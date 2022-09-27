Industrielle støvsugere / afstøvningsløsninger | Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Uanset om det er fleksibelt eller permanent installeret, til små eller store mængder, flydende eller fast, uproblematisk eller farligt sugeaffald – med Kärcher industristøvsugere kan du klare selv de hårdeste rengøringsopgaver på få sekunder.

Kärcher industrial vacuums in use on construction sites

Kärcher industrial vacuums integrated into system technology

Kärcher industrial vacuum services

Kärcher industrial vacuum storage

    Made in Germany – vores kvalitetspåstand

    Et løfte du kan stole på

    Komponenter i høj kvalitet, omfattende ekspertise, en høj grad af tilføjet værdi og professionelt uddannet personale har alt sammen sikret, at vores gennemprøvede produkter er af utrolig høj kvalitet og har en levetid over flere årtier.

    Vi betragter os selv som din partner, og er altid ved din side, når du står over for enhver industriel støvsugningsudfordring. Dine erfaringer og din feedback er meget værdifuld for os, da vores mål – i lighed med dit – er at udvikle nyskabelser og produkter, der hjælper dig med at opnå dine mål både hurtigere og mere effektivt.

    Betingelserne er hårde – og vores støvsugere er klar

    Enhver sektor har unikke krav, når det gælder den perfekte rengøringsløsning; procesintegration, bearbejdning i stor skala, skadelige substanser, snævre tidshorisonter og meget mere. Det kræver både universelle og specifikke maskiner og systemer. Fra metalbearbejdning til bilindustrien, fra medicinalvarer til fødevarebranchen: Kärcher er førstevalget, når det gælder industrielle støvsugere:

    • Fleksible mobile eller stationært installerede industrielle støvsugersystemer
    • Ideel til støvsugning af små og store mængder
    • Total bortskaffelse af fast snavs og væsker såvel som store mængder støv
    • Sikker støvsugning og bortskaffelse af skadeligt affald
    • Maskiner udviklet til længerevarende industrielt brug
    Kärcher industrial vacuums for liquids/swarf

    INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS FOR LIQUIDS/SWARF

     
    Kärcher industrial vacuums for solid materials/dust

    INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS FOR SOLIDS/DUSTS

     
    Ex industrial vacuums

    EX INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS

     
    Industrial dust extractors

    INDUSTRIAL DUST EXTRACTORS

     

    Nyt navn – den samme berømte kvalitet. Ringler bliver til Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

    Ringler GmbH gennemgår en omfattende rebranding inden for industrielle støvsugere. I fremtiden vil hele sortimentet optræde under Kärchers brandnavn. Vores produkter fremstår som standard i den nye antracitgrå selskabsfarve, medmindre kunden ønsker det anderledes. Derved forstærker Kärcher den ensartede fremtoning af alle produkter fra selskabet og den strategiske retning – altid med dig som kunde i fokus.

    Fordelene for dig: Fra nu af vil du få endnu mere gavn af en afstemt produktportefølje fra et etableret internationalt brand, nemlig Kärcher.

    Kärcher Industrial Vacuuming GmbH er også ved din side, mens vi navigerer i COVID-19 pandemien.

    Kärcher Industrial Vacuuming – produktservice i korte træk:

    • Standardmaskiner fås som hyldeprodukter
    • Individuelle kundeløsninger kan fortsat producers i en fart takket være vores butikkers lagerbeholdning
    • Tidshorisonten på projektpristilbud fortsætter uforandret takket være fuldt tilgængelig salgs- og projektplanlægning
    • Leverancer af reservedele er også garanteret grundet høj lagerbeholdning

    Vi ser frem til at høre fra dig på +45 7020 6667
    Mandag til tordag fra 08:00 til 16:00 og fredag fra 08:00 til 15:30

    For at beskytte vores kunder, leverandører og personale har vi naturligvis justeret vores forholdsregler omkring hygiejne og sikkerhed på vores lokaliteter. Vi har fulgt specifikationerne fra WHO og Robert Koch-instituttet.

    Med venlige hilsner
    Kärcher-teamet

    Over 50 års erfaring

    Med Kärchers industristøvsugersystem får du over 50 års erfaring. Vi er i tæt kontakt med vores kunder verden over for at analysere eksisterende og nye opgaver og optimalt tilpasse vores produkter til disse applikationer.

