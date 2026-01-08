Industri støvsuger IVR-L 100/24-2 Tc
IVR-L 100/24-2 Tc er basismodellen for alle IVR-L 100 Tc-modeller. Den perfekte maskine til støvsugning og separering af kølemidler og spåner i metalindustrien.
Den kompakte IVR-L 100/24-2 Tc er en solid, Ringler-type industriel støvsuger med vippechassis og en 100-liters opsamlingsbeholder. Det gør støvsugeren meget velegnet til store mængder væsker og/eller faste substanser, som f.eks. metalspåner (så støvfrit som muligt). De faste substanser kan nemt adskilles fra væsken ved hjælp af den valgfri spånkurv. Det er nemt at støvsuge omkring hele maskinen, uden sugeslangen bliver filtret, takket være den 360° roterbare slangetilslutning på sugehovedet. Det er altid muligt at se det aktuelle fyldningsniveau på drænrøret. Dræningen kan udføres enten ved hjælp af drænrøret eller et vippechassis. Det robuste design, olieresistente styrehjul og olieresistente strømledning sikrer en lang levetid – også ved den hårdeste industrielle brug. Den robuste konstruktion tillader også, at maskinen samles op med en gaffeltruck.
Funktioner og fordele
Ergonomisk vippechassis.Avanceret system til sikker, manuel og ubesværet tømning. Chassis-systemet gør det muligt at udføre en ergonomisk tømning ved hjælp af rullemekanismen. Hurtig og nem tømning af beholderen: vælt bare baglæns, så er du færdig!
Høj robusthed, fleksibilitet og modularitet.Maskine og chassis meget robust og udstyret med høje vægtykkelser. Drejbar slangeforbindelse med op til 360° drejeligt rørbøjning. Fås eventuelt med overløbsbeskyttelse, si eller tilbehørsholder.
Visuel påfyldningsniveauindikatorGennemsigtig slange til kontrol af den absorberede væskemængde. Slangen bruges også til nem tømning.
Udstyret med to meget støjsvage blæsermotorer.
- For kraftig sugeevne og optimal rengøringseffekt.
- Blæsere kan tændes separat for individuel sugekraft efter behov.
- Meget støjsvagt drivhoved sikrer, at køleluften blæses jævnt ud.
Udstyret med kompakt overfladefilter af støvklasse L.
- Forhindrer pålideligt, at grove partikler kommer ind i sugeturbinerne.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftgennemstrømning (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Støvsugning (mbar/kPa)
|230 / 23
|Beholdervolumen (l)
|100
|Beholdermateriale
|Stål
|Nominelt effektoptag (kW)
|2,4
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominel diameter af tilslutning
|ID 50
|Nominel diameter på tilbehør
|ID 50 ID 40
|Støvklasse hovedfilter
|L
|Filterareal for hovedfilter. (m²)
|0,45
|Vægt uden tilbehør (kg)
|50
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|50
|Vægt inkl. emballage (kg)
|50
|Mål (L x B x H) (mm)
|640 x 620 x 1060
Udstyr
- Tilbehør ved levering.: Nej