Tidspunkt og prissætning

Udover valg af programmer skal tidspunkt og omkostninger for de enkelte vaskeprogrammer også specificeres, så de er rentable for operatøren.

For højtryksrensning og børstevask anbefales en tidsperiode på 120 sekunder. For programmer som f.eks. felgrensning er 60 sekunder tilstrækkeligt.