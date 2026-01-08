kompakt gulvvaskemaskine BD 80/100 W Bp Pack Classic
Vores walk-behind gulvvasker BD 80/100 W Bp Pack Classic er fuldt udstyret med batteri og batterioplader. Med 80 cm arbejdsbredde og 100 liter tank til lange driftstider.
Vores walk-behind gulvvasker BD 80/100 W Bp Pack Classic leveres ikke kun med et kraftigt batteri, men også med kompatibelt batterioplader. For at overvinde selv de hårdeste arbejdspladser er de robuste komponenter, såsom børstehoved og sugelæbe, lavet af massivt formstøbt aluminium. Kraftig trækkraft hjælper med at klatre skråninger ubesværet, det fremragende overblik såvel som den enkle betjening, bidrager til det høje niveau af brugervenlighed. Med en arbejdsbredde på 80 centimeter, 100 liters tankvolumen og transport- og rengøringshastighed på op til 5 km/t er en områdeydelse på op til 4800 m²/t muligt. Kontakttrykket på diskbørsterne kan tilpasses manuelt fra 40 til 68 kg til fjernelse af genstridigt snavs. Tilslutning af yderligere rengøringsudstyr realiseres let med den integrerede Home Base Adapter.
Funktioner og fordele
Højt belastede dele som sukker og børstehoved er lavet af høj kvalitet aluminiumRobust maskinkoncept til hårde arbejdsforhold med lave svigtfrekvenser. Også udviklet til applikationer under barske forhold.
Børstekontakttrykket kan indstilles i 2 trinKan om nødvendigt forøges manuelt fra standard 40 til 68 kg. Lavere kontakttryk for lettere tilsmudsning eller på følsomme gulve. Højere kontakttryk for stædigt snavs eller til afkogning.
Effektiv og kraftfuld 300 watt trækkraftmotorHjælper også med at klatre op på skråninger og sparer brugeren energi. Kørehastigheden kan justeres via et tilgængeligt potentiometer.
Farvede, tydeligt synlige betjeningselementer
- Farvekodede betjeningselementer forenkler betjeningen og forkorter træningstiden.
Smart Home Base-system
- Muligheder for at montere manuelt rengøringsudstyr såsom kroge, containere, moppe osv.
Billig maskine fra det klassiske sortiment
- Enestående værdi for pengene.
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Batteri
|Friktionskørsel
|Slæbemotor
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|810
|Arbejdsbredde, støvsuger (mm)
|1090
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|100 / 100
|Kapacitet (m²/h)
|max. 4000
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|2400
|Batteritype
|vedligeholdelsesfri
|Batteri (V/Ah)
|24 / 285
|Batteri køretid (h)
|max. 4,75
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Rotationshastighed (rpm)
|180
|Rulletryk (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Vendebredde i midtergang (mm)
|1650
|Lydniveau (dB(A))
|65
|Motorydelse (W)
|max. 1900
|Tilladt totalvægt (kg)
|435
|Vægt uden tilbehør (kg)
|110,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Scope of supply
- Disc-børste: 2 Stk.
- Inklusive batteri og oplader
- Sugelæbe, krummet form
Udstyr
- Selvkørende
- 2-tank system
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til vedligeholdelsesrensning i detailhandel, DIY-butikker, indkøbscentre, industri, i lufthavne.