    DIN BRANCHE – VORES STØVSUGERE. KÄRCHER INDUSTRIAL VACUUM SYSTEMS ER ET HIT INDEN FOR MANGE SEKTORER OG MÅLGRUPPER. DAG IND OG DAG UD.

    Industrielle støvsugere fra Kärcher, der passer til enhver sektor.

    Industrial vacuums from Kärcher to suit every sector.

    SIKKERT. HURTIGT. RENT

    Metalbearbejdningsindustrien, der omfatter metallurgi, maskindesign og bilkonstruktion, er en kerneindustri med utrolig sofistikerede procedurer. Metalbearbejdning genererer enorme mængder slibespåner blandet med kølende smøremidler. Rengøring af arbejdsemner og maskinværktøj, ofte under betjening, er en vigtig – og dyr – opgave. Vores industrielle sugeløsninger yder optimal pålidelighed og sikrer den høje kvalitet.

    Anvendelse:

    • Industrielle støvsugere kan absorbere spåner og væsker fra alle maskinprocesser, der genererer spåner fra f.eks. valsning, drejning, kværning, slibning, og børstning
    • Stationær støvsugning af maskinudstyr med kontinuerlig bortskaffelse af spåner og støv

    Udfordring:

    • Kontaminering af maskinudstyr på grund af (skarpe) spåner, slibestøv, slibestøv fra maling, slagger, letantændeligt støv, kølende smøremidler og emulsioner
    • Adskillelse af spåner og emulsioner

    Fordele:

    • Holder produktionsprocessen ren og minimerer nedetid
    • Reducerer nedetid for maskinudstyr
    • Øger præcisionen af produktionen
    • Øger pålideligheden af arbejde og processer
    • Adskiller spåner og væsker
    • Langvarige, robuste løsninger
    • Kontinuerlig drift og hurtig rengøring takket være høj sugekraft
    Kärcher industrial vacuums for the automotive industry/metal processing and machine design

    ARBEJD HYGIEJNISK – RENGØR ØKONOMISK

    Rene produktionsprocesser, garanteret kvalitet, optimal hygiejne og forebyggelse af kontaminering er nogle af de vigtigste succesfaktorer i bearbejdning af fødevarer. Det genererer store mængder af fine, eksplosive typer af støv.

    Anvendelse:

    • Støvsugning af støv fra fødevarer som melstøv, vitaminpulver, fødevarepulver mv. Enten mobilt eller stationært og integreret i produktionsprocessen

    Udfordring:

    • Alsidige støvsugningsopgaver og typer af snavs: Beskadigede fødevarer, typer af støv (potentielt eksplosive, fritsvævende, klæbende, våde), fedtstoffer, olier og æggehvider, væsker
    • Risiko for støveksplosioner
    • (Kryds-)kontaminering, mikrobiel kontaminering, ændret smag, faldulykker

    Fordele:

    • Holder produktionsprocesserne rene og minimerer nedetid
    • Støvsugning af potentielt eksplosive typer af støv med ATEX-certificering
    • Langvarigere, pålidelige, kompakte løsninger
    • Omkostningseffektive løsninger
    • Effektive filtre og filterrengøring
    Kärcher industrial vacuums in the food industry

    SUNDHED ER NØGLEN. PÅ ALLE MÅDER

    Medicinalindustrien har et stort produktudvalg og skal konstant leve op til ekstremt strenge kvalitets- og hygiejnestandarder. På samme tid skal produktionsprocesserne køre så effektivt som muligt. Disse mål opnås på enhver skala med vores suge- og støvudtrækningsløsninger.

    Anvendelse:

    • Støvsugning af rester fra tabletter, aktive agenter i medicin (vitaminer, østrogen)
    • Støvsugning af støv i produktionsprocesser

    Udfordring:

    • Fint, sundhedsskadeligt støv
    • Potentielt eksplosivt støv

    Fordele:

    • Holder produktionsprocesserne rene og minimerer nedetid ved hjælp af f.eks. integreret sug i produktionsprocessen
    • Helbredsbeskyttelse og arbejdssikkerhed
    • Brug af støvsugere på særligt sarte områder
    • Sikker støvsugning og bortskaffelse af bl.a. skadeligt og potentielt eksplosivt støv, takket være støvsugerens certificering
    Kärcher industrial vacuums in the pharmaceutical industry

    PRODUKTIVITET OG RENGØRING: DEN PERFEKTE KOMBINATION

    Produktionen og bearbejdningen af gummi og plast genererer fine og grove partikler, der udgør en sundhedsrisiko. Disse stoffer er ofte til stede i store mængder under transport og vedligeholdelsesarbejde.

