kompakt gulvvaskemaskine BD 50/40 RS Bp Pack

Kompakt og ekstrem alsidig gulvvaskemaskine.

Med sit kompakte design og lille vende­­radius er BD 50/40 ikke blot ekstremt alsidig, men også meget effektiv på store arealer. Maskinen, som har vundet priser for sit ergonomiske design, er nem både at styre og betjene, selv i en lille elevator.

Funktioner og fordele
Brugervenlig
  • Nem at bruge
  • eco!efficiency tilstanden sparer tid, energi, vand og rengøringsmiddel.
Automatisk påfyldning-indstilling
  • Maskinen kobles bare til vandforsyningen. Der lukkes automatisk for vandet, når maskinen er fyldt helt op.
  • Det sparer tid, da operatøren kan gøre andre job i mellemtiden.
DS 3 doseringssystem
  • Til forebyggelse af overdosering. Ekstraudstyr.
Eco tilstand
  • Sparer tid, energi, vand og rengøringsmiddel.
Kompakte dimensioner
  • Til fremragende manøvredygtighed, dækker et stort område og sikrer mindre efterfølgende rengøring.
nem overgang
  • Sugelæber og børster kan udskiftes uden brug af værktøj
  • Sugelæberne kan udskiftes meget hurtigt.
Enestående sugelæber baseret på rotationsprincip
  • Til at absorbere hver dråbe vand i hvert hjørne .
Ekstremt let at manøvrere
Kompakt design.
  • Let at transportere og opbevare.
Specifikationer

Teknisk data

Brændstoftype Batteri
Friktionskørsel Slæbemotor
Arbejdsbredde, børste (mm) 510
Arbejdsbredde, støvsuger (mm) 691
Vandtank rent/snavset vand (l) 40 / 40
Kapacitet (m²/h) 2805
Faktisk kapacitetsområde (m²/h) 2000
Batteritype vedligeholdelsesfri
Batteri (V/Ah) 36 / 76
Batteri køretid (h) max. 2,5
Strømforsyning til batterioplader (V/Hz) 230 / 50 - 60
Rotationshastighed (rpm) 180
Rulletryk (g/cm²/kg) 20 / 26
Vandforbrug (l/min) 1,5
Lydniveau (dB(A)) 60
Motorydelse (W) max. 1080
Tilladt totalvægt (kg) 330
Mål (L x B x H) (mm) 1118 x 691 x 1316

Scope of supply

  • Disc-børste: 1 Stk.
  • Sugelæber, buede
  • Batteri og oplader medfølger

Udstyr

  • Selvkørende
  • Automatisk vandstop
  • Elektromagnetisk ventil
  • 2-tank system
Tilbehør
Rengøringsmidler