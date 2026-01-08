Takket være sit smalle og kompakte design er vores batteridrevne BD 50/70 R Bp Pack Classic ”ride-on” gulvvasker med skivebørsteknik ekstremt nem at manøvrere og transportere, selv i elevatorer. Som et resultat er denne overkommelige grundmodel, der drives ved hjælp af kraftige 105 Ah batterier, et godt alternativ til maskiner med trailere. Batterier og en passende batterioplader er inkluderet. Det er nemt at betjene takket være farvekodede kontrolpanel; Dette sammen med mange andre kloge, nyttige detaljer gør det til et vindende produkt. Standard Home Base til transport af manuelle rengøringsværktøjer kan udstyres med kroge på denne måde. Derudover er der en skraldespandsholder og en moppe som ekstraudstyr.