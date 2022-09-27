Industrielle støvsugere / afstøvningsløsninger | Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Made in Germany – vores kvalitetspåstand

Et løfte du kan stole på

Komponenter i høj kvalitet, omfattende ekspertise, en høj grad af tilføjet værdi og professionelt uddannet personale har alt sammen sikret, at vores gennemprøvede produkter er af utrolig høj kvalitet og har en levetid over flere årtier.

Vi betragter os selv som din partner, og er altid ved din side, når du står over for enhver industriel støvsugningsudfordring. Dine erfaringer og din feedback er meget værdifuld for os, da vores mål – i lighed med dit – er at udvikle nyskabelser og produkter, der hjælper dig med at opnå dine mål både hurtigere og mere effektivt.

Betingelserne er hårde – og vores støvsugere er klar

Enhver sektor har unikke krav, når det gælder den perfekte rengøringsløsning; procesintegration, bearbejdning i stor skala, skadelige substanser, snævre tidshorisonter og meget mere. Det kræver både universelle og specifikke maskiner og systemer. Fra metalbearbejdning til bilindustrien, fra medicinalvarer til fødevarebranchen: Kärcher er førstevalget, når det gælder industrielle støvsugere: