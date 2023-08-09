KØRETØJSINTERIØR FORBEREDELSE OG RENGØRING
Uanset om det drejer sig om traditionel køretøjsforberedelse, køretøjsrensning hos bilforhandlere, udlejningsbiler og virksomhedsflåder eller vedligeholdelse af eksklusive klassiske biler og sportsvogne: Køretøjer, der kontinuerligt rengøres og vedligeholdes, nyder godt af en længere levetid og en bevarelse af værdi, der er sikret. Brug af den rette teknologi og arbejdsmetoder hjælper med at opnå dette mål hurtigt og bæredygtigt.
Vedligeholdelsesrengøring i køretøjsforberedelse: Tør rengøring er bedst
Behandling af interiøroverflader: Hold øje med enhver detalje
Der er mange aspekter at overveje, når man forbereder og rengør køretøjsinteriør. Støvbundne klude kan bruges til at fjerne løst støv fra overflader. Når man tørrer materialer som plexiglas, bør der ikke anvendes for meget tryk for at undgå ridser forårsaget af fanget støv. Hvis klude har klæbemiddel på sig, skal de rengøres grundigt og efterlades uden rester af nogen art. Alternativt kan mikrofiberhandsker bruges til at binde støvet. For at håndtere genstridig snavs anbefales overfladerens, der påføres den mikrofiberklud, der bruges til rengøring.
Tip - Rengøring af ventilationsslidser:
En skruetrækker kan bruges til at rengøre ventilationsslidser mere let og grundigt. Dette gør det nemmere at komme ind i sprækkerne med mikrofiberkluden.
Behandling af tekstiloverflader: Fra sæde til bagagerumsmåtte
Til rengøring af tekstiloverflader er støvsugere med turbomundstykker meget velegnede til at fjerne løst og genstridigt snavs, såsom fastklemte krummer eller dyrehår. En sprækkeindsats kan bruges til sprækkerne mellem sæderne. Hvis der over tid er dannet et let, jævnt lag på sædebetrækket, kan udseendet friskes op med en fugtig mikrofiberklud.
Hvis der er genstridige pletter, der skal fjernes, kan en universal pletfjerner være en hjælp. Først og fremmest bør pletfjerneren testes for materielkompatibilitet på et diskret sted. Hvis materialet er kompatibelt, påføres pletfjerneren med en mikrofiberklud og duppes derefter i cirkulære bevægelser. Det er vigtigt ikke at gnide pletten hårdt under nogen omstændigheder, da dette vil sprede snavset.
Tip - Støvsugning af overflader:
1. Til store køretøjsflåder er trådløse støvsugere med en forlængelsesslange en nyttig løsning til effektivt og hurtigt at fjerne snavs fra hele køretøjet.
2. Læder- eller kunstlædersæder skal støvsuges forsigtigt for at undgå striber eller ridser. En sugebørste er en god måde at rense delikate overflader på.
Rengøring af glasoverflader: Undgå at snavse igen
Rengøringsmidler med højt indhold af alkohol og få overfladeaktive stoffer bør bruges til at rengøre glasoverflader og spejle. Årsagen til dette er, at det er meget svært at tørre overfladeaktive stoffer af uden at efterlade rester. Støvpartikler, der blæses på ruden af klimaanlægget eller ventilationssystemet, hæfter godt på den og får den til at blive snavset igen hurtigt.
Mikrofiberklude med 16-fold hjælper med at fjerne snavs og transporterer det ikke videre. Her foldes kluden halvvejs tre gange (en gang nedad og to gange til siden), så der i alt er 16 sider. I en spand gennemvædes en nøjagtigt defineret mængde foldede klude med en specificeret mængde rengøringsmiddel. De er fuldstændigt gennemvædede og klar til brug. Hver overflade tørres nu med en frisk side. Når alle siderne er brugt, smider medarbejderen kluden væk og bruger en ny.
Tip - Damprensning til vinduesrengøring
Investering i en damprenser giver dig en fremragende, kemikaliefri mulighed for at rengøre vinduer, når det kommer til køretøjsforberedelse. Hvis du kører en 10 cm hånddyse med et mikrofiber- eller bomuldsdæksel hen over ruden, kan du fjerne snavs og polere det samtidig. På denne måde efterlades der ingen rester eller aftørringsmærker, og det tager markant længere tid før genbefordring.