    Anvendelse:

    • Rengøringsmaskiner og arbejdspladser, særligt støvsugning og absorbering af granulat, plastikspåner og støv, (aggressive) kemiske blandinger, gødning, afdrys fra maling, vand, rengøringsmidler
    • Støvsugning af støv fra produktionsprocesser (f.eks. støv fra granulat-dosering)

    Udfordring:

    • Støv, der er skadeligt for sundheden og miljøet
    • Kontaminering af produkter

    Fordele:

    • Hold produktionsprocesserne rene, og minimér nedetid
    • Garanti for arbejdssikkerhed og arbejdseffektivitet
    • Støvsugning af potentielt eksplosive typer støv med ATEX-certificering
    • Kontamineringsfri tømning
    Kärcher industrial vacuums in the plastics and chemical industry

    BEGYND DIT BBYGGEPROJEKT PÅ EN FRISK

    Anvendelse:

    • Støvsugning af alle slags mineraler (beton- og cementstøv), grove nedbrudte partikler, småsten, sand
    • Transport af støvsugeren til byggepladser og fleksibel brug dér

    Udfordring:

    • Støv som en længevarende sundhedsrisiko
    • Store nedbrudte materialer som en risiko for arbejdssikkerheden

    Fordele:

    • Øg arbejdskvaliteten
    • Helbredsbeskyttelse og arbejdssikkerhed
    • Direkte sug, mens værktøjet er i brug, takket være forbindelsen til elektrisk værktøj på støvsugeren
    • Manøvreringsdygtige, mobile maskiner
    • Robuste maskiner med lang levetid
    Kärcher industrial vacuums in handicraft and the construction industry

    ALLE STEDER, HVOR MAN SAVER, HØVLER OG SLIBER

    I træ- og møbelindustrien udgør savsmuld, spåner og slibestøv en kontinuerlig og alvorlig sundhedsrisiko. Yderligere kan disse materialer nemt antændes eller eksplodere. Brugen af vores specialiserede sugesystem gør det muligt for dig at forebygge støv og spåner fra at samle sig og udgøre en fare på arbejdspladsen.

    Anvendelse:

    • Vedligeholdelsesrengøring og rengøring af maskiner
    • Industrielle støvsugere fjerner spåner og støv på valsemaskiner, slibemaskiner, save, håndværktøj mv. og yder et kontinuerligt sug

    Udfordring:

    • Nemt antændeligt til højeksplosivt støv
    • Sundhedsskadeligt støv
    • Jævnligt store mængder støv

    Fordele:

    • Helbredsbeskyttelse og arbejdssikkerhed
    Kärcher industrial vacuums in the wood processing industry

    SIKKER PRODUKTION AF STEN OG GLAS TIL INDUSTRIEN

    Ekstremt fint, skarpt og groft sugeaffald genereres ved bearbejdning af sten og glas. Men udfordringen er ingen sag for vores industrielle sugeløsninger.

    Anvendelse:

    • Maskinrengøring, nogle gange med store mængder væske
    • Støvsugning af cementstøv på transportbånd, fyldningstragte, fyldningsudstyr mv.

    Udfordring:

    • Store mængder støv
    • Skarpe materialer, der skal støvsuges
    • Store mængder kølende vand

    Fordele:

    • Garanti for kvalitet og driftsprocesser
    Kärcher industrial vacuums in the glass and stone industry

    TEKSTILPRODUKTION UDEN BØVL

    Det indebærer unikke udfordringer at bortskaffe materiale fra produktionen i tekstilindustrien. Fibre og fnug, der støvsuges bort, har en tendens til at klumpe sammen og kan lukke produktionen ned med blokerede filtre, slanger og rør. Vores skræddersyede løsninger sikrer, at dine produktionsprocesser fortsat kan køre sømløst.

