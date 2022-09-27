Industrielle støvsugere / afstøvningsløsninger | Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Uanset om det er fleksibelt eller permanent installeret, til små eller store mængder, flydende eller fast, uproblematisk eller farligt sugeaffald – med Kärcher industristøvsugere kan du klare selv de hårdeste rengøringsopgaver på få sekunder.
Made in Germany – vores kvalitetspåstand
Et løfte du kan stole på
Komponenter i høj kvalitet, omfattende ekspertise, en høj grad af tilføjet værdi og professionelt uddannet personale har alt sammen sikret, at vores gennemprøvede produkter er af utrolig høj kvalitet og har en levetid over flere årtier.
Vi betragter os selv som din partner, og er altid ved din side, når du står over for enhver industriel støvsugningsudfordring. Dine erfaringer og din feedback er meget værdifuld for os, da vores mål – i lighed med dit – er at udvikle nyskabelser og produkter, der hjælper dig med at opnå dine mål både hurtigere og mere effektivt.
Betingelserne er hårde – og vores støvsugere er klar
Enhver sektor har unikke krav, når det gælder den perfekte rengøringsløsning; procesintegration, bearbejdning i stor skala, skadelige substanser, snævre tidshorisonter og meget mere. Det kræver både universelle og specifikke maskiner og systemer. Fra metalbearbejdning til bilindustrien, fra medicinalvarer til fødevarebranchen: Kärcher er førstevalget, når det gælder industrielle støvsugere:
- Fleksible mobile eller stationært installerede industrielle støvsugersystemer
- Ideel til støvsugning af små og store mængder
- Total bortskaffelse af fast snavs og væsker såvel som store mængder støv
- Sikker støvsugning og bortskaffelse af skadeligt affald
- Maskiner udviklet til længerevarende industrielt brug
Nyt navn – den samme berømte kvalitet. Ringler bliver til Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Ringler GmbH gennemgår en omfattende rebranding inden for industrielle støvsugere. I fremtiden vil hele sortimentet optræde under Kärchers brandnavn. Vores produkter fremstår som standard i den nye antracitgrå selskabsfarve, medmindre kunden ønsker det anderledes. Derved forstærker Kärcher den ensartede fremtoning af alle produkter fra selskabet og den strategiske retning – altid med dig som kunde i fokus.
Fordelene for dig: Fra nu af vil du få endnu mere gavn af en afstemt produktportefølje fra et etableret internationalt brand, nemlig Kärcher.
Kärcher Industrial Vacuuming GmbH er også ved din side, mens vi navigerer i COVID-19 pandemien.
Kärcher Industrial Vacuuming – produktservice i korte træk:
- Standardmaskiner fås som hyldeprodukter
- Individuelle kundeløsninger kan fortsat producers i en fart takket være vores butikkers lagerbeholdning
- Tidshorisonten på projektpristilbud fortsætter uforandret takket være fuldt tilgængelig salgs- og projektplanlægning
- Leverancer af reservedele er også garanteret grundet høj lagerbeholdning
Vi ser frem til at høre fra dig på +45 7020 6667
Mandag til tordag fra 08:00 til 16:00 og fredag fra 08:00 til 15:30
For at beskytte vores kunder, leverandører og personale har vi naturligvis justeret vores forholdsregler omkring hygiejne og sikkerhed på vores lokaliteter. Vi har fulgt specifikationerne fra WHO og Robert Koch-instituttet.
Med venlige hilsner
Kärcher-teamet
Over 50 års erfaring
Med Kärchers industristøvsugersystem får du over 50 års erfaring. Vi er i tæt kontakt med vores kunder verden over for at analysere eksisterende og nye opgaver og optimalt tilpasse vores produkter til disse applikationer.
DIN BRANCHE – VORES STØVSUGERE. KÄRCHER INDUSTRIAL VACUUM SYSTEMS ER ET HIT INDEN FOR MANGE SEKTORER OG MÅLGRUPPER. DAG IND OG DAG UD.
Industrielle støvsugere fra Kärcher, der passer til enhver sektor.
DIT SNAVS ER VORES PROBLEM. KÄRCHER HAR DET RIGTIGE SORTIMENT TIL ENHVER OPGAVE.
Den rigtige løsning til ethvert problem
Vores Kärcher industristøvsugere tilbyder dig løsninger til enhver industriel støvsugningsopgave: Uanset om det er fleksibelt og mobilt eller stationært, til støvsugning af alt fra grove spåner til de mindste suspenderede partikler, til små eller store mængder, til væsker eller faste stoffer, til uproblematisk eller farligt materiale.
Industristøvsugere
Industrielle støvsugere er designet til stationær eller mobil støvsugning af tørre og våde metalspåner, groft støv og øvrige luftbårne partikler. Industrielle støvsugere arbejder ved et stort vakuum med en relativt lille luftgennemstrømning.
