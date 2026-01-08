kompakt gulvvaskemaskine BD 50/70 R Bp Pack Classic

Nem at betjene, manøvrerbar, batteridrevet BD 50/70 R Bp Pack Classic ride-on gulvvasker med skivebørste. Batterier og en passende batterioplader er inkluderet.

Takket være sit smalle og kompakte design er vores batteridrevne BD 50/70 R Bp Pack Classic ”ride-on” gulvvasker med skivebørsteknik ekstremt nem at manøvrere og transportere, selv i elevatorer. Som et resultat er denne overkommelige grundmodel, der drives ved hjælp af kraftige 105 Ah batterier, et godt alternativ til maskiner med trailere. Batterier og en passende batterioplader er inkluderet. Det er nemt at betjene takket være farvekodede kontrolpanel; Dette sammen med mange andre kloge, nyttige detaljer gør det til et vindende produkt. Standard Home Base til transport af manuelle rengøringsværktøjer kan udstyres med kroge på denne måde. Derudover er der en skraldespandsholder og en moppe som ekstraudstyr.

Funktioner og fordele
kompakt gulvvaskemaskine BD 50/70 R Bp Pack Classic: Brugervenlig
Brugervenlig
Selvforklarende symboler Kort oplæringstid. Få gule farvekodede kontakter gør maskinen nem at bruge
kompakt gulvvaskemaskine BD 50/70 R Bp Pack Classic: Disk børste
Disk børste
Robust konstruktion med integreret disk børstehoved Stort områdearbejde takket være stor arbejdsbrede Børste udskiftning via. Pedaludløsning.
kompakt gulvvaskemaskine BD 50/70 R Bp Pack Classic: Kompakt, slim design
Kompakt, slim design
Ekstremt manøvredygtig maskine. Klar udsigt af områderengøring Nem at transportere.
Muligt tilbehør: pre-sweep moppe.
  • Samler jord op tørt, understøtter rengøringsprocessen.
  • Forhindre tilstoppelser i sugekanalen.
Mulighed for Lithium-Ion batteri.
  • Tidsbesparelse: Kan oplades fuldt ud på to timer afhængigt af batteriopladeren.
  • Levetiden er flere gange længere end blybatterier eller gelbatterier.
  • I stedet for den sædvanlige 80%, der leveres af konventionelle batterier, kan den bruge hele batteriets kapacitet.
Specifikationer

Teknisk data

Brændstoftype Batteri
Friktionskørsel Slæbemotor
Arbejdsbredde, børste (mm) 510
Arbejdsbredde, støvsuger (mm) 900
Vandtank rent/snavset vand (l) 70 / 75
Kapacitet (m²/h) 2805
Faktisk kapacitetsområde (m²/h) 2000
Batteri (V/Ah) 24 / 105
Batteri køretid (h) max. 2,5
Strømforsyning til batterioplader (V/Hz) 95 - 253 / 50 - 60
Rotationshastighed (rpm) 180
Rulletryk (g/cm²/kg) 13 / 20
Vendebredde i midtergang (mm) 1650
Vandforbrug (l/min) max. 2,3
Lydniveau (dB(A)) 66
Motorydelse (W) 1400
Tilladt totalvægt (kg) 345
Vægt uden tilbehør (kg) 100
Mål (L x B x H) (mm) 1310 x 590 x 1060

Scope of supply

  • Disc-børste: 1 Stk.
  • Batteri
  • Inklusive batteri og oplader
  • Sugeløbe, v-formet

Udstyr

  • Selvkørende
  • Automatisk vandstop
  • Elektromagnetisk ventil
  • 2-tank system
  • Kärcher farve- og driftskoncept
Anvendelsesområder
  • Perfekt til brug i supermarkeder, indkøbscentre eller hospitaler
  • Også velegnet til rengøring af produktionsområder og lagre