    Anvendelse:

    • Støvsugning af fnug og fibre af enhver størrelse og i enhver mængde

    Udfordring:

    • Tekstilfibre klæber til og blokerer filteret
    • Tekstilfibre former bolde i slanger og rør og blokerer dem

    Fordele:

    • Hold produktionsprocesserne rene, og minimér nedetid
    • Kontinuerlig høj sugekraft
    • Varige, pålidelige, kompakte og omkostningseffektive løsninger
    Kärcher industrial vacuums in the textile industry

    100% STØVFRI PRODUKTION

    Processerne i elektronikindustrien og ved produktion af optik genererer ekstremt fint støv, der kan skade komponenterne og derfor skal støvsuges bort under processen. Vores sugesystemer, som f.eks. vores industrielle støvsugere fjerner fint støv og hjælper med at opnå dine mål samt beskytte de sofistikerede produktionssystemer.

    Anvendelse:

    • Valsning af elektriske komponenter
    • Polering af optiske elementer

    Udfordring:

    • Meget hårdt slibestøv
    • Støv, der kan ødelægge komponenter

    Fordele:

    • Garanti for kvalitet og driftsprocesser
    Kärcher industrial vacuums in the electronics and optics industry

    REN PRODUKTION FRA PAPIR TIL TRYK

    Fremstillingen af trykte medier involverer brugen og tilblivelsen af papirstøv, afdrys fra farve, flydende farvestoffer og tonere. Disse stoffer, hvoraf nogle er meget giftige, kræver højtydende løsninger til industrielt sug – og det har vi udviklet til trykindustrien i flere årtier.

    Anvendelse:

    • Støvsugning af cellulosefibre under rengøring af maskinen i papirindustrien
    • Støvsugning af fint til groft papirudklip fra klippemaskiner
    • Rengøring af trykkemaskiner
    • Støvsugning af afdrys fra farve

    Udfordring:

    • Ekstremt fint, eksplosivt støv
    • Store papirafklip

    Fordele:

    • Garanti for kvalitet og driftsprocesser
    • Forholdsregler inden for sundhed og sikkerhed
    Kärcher industrial vacuums in the printing industry

    DIT SNAVS ER VORES PROBLEM. KÄRCHER HAR DET RIGTIGE SORTIMENT TIL ENHVER OPGAVE.

    Den rigtige løsning til ethvert problem

    Vores Kärcher industristøvsugere tilbyder dig løsninger til enhver industriel støvsugningsopgave: Uanset om det er fleksibelt og mobilt eller stationært, til støvsugning af alt fra grove spåner til de mindste suspenderede partikler, til små eller store mængder, til væsker eller faste stoffer, til uproblematisk eller farligt materiale.

    Kärcher Industristøvsugere

    Industristøvsugere

    Industrielle støvsugere er designet til stationær eller mobil støvsugning af tørre og våde metalspåner, groft støv og øvrige luftbårne partikler. Industrielle støvsugere arbejder ved et stort vakuum med en relativt lille luftgennemstrømning.

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    INDUSTRIELLE STØVSUGERE TIL VÆSKER/SPÅNER

    INDUSTRIELLE STØVSUGERE TIL STORE MÆNGDER GROVE SLIBESPÅNER OG SMØREMIDLER

    I industrien er der behov for støvsugere, der nemt holder til at blive brugt flere timer om dagen – eller kontinuerligt døgnet rundt. Skalaen for stoffer rækker fra små til meget store mængder grove slibespåner og grove partikler fra afgivne medier til væsker som olie, køleemulsioner og vand.

    KÄRCHER INDUSTRIELLE STØVSUGERE TIL VÆSKER/SPÅNER

    INDUSTRIELLE STØVSUGERE TIL SOLIDT SNAVS/STØV

    STØVSUGERNE MED DE SPECIELLE FILTRE

    Der er behov for støvsugning af diverse stoffer og medier i forskellige brancher. Afgivne medier, skadeligt støv, fine og grove spåner, sand, spraymidler, alle typer fibre, madrester, organiske stoffer, meget lette til meget tunge materialer – alle steder har strenge krav til de filtre, der bliver brugt. I Kärchers industrielle støvsugersystem finder du det optimale filter til enhver opgave, uanset om den er daglig, med timeintervaller eller løbende døgnet rundt.