INDUSTRIELLE STØVSUGERE TIL VÆSKER/SPÅNER
INDUSTRIELLE STØVSUGERE TIL STORE MÆNGDER GROVE SLIBESPÅNER OG SMØREMIDLER
I industrien er der behov for støvsugere, der nemt holder til at blive brugt flere timer om dagen – eller kontinuerligt døgnet rundt. Skalaen for stoffer rækker fra små til meget store mængder grove slibespåner og grove partikler fra afgivne medier til væsker som olie, køleemulsioner og vand.
INDUSTRIELLE STØVSUGERE TIL SOLIDT SNAVS/STØV
STØVSUGERNE MED DE SPECIELLE FILTRE
Der er behov for støvsugning af diverse stoffer og medier i forskellige brancher. Afgivne medier, skadeligt støv, fine og grove spåner, sand, spraymidler, alle typer fibre, madrester, organiske stoffer, meget lette til meget tunge materialer – alle steder har strenge krav til de filtre, der bliver brugt. I Kärchers industrielle støvsugersystem finder du det optimale filter til enhver opgave, uanset om den er daglig, med timeintervaller eller løbende døgnet rundt.
EX INDUSTRIELLE STØVSUGERE
CERTIFICERET SIKKERHED I POTENTIELT EKSPLOSIVE ATMOSFÆRER
Støvsugning i potentielt eksplosive atmosfærer stiller de højeste krav til maskinernes kvalitet. Kärchers industrielle Ex-støvsugere lever op til disse krav, og nogle af dem er certificeret af TÜV Süd og IBExU.
INDUSTRIELLE STØVUDTRÆKKERE
TIL EFFEKTIV OPSAMLING AF LUFTBÅRNE PARTIKLER
Luftbårne partikler kan variere meget: Fint støv, skadeligt støv, fine spåner og alle former for slibestøv. I mange brancher er det vigtigt kontinuerligt at støvsuge støv fra metal, glas, sten, tekstilfiber, landbrugsprodukter eller kemikalier under selve processen. Vores industrielle støvudtrækkere indfanger pålideligt luftbårne partikler, også i store mængder, løbende gennem hele døgnet. Enten direkte ved maskinen eller ved et fyldningsanlæg.
EX INDUSTRIELLE STØVUDTRÆKKERE
TIL ALT LUFTBÅRENT OG POTENTIELT EKSPLOSIVT
Den løbende sugning af luftbårne, eksplosive partikler direkte ved begyndelsespunktet i processen stiller ekstremt høje krav til industrielle støvudtrækkere. Vores afstøvere og Ex-afstøvere har bevist sit værd gennem mange år ved kontinuerlig stationær brug døgnet rundt inden for mange brancher. Særligt inden for metal- og træbearbejdning og bilindustrien, samt kemikalie- og medicinalindustrien, fødevareindustrien, papirindustrien, gummi- og plastikbearbejdning og i zone 22.
SERVICE
Du kan stole på os. Vores omfattende service stopper ikke, når du har modtaget dit industrielle støvsugningssystem. Få mere at vide om, hvad vi kan tilbyde, og kontakt os.
REFERENCER
En referenceliste, vi er stolte af: Vores systemer bruges af en lang række kendte virksomheder i hele verden. Uanset om det er hyldevarer eller skræddersyede produkter tilbyder vi alle vores kunder den perfekte løsning på stedet.
Vores DNA
Hvem er vi? Eksperterne inden for industrielle sugeløsninger
Med mere end 50 års erfaring i sektoren er du i professionelle hænder hos os. Vores ekspertteam arbejder sammen med dig for at designe de perfekte løsninger til at imødekomme dine behov ved hjælp af vores store produktsortiment og giver dig råd og vejledning. Vi er dedikeret til at hjælpe vores kunder ved at skabe et rent og sikkert arbejdsmiljø via effektive rengøringsløsninger.
Hvad tilbyder vi? Højkvalitetsløsninger du kan stole på
Vores løsninger gør din daglige produktion væsentligt nemmere. De industrielle støvsugere i høj kvalitet med en lang række alsidigt tilbehør har mange forskellige anvendelsesmuligheder og suppleres af servicekoncepter, der sikrer, at din industrielle støvsugningsløsning altid er klar til brug. Vi er altid ved din side for at yde hjælp, råd og vejledning. Det er et løfte, du kan stole på.
Hvad former os? Som to sider af den samme mønt repræsenterer vi årtier af erfaring akkumuleret af Ringler GmbH og deres rebrand som Kärcher Industrial Vacuuming GmbH.
Komponenter i høj kvalitet, omfattende ekspertise, en høj grad af merværdi og ekspertpersonale har sikret, at vores gennemprøvede løsninger er af utrolig høj kvalitet og holder i flere årtier. Med vores kombinerede erfaring inden for udvikling, produktion, salg, service og brugskonstruktion hjælper vi dig med at skabe et renere, sikrere og mere miljøvenligt produktionsanlæg.
SVEJSNING
Vores høje grad af merværdi sikrer, at vi kan reagere fleksibelt på dine behov.
MALING
Vi er mere end glade for at sikre, at vores industrielle støvsugningssystemer passer til dine farvespecifikationer.
INSTALLATION
Made in Germany – optimalt strukturerede arbejdsprocesser sikrer de højeste kvalitetstandarder.