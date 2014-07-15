kompakt gulvvaskemaskine BD 50/40 RS Bp Pack
Kompakt og ekstrem alsidig gulvvaskemaskine.
Med sit kompakte design og lille venderadius er BD 50/40 ikke blot ekstremt alsidig, men også meget effektiv på store arealer. Maskinen, som har vundet priser for sit ergonomiske design, er nem både at styre og betjene, selv i en lille elevator.
Funktioner og fordele
Brugervenlig
- Nem at bruge
- eco!efficiency tilstanden sparer tid, energi, vand og rengøringsmiddel.
Automatisk påfyldning-indstilling
- Maskinen kobles bare til vandforsyningen. Der lukkes automatisk for vandet, når maskinen er fyldt helt op.
- Det sparer tid, da operatøren kan gøre andre job i mellemtiden.
DS 3 doseringssystem
- Til forebyggelse af overdosering. Ekstraudstyr.
Eco tilstand
- Sparer tid, energi, vand og rengøringsmiddel.
Kompakte dimensioner
- Nem at bruge
- eco!efficiency tilstanden sparer tid, energi, vand og rengøringsmiddel.
- Til fremragende manøvredygtighed, dækker et stort område og sikrer mindre efterfølgende rengøring.
nem overgang
- Sugelæber og børster kan udskiftes uden brug af værktøj
- Sugelæberne kan udskiftes meget hurtigt.
Enestående sugelæber baseret på rotationsprincip
- Til at absorbere hver dråbe vand i hvert hjørne .
Ekstremt let at manøvrere
- Til fremragende manøvredygtighed, dækker et stort område og sikrer mindre efterfølgende rengøring.
Kompakte dimensioner
Kompakt design.
- Let at transportere og opbevare.
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Batteri
|Friktionskørsel
|Slæbemotor
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|510
|Arbejdsbredde, støvsuger (mm)
|691
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|40 / 40
|Kapacitet (m²/h)
|2805
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|2000
|Batteritype
|vedligeholdelsesfri
|Batteri (V/Ah)
|36 / 76
|Batteri køretid (h)
|max. 2,5
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Rotationshastighed (rpm)
|180
|Rulletryk (g/cm²/kg)
|20 / 26
|Vandforbrug (l/min)
|1,5
|Lydniveau (dB(A))
|60
|Motorydelse (W)
|max. 1080
|Tilladt totalvægt (kg)
|330
|Mål (L x B x H) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Scope of supply
- Disc-børste: 1 Stk.
- Sugelæber, buede
- Batteri og oplader medfølger
Udstyr
- Selvkørende
- Automatisk vandstop
- Elektromagnetisk ventil
- 2-tank system