    KÄRCHER INDUSTRIELLE STØVSUGERE TIL SOLIDT SNAVS/STØV

    EX INDUSTRIELLE STØVSUGERE

    CERTIFICERET SIKKERHED I POTENTIELT EKSPLOSIVE ATMOSFÆRER

    Støvsugning i potentielt eksplosive atmosfærer stiller de højeste krav til maskinernes kvalitet. Kärchers industrielle Ex-støvsugere lever op til disse krav, og nogle af dem er certificeret af TÜV Süd og IBExU.

    Kärcher EX INDUSTRIELLE STØVSUGERE

    INDUSTRIELLE STØVUDTRÆKKERE

    TIL EFFEKTIV OPSAMLING AF LUFTBÅRNE PARTIKLER

    Luftbårne partikler kan variere meget: Fint støv, skadeligt støv, fine spåner og alle former for slibestøv. I mange brancher er det vigtigt kontinuerligt at støvsuge støv fra metal, glas, sten, tekstilfiber, landbrugsprodukter eller kemikalier under selve processen. Vores industrielle støvudtrækkere indfanger pålideligt luftbårne partikler, også i store mængder, løbende gennem hele døgnet. Enten direkte ved maskinen eller ved et fyldningsanlæg.

    Kärcher INDUSTRIELLE STØVUDTRÆKKERE

    EX INDUSTRIELLE STØVUDTRÆKKERE

    TIL ALT LUFTBÅRENT OG POTENTIELT EKSPLOSIVT

    Den løbende sugning af luftbårne, eksplosive partikler direkte ved begyndelsespunktet i processen stiller ekstremt høje krav til industrielle støvudtrækkere. Vores afstøvere og Ex-afstøvere har bevist sit værd gennem mange år ved kontinuerlig stationær brug døgnet rundt inden for mange brancher. Særligt inden for metal- og træbearbejdning og bilindustrien, samt kemikalie- og medicinalindustrien, fødevareindustrien, papirindustrien, gummi- og plastikbearbejdning og i zone 22.

    Kärcher EX INDUSTRIELLE STØVUDTRÆKKERE
    Kärcher Industriel støvsuger service

    SERVICE

    Du kan stole på os. Vores omfattende service stopper ikke, når du har modtaget dit industrielle støvsugningssystem. Få mere at vide om, hvad vi kan tilbyde, og kontakt os.

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    Kärcher Referencer til industriel støvsugning

    REFERENCER

    En referenceliste, vi er stolte af: Vores systemer bruges af en lang række kendte virksomheder i hele verden. Uanset om det er hyldevarer eller skræddersyede produkter tilbyder vi alle vores kunder den perfekte løsning på stedet.

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    OM OS
    Kärcher Industrial Vacuuming / Dedusting Solutions

    Vores DNA

    Hvem er vi? Eksperterne inden for industrielle sugeløsninger

    Med mere end 50 års erfaring i sektoren er du i professionelle hænder hos os. Vores ekspertteam arbejder sammen med dig for at designe de perfekte løsninger til at imødekomme dine behov ved hjælp af vores store produktsortiment og giver dig råd og vejledning. Vi er dedikeret til at hjælpe vores kunder ved at skabe et rent og sikkert arbejdsmiljø via effektive rengøringsløsninger.

    Hvad tilbyder vi? Højkvalitetsløsninger du kan stole på 

    Vores løsninger gør din daglige produktion væsentligt nemmere. De industrielle støvsugere i høj kvalitet med en lang række alsidigt tilbehør har mange forskellige anvendelsesmuligheder og suppleres af servicekoncepter, der sikrer, at din industrielle støvsugningsløsning altid er klar til brug. Vi er altid ved din side for at yde hjælp, råd og vejledning. Det er et løfte, du kan stole på.

    Hvad former os? Som to sider af den samme mønt repræsenterer vi årtier af erfaring akkumuleret af Ringler GmbH og deres rebrand som Kärcher Industrial Vacuuming GmbH.

    Komponenter i høj kvalitet, omfattende ekspertise, en høj grad af merværdi og ekspertpersonale har sikret, at vores gennemprøvede løsninger er af utrolig høj kvalitet og holder i flere årtier. Med vores kombinerede erfaring inden for udvikling, produktion, salg, service og brugskonstruktion hjælper vi dig med at skabe et renere, sikrere og mere miljøvenligt produktionsanlæg.

