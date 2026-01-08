kompakt gulvvaskemaskine BD 70/75 W Bp Pack Classic

Brugervenligt, robust design, lang driftstid: Vores BD 70/75 W Bp Pack Classic gulvvasker er imponerende alsidig og kan prale af et 170 Ah AGM-batteri.

På trods af den store 75-liters tankvolumen er vores batteridrevne BD 70/75 W Bp Pack Classic gulvvasker overraskende kompakt og manøvredygtig. Dette gør den alsidige, robuste maskine velegnet til et stort udvalg af rengøringsapplikationer. Det integrerede, vedligeholdelsesfrie 170 Ah AGM-batteri betyder også, at du nemt kan rengøre i længere tid. Det er ekstremt nemt at bruge og vedligeholde, og kan prale af udstyr med høj kvalitet funktioner såsom dual-disk børste hoved, aluminium sugehoved, og mange andre nyttige funktioner.

Funktioner og fordele
Børstehovedet og squeegee er fremstillet af langtidsholdbart aluminium
  • Robust maskinkoncept til hårde arbejdsforhold med lave svigtfrekvenser.
  • Også udviklet til applikationer under barske forhold.
Ekstremt simpelt driftskoncept
  • Alle maskinfunktioner kan betjenes ved hjælp af kontakter, knapper og knapper.
  • Farvekodede betjeningsstoffer giver nem betjening og korte indbe-og undertræt tider.
Kompakt og robust design
  • Meget alsidig, nem at manøvrere maskine, der giver et godt overblik.
  • Reducerer risikoen for at beskadige maskinen eller udstyret.
Børstekontakttryk kan justeres efter behov
  • Kontakttrykket kan øges fra 30 til 50 kg efter behov.
  • Lavere kontakttryk, når der kun er lidt snavs, eller hvis gulvet er sart.
  • Højt kontakttryk for genstridig snavs eller fjernelse af belægning.
Vedligeholdelsesfrit 170 Ah AGM-batteri og ekstern batterioplader inkluderet som standard
  • Enkel batteriteknologi til brug i en lang række situationer.
  • Muliggør lange arbejdsaktiviteter.
  • Øger effektivitet og produktivitet.
Specifikationer

Teknisk data

Brændstoftype Batteri
Friktionskørsel Slæbemotor
Arbejdsbredde, børste (mm) 705
Arbejdsbredde, støvsuger (mm) 1030
Vandtank rent/snavset vand (l) 75 / 75
Kapacitet (m²/h) max. 3525
Faktisk kapacitetsområde (m²/h) 2115
Batteritype vedligeholdelsesfri
Batteri (V/Ah) 24 / 170
Batteri køretid (h) max. 3
Strømforsyning til batterioplader (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Kørehastighed (km/h) max. 5
Rotationshastighed (rpm) 180
Rulletryk (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Vendebredde i midtergang (mm) 1550
Vandforbrug (l/min) max. 2,75
Lydniveau (dB(A)) 63 - 65
Motorydelse (W) max. 1850
Tilladt totalvægt (kg) 325
Vægt uden tilbehør (kg) 100
Mål (L x B x H) (mm) 1445 x 750 x 1065

Scope of supply

  • Disc-børste: 2 Stk.
  • Batteri
  • Inklusive batteri og oplader
  • Sugelæbe, krummet form

Udstyr

  • Selvkørende
  • 2-tank system
kompakt gulvvaskemaskine BD 70/75 W Bp Pack Classic
kompakt gulvvaskemaskine BD 70/75 W Bp Pack Classic
Videoer
Anvendelsesområder
  • Ideel til rengøring af butikker, indkøbscentre og isenkræmmere
  • Ideel til rengøring af lufthavne, i industrien og i transportbranchen
  • Velegnet til byggeserviceentreprenører, f.eks.
Tilbehør
Rengøringsmidler