Vores walk-behind gulvvasker BD 80/100 W Bp Pack Classic leveres ikke kun med et kraftigt batteri, men også med kompatibelt batterioplader. For at overvinde selv de hårdeste arbejdspladser er de robuste komponenter, såsom børstehoved og sugelæbe, lavet af massivt formstøbt aluminium. Kraftig trækkraft hjælper med at klatre skråninger ubesværet, det fremragende overblik såvel som den enkle betjening, bidrager til det høje niveau af brugervenlighed. Med en arbejdsbredde på 80 centimeter, 100 liters tankvolumen og transport- og rengøringshastighed på op til 5 km/t er en områdeydelse på op til 4800 m²/t muligt. Kontakttrykket på diskbørsterne kan tilpasses manuelt fra 40 til 68 kg til fjernelse af genstridigt snavs. Tilslutning af yderligere rengøringsudstyr realiseres let med den integrerede Home Base Adapter.