    Individuelle Kärcher industrielle sugesystemer

    SVEJSNING

    Vores høje grad af merværdi sikrer, at vi kan reagere fleksibelt på dine behov.

    Kärcher industrielle sugesystemer med individuelt farvevalg

    MALING

    Vi er mere end glade for at sikre, at vores industrielle støvsugningssystemer passer til dine farvespecifikationer.

    Kärcher industrielle sugesystemer i topkvalitet

    INSTALLATION

    Made in Germany – optimalt strukturerede arbejdsprocesser sikrer de højeste kvalitetstandarder.

    Hjemme i Schwäbische Alb

    I 50 år har Kärcher (tidligere Ringler) været en anerkendt producent af industrielle sugeløsninger i høj kvalitet. Virksomheden ligger i Schwaben-regionen i Waldstetten og putter sig i en kreds af bjerge, der også er kendt som "Dreikaiserberge" ca. 50 km fra Stuttgart. Her fremstiller vi stort set alle vores produkter. Vores sortiment består af alt lige fra små, mobile industrielle støvsugere til stationære sugesystemer med rørstrukturer samt afstøvningssystemer med individuelt designede opsamlingsenheder.

    Vores industrielle støvsugningsløsninger hjælper os med at gøre en forskel. De skiller sig ud takket være deres langtidsholdbare, teknisk sofistikerede og robuste design i høj kvalitet.

     

     

     

     

     

     

    Kärcher Industrial Vacuuming GmbH site

    7. juli 1967: Bernhard Ringler grundlægger sin egen virksomhed – en contract produktionsvirksomhed, der fremstiller svejsede og drejede dele – i lejede lokaler.

    1970: Virksomheden Ringler Apparatebau GmbH grundlægges af Bernhard Ringler med det mål at give svar på, hvordan man kan rengøre spåner og emulsioner fra maskiner og værktøj så effektivt og sikkert som muligt – uden at bruge en kost.

    1973: Et gennembrud med den klassiske industrielle støvsuger RI 300 til spåner: Maskinen kombinerer fordelene ved effektiv rengøring af industrielle miljøer med at holde spåner adskilt fra emulsioner ved at tilbageføre de kølende emulsioner til maskinen, mens en tippemekanisme tømmer spånerne. Denne opfindelse, som var banebrydende for sin tid, blev et stort salgshit i Tyskland. Den opfølgende model til RI 300 er stadig en sand klassiker inden for industrielle støvsugere og er den dag i dag stadig populær. Dens stålkonstruktion, robuste design og nemme betjening er stadig en af hjørnestenene i vores løsninger.

    1976: Den første produktionshal og lagerlokale bliver bygget
    750 m² samt kontorlokaler. Virksomheden producerer udelukkende støvsugere til metalbearbejdningsindustrien.

    1982: Produktion og lagerplads udvides med 600 m². Dertil yderligere 200 m² kontorlokaler.

    1995: Installations- og shippingområder udvides
    Tredje byggefase
    Der bygges en ny montagehal, yderligere kapacitet til montage/shipping og et 600 m² stort testområde. Virksomheden tæller nu ca. 2200 m² med montagehal, produktionshal og kontorlokaler.

    2003: Hele virksomheden certificeres i henhold til ISO 9001, VDA 6.4.

    2010: Alfred Kärcher overtager
    Virksomheden Alfred Kärcher SE & Co.KG overtager Ringler Apparatebau GmbH med virkning fra 1. september 2010.

    2012: Fortsatte forbedringer inden for produktionen – Made in Germany
    Produktionsfaciliteterne udvides til at vedligeholde og forbedre virksomhedens produktionsdybde. Som en del af denne proces opkøbes endnu en produktionshal til at fremstille stålrammer og primære materialer.

    2013: Kundevendt, fleksibel produktion takket være det nye malerværksted
    Ved hjælp af to avancerede malerbokse reduceres leveringstiden drastisk. Det gør produktionen væsentlig mere kundevendt og fleksibel.

    1. oktober 2013: Navneskift til Ringler GmbH

    2014: Udvidelse af kontorlokaler pga. fokus på internationalt salg
    Som en del af udvidelsen af virksomhedens internationale salg, indvies en kontorbygning med træningsfaciliteter og kontorlokaler til salg og administration. Dette inkluderer også et showroom til produkter.

