
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|300
|Rotationshastighed (rpm)
|1100
|Rulletryk (g/cm²/kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Vandforbrug (l/min)
|1
|Lydniveau (dB(A))
|max. 75
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Motorydelse (W)
|max. 2300
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|35,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|520 x 470 x 1150
Scope of supply
- Ruller: 2 Stk.
- Transporthjul
- 2 gummiskrabere, lige: 1 Stk.
Udstyr
- 2-tank system
- Drift via strømnet
- Variabelt børstetryk