På trods af den store 75-liters tankvolumen er vores batteridrevne BD 70/75 W Bp Pack Classic gulvvasker overraskende kompakt og manøvredygtig. Dette gør den alsidige, robuste maskine velegnet til et stort udvalg af rengøringsapplikationer. Det integrerede, vedligeholdelsesfrie 170 Ah AGM-batteri betyder også, at du nemt kan rengøre i længere tid. Det er ekstremt nemt at bruge og vedligeholde, og kan prale af udstyr med høj kvalitet funktioner såsom dual-disk børste hoved, aluminium sugehoved, og mange andre nyttige funktioner.