kompakt gulvvaskemaskine BD 70/75 W Bp Pack Classic
Brugervenligt, robust design, lang driftstid: Vores BD 70/75 W Bp Pack Classic gulvvasker er imponerende alsidig og kan prale af et 170 Ah AGM-batteri.
På trods af den store 75-liters tankvolumen er vores batteridrevne BD 70/75 W Bp Pack Classic gulvvasker overraskende kompakt og manøvredygtig. Dette gør den alsidige, robuste maskine velegnet til et stort udvalg af rengøringsapplikationer. Det integrerede, vedligeholdelsesfrie 170 Ah AGM-batteri betyder også, at du nemt kan rengøre i længere tid. Det er ekstremt nemt at bruge og vedligeholde, og kan prale af udstyr med høj kvalitet funktioner såsom dual-disk børste hoved, aluminium sugehoved, og mange andre nyttige funktioner.
Funktioner og fordele
Børstehovedet og squeegee er fremstillet af langtidsholdbart aluminium
- Robust maskinkoncept til hårde arbejdsforhold med lave svigtfrekvenser.
- Også udviklet til applikationer under barske forhold.
Ekstremt simpelt driftskoncept
- Alle maskinfunktioner kan betjenes ved hjælp af kontakter, knapper og knapper.
- Farvekodede betjeningsstoffer giver nem betjening og korte indbe-og undertræt tider.
Kompakt og robust design
- Meget alsidig, nem at manøvrere maskine, der giver et godt overblik.
- Reducerer risikoen for at beskadige maskinen eller udstyret.
Børstekontakttryk kan justeres efter behov
- Kontakttrykket kan øges fra 30 til 50 kg efter behov.
- Lavere kontakttryk, når der kun er lidt snavs, eller hvis gulvet er sart.
- Højt kontakttryk for genstridig snavs eller fjernelse af belægning.
Vedligeholdelsesfrit 170 Ah AGM-batteri og ekstern batterioplader inkluderet som standard
- Enkel batteriteknologi til brug i en lang række situationer.
- Muliggør lange arbejdsaktiviteter.
- Øger effektivitet og produktivitet.
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Batteri
|Friktionskørsel
|Slæbemotor
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|705
|Arbejdsbredde, støvsuger (mm)
|1030
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|75 / 75
|Kapacitet (m²/h)
|max. 3525
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|2115
|Batteritype
|vedligeholdelsesfri
|Batteri (V/Ah)
|24 / 170
|Batteri køretid (h)
|max. 3
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Kørehastighed (km/h)
|max. 5
|Rotationshastighed (rpm)
|180
|Rulletryk (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Vendebredde i midtergang (mm)
|1550
|Vandforbrug (l/min)
|max. 2,75
|Lydniveau (dB(A))
|63 - 65
|Motorydelse (W)
|max. 1850
|Tilladt totalvægt (kg)
|325
|Vægt uden tilbehør (kg)
|100
|Mål (L x B x H) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Scope of supply
- Disc-børste: 2 Stk.
- Batteri
- Inklusive batteri og oplader
- Sugelæbe, krummet form
Udstyr
- Selvkørende
- 2-tank system
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til rengøring af butikker, indkøbscentre og isenkræmmere
- Ideel til rengøring af lufthavne, i industrien og i transportbranchen
- Velegnet til byggeserviceentreprenører, f.eks.