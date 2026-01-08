Den kompakte IVR-L 100/24-2 Tc er en solid, Ringler-type industriel støvsuger med vippechassis og en 100-liters opsamlingsbeholder. Det gør støvsugeren meget velegnet til store mængder væsker og/eller faste substanser, som f.eks. metalspåner (så støvfrit som muligt). De faste substanser kan nemt adskilles fra væsken ved hjælp af den valgfri spånkurv. Det er nemt at støvsuge omkring hele maskinen, uden sugeslangen bliver filtret, takket være den 360° roterbare slangetilslutning på sugehovedet. Det er altid muligt at se det aktuelle fyldningsniveau på drænrøret. Dræningen kan udføres enten ved hjælp af drænrøret eller et vippechassis. Det robuste design, olieresistente styrehjul og olieresistente strømledning sikrer en lang levetid – også ved den hårdeste industrielle brug. Den robuste konstruktion tillader også, at maskinen samles op med en gaffeltruck.