Valg af et program.
Antallet af forventede vaske afhænger af forskellige faktorer. Et vigtigt påvirkende element er valget af programmer til rådighed for bilvask-kunderne. I tilfælde af selvbetjeningsvaskesystemer kan der normalt tilbydes adskillige programmer - udover forvaskeprogrammer til hjul og insekter er højtryksrensning og området for vask af børste et must. Derudover er der programmer til skylning med osmosevand, som tillader pletfri tørring. En praktisk arrangement af programmerne på kontrolterminalen og forslag til trinvise sekvenser af eksklusive og premium vaske hjælper bilvask-kunderne og letter driften.
Tidspunkt og prissætning
Udover valg af programmer skal tidspunkt og omkostninger for de enkelte vaskeprogrammer også specificeres, så de er rentable for operatøren.
For højtryksrensning og børstevask anbefales en tidsperiode på 120 sekunder. For programmer som f.eks. felgrensning er 60 sekunder tilstrækkeligt.
Betalingsystem: Fra mønter til kontaktløse betalinger.
Der er forskellige muligheder og systemer til betaling for bilvask i selvbetjeningsvaskerier: Mønter, kortbetaling, vaskekort fra virksomheder eller mobiltelefoner. Dog er brugen af kontantløse løsninger som en passende betalingsmetode klart en trend. Eksterne betalingssystemer kan derfor normalt også tilsluttes udover møntløsninger. Betaling via RFID (kundekort) eller med EC/kreditkort er således muligt. Systemer, der tillader kontantløs betaling, kan ofte også eftermonteres.
Fordele ved kontantløse betalingssystemer:
Operatører drager fordel af de digitale systemer, der samler mere information om kundernes vaskeadfærd. Evalueringen af centrale nøgletal giver også et godt overblik over kapacitetsudnyttelsen og den økonomiske levedygtighed af individuelle serviceområder. Kontantløse systemer reducerer også risikoen for tyveri.
For kunderne er fordelene klare. Betalingsprocessen bliver markant hurtigere og mere bekvem, da ingen småpenge er påkrævet og ingen penge skal skiftes.