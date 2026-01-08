kompakt gulvvaskemaskine BD 50/70 R Bp Pack Classic
Nem at betjene, manøvrerbar, batteridrevet BD 50/70 R Bp Pack Classic ride-on gulvvasker med skivebørste. Batterier og en passende batterioplader er inkluderet.
Takket være sit smalle og kompakte design er vores batteridrevne BD 50/70 R Bp Pack Classic ”ride-on” gulvvasker med skivebørsteknik ekstremt nem at manøvrere og transportere, selv i elevatorer. Som et resultat er denne overkommelige grundmodel, der drives ved hjælp af kraftige 105 Ah batterier, et godt alternativ til maskiner med trailere. Batterier og en passende batterioplader er inkluderet. Det er nemt at betjene takket være farvekodede kontrolpanel; Dette sammen med mange andre kloge, nyttige detaljer gør det til et vindende produkt. Standard Home Base til transport af manuelle rengøringsværktøjer kan udstyres med kroge på denne måde. Derudover er der en skraldespandsholder og en moppe som ekstraudstyr.
Funktioner og fordele
BrugervenligSelvforklarende symboler Kort oplæringstid. Få gule farvekodede kontakter gør maskinen nem at bruge
Disk børsteRobust konstruktion med integreret disk børstehoved Stort områdearbejde takket være stor arbejdsbrede Børste udskiftning via. Pedaludløsning.
Kompakt, slim designEkstremt manøvredygtig maskine. Klar udsigt af områderengøring Nem at transportere.
Muligt tilbehør: pre-sweep moppe.
- Samler jord op tørt, understøtter rengøringsprocessen.
- Forhindre tilstoppelser i sugekanalen.
Mulighed for Lithium-Ion batteri.
- Tidsbesparelse: Kan oplades fuldt ud på to timer afhængigt af batteriopladeren.
- Levetiden er flere gange længere end blybatterier eller gelbatterier.
- I stedet for den sædvanlige 80%, der leveres af konventionelle batterier, kan den bruge hele batteriets kapacitet.
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Batteri
|Friktionskørsel
|Slæbemotor
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|510
|Arbejdsbredde, støvsuger (mm)
|900
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|70 / 75
|Kapacitet (m²/h)
|2805
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|2000
|Batteri (V/Ah)
|24 / 105
|Batteri køretid (h)
|max. 2,5
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|95 - 253 / 50 - 60
|Rotationshastighed (rpm)
|180
|Rulletryk (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Vendebredde i midtergang (mm)
|1650
|Vandforbrug (l/min)
|max. 2,3
|Lydniveau (dB(A))
|66
|Motorydelse (W)
|1400
|Tilladt totalvægt (kg)
|345
|Vægt uden tilbehør (kg)
|100
|Mål (L x B x H) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Scope of supply
- Disc-børste: 1 Stk.
- Batteri
- Inklusive batteri og oplader
- Sugeløbe, v-formet
Udstyr
- Selvkørende
- Automatisk vandstop
- Elektromagnetisk ventil
- 2-tank system
- Kärcher farve- og driftskoncept
Videoer
Anvendelsesområder
- Perfekt til brug i supermarkeder, indkøbscentre eller hospitaler
- Også velegnet til rengøring af produktionsområder og lagre