    2017: Et gyldent jubilæum
    Virksomheden fejrer 50-års jubilæum og ser tilbage på dens succesfulde udvikling til innovativ markedsleder inden for industrielle sugeløsninger i Tyskland og Europa.

    2020: Redesign af farve og brand
    Fra 1. januar 2020 sælges hele produktporteføljen under Kärchers brandnavn. Med dette initiativ styrker Kärcher det ensartede udseende af alle gruppens produkter såvel som virksomhedens strategiske linje, som beholder kunden i fokus.

    2022: To hoveder er bedre end ét – Kärcher Industrial Vacuuming GmbH integrerer Ringler GmbH's anerkendte kvalitet

    Med virkning fra 1. january 2022 skifter virksomheden navn til Kärcher Industrial Vacuuming. Vores dedikerede indsats til kvalitet former fortsat vores hverdag.

    Our goal: Continuously improving our environmental sustainability

    Vores mål: Fortsat at forbedre vores miljømæssige bæredygtighed
    Kärcher Industrial Vacuuming GmbH’s varierede løsninger inden for industrielt sug er et vigtigt bidrag til at holde produktionsfaciliteter rene og sikre arbejdssikkerheden, sørge for, at luften er ren og beskytte miljøet. Vores produkter skiller sig ud takket være deres høje kvalitet, og det langtidsholdbare, teknisk sofistikerede, robuste og bæredygtige design. 

    Dermed gør vi alt, hvad vi kan, for at blive mere og mere miljøvenlige med hver generation af produkter, vi fremstiller. Vi lægger stor vægt på at reducere den miljømæssige påvirkning af vores produktion samt at bidrage direkte til at beskytte miljøet hos vores kunder, når de bruger vores industrielle sugeløsninger. F.eks. ved at indsamle miljøskadelige stoffer.

    Beskyttelse af miljøet, lige fra produktudvikling til bortskaffelse

    Når det gælder bæredygtighed, er det selve rejsen, der er destinationen. Vi har fulgt denne fremtidsorienterede sti i årtier og har sat et eksempel i branchen. Når vi udvikler et nyt produkt, tænker vi f.eks. i livscykler. Det betyder, at vi betragter hele produktets livscyklus allerede tidligt i planlægningsfasen. Alle dele af produktets livscyklus analyseres under udviklingen – med et særligt fokus på de miljømæssige aspekter – og optimeres, hvor det er muligt, så produktet påvirker miljøet så lidt som muligt.

    Produktion af råmateriale: Vores løsninger er fremstillet af råmateriale af høj kvalitet. Vores engagement i forhold til kvalitet og den lange levetid af vores løsninger hjælper med at beskytte miljøet.

    Produktion af dele/komponenter: Når det gælder om at udvælge leverandører, vægter vi de miljøvenlige procedurer højt. Vi leder også efter leverandører, som ikke bruger skadelige stoffer og som tager effektive forholdsregler i forhold til miljømæssig ledelse.

    Produktion: Vi har allerede sikret, at vores produktionsprocesser kun påvirker miljøet ganske lidt. Uanset er vi fortsat dedikerede til fortsat at forbedre vores produktion og gøre alt, hvad vi kan for at reducere vores miljøpåvirkning vha. innovative processer. Processer af denne slags omfatter genvinding af tabt varme, vand og solenergi.

    Distribution: Hvor det er muligt, bruger vi miljøvenlig transport, f.eks. jernbaner. Når distributionen kræver, at vi bruger lastbiler, gør vi alt for at optimere lasten og kun køre direkte.

    Bidrag til miljøbeskyttelse hos vores kunder: Vores innovative løsninger reducerer støv og lyd fra vores kunders produktionsfaciliteter og sikrer dermed, at produktionen kører rent og sikkert.

    Reparationer: Vores produkter er designet, så de kan repareres så nemt som muligt. Vores servicecenter garanterer, at det er eksperter, der står for reparationen, uanset hvor du befinder dig i verden.

    Genbrug og bortskaffelse: Gamle maskiner kan returneres gratis i overensstemmelse med europæisk lovgivning. Da maskinerne er nemme at skille ad og desuden er fremstillet af holdbare materialer, kan de genbruges. Vores industrielle støvsugningsløsninger er desuden 90 pct. genbrugelige.

    Bæredygtighed hos Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
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