Dybderengøring i køretøjsforberedelse: Når vand er nødvendigt
Vådrensning af køretøjer, især polstring, er nødvendig på et tidspunkt i køretøjsforberedelsesprocessen. Dog giver det mening at udskyde dybderensningen så længe som muligt. Årsagen til dette er, at tørretiderne er lange, og der kan forekomme mikrobiel vækst og mug, hvis tørringen udføres forkert.
Hvis snavs - f.eks. drikkevarepletter eller madrester - er blevet indgroet over tid, er sprayekstraktionsmaskinen den rette løsning til at fjerne det. Den sprøjter vand blandet med rengøringsmiddel og suger polstringen op. Gamle polstrede overflader eller polstring, der ikke er blevet rengjort i lang tid, skal normalt støvsuges flere gange, da proceduren trækker snavset et par centimeter tættere på overfladen for hver gang.
Ved valg af rengøringsmiddel skal du sikre dig, at det er fri for overfladeaktive stoffer, giver en god ydeevne og ikke efterlader nogen rester. Ofte bruges duftfrie rengøringsmidler også i sprayekstraktion - hvis kunden ønsker det, kan der efterfølgende bruges en tekstilfrisker for at skabe en behagelig atmosfære.
Hvis ubehagelige lugte, f.eks. røglugt, skal fjernes, anbefales ozonbehandling til at neutralisere dem efter rengøringen. Omfattende udluftning er nødvendig bagefter, både efter sprayekstraktionen og dybderensningen. Til dybderensning af plastoverflader såsom instrumentbræt eller gearstang anbefales brug af en kabineplejemiddel i kombination med en ren mikrofiberklud.
Tip - Dybderensning:
1. Ideelt set udføres vådrensning til køretøjsforberedelse, når vejret betyder, at luften er tør - f.eks. om vinteren. Dette reducerer tøretiden. Om sommeren kan du tænde for klimaanlægget for at hjælpe med at affugte luften.
2. For at udskyde dybderensning kan overflader tørres jævnt af med en mikrofiberklud og et rengøringsmiddel uden overfladeaktive stoffer - denne metode opnår også en god effekt på tagbeklædningen.
3. Hvis der er lædersæder eller rat, bør pletter fjernes omgående med en fugtig klud, og læderet bør regelmæssigt behandles med et læderplejeprodukt under køretøjsforberedelsen.
Vigtige punkter for rengøring af køretøjsudvendig i køretøjsforberedelse
Højtryksrensere er særligt velegnede til rengøring af køretøjsudvendig. For at arbejde effektivt kan der efter den indledende afspulning med rent vand påføres en ekstra skumrens med en skumlance. Vi anbefaler produkter, der er økonomiske, har en høj pH-værdi i koncentrat og samtidig er skånsomme over for lakken. En god gennemvædnings-effekt mod tørret snavs anbefales også. For at forhindre, at rengøringsskummet tørrer ud, bør køretøjet skummes en side ad gangen, fra bunden og op, og skummet og snavset skylles af med rent vand.
Syre- og alkaliske rengøringsmidler er velegnede til rengøring af fælge, som skylles af efter den angivne kontakt-tid. Hvis vaskepladsen har en betonoverflade, skal der bruges alkaliske midler, da syre angriber betonen. Det skal bemærkes, at syrer og alkalier vil angribe overfladen i tilfælde af beskadigede aluminiumsflader eller sarte vintage-fælge - i dette tilfælde bør der bruges et specielt rengøringsmiddel.
Hvis du har en høj gennemstrømning af køretøjer, kan det være værd at investere i en portalkøretøjsvask til køretøjsforberedelse hos bilforhandlere eller udlejningsbilstationer for at udføre udvendig rengøring hurtigt og effektivt.
Tip - Udvendig rengøring:
1. Rengøringsmidler bør aldrig påføres i stærkt solskin, da midlet ellers tørrer ud, og kontakt-tiden ikke kan opretholdes.
2. Maskiner med varmt vand fungerer mere effektivt, fordi temperaturfaktoren øger ydeevnen. Fedtstoffer og olier kan fjernes bedre, og tørring går hurtigere.
3. Klæberester og klistermærker kan fjernes med en universal pletterens, der indeholder en skånsom opløsningsmiddel. Inden brug skal du kontrollere en diskret plet for at sikre, at lakken forbliver ubeskadiget.
En investering, der kan være værd at overveje: Når tørisrensning er en fornuftig løsning
Tørisblæsning er en meget skånsom og effektiv proces. I tilfælde af store køretøjsflåder eller eksklusive køretøjer med delikate overflader kan det være værd at investere i den rette teknologi til effektiv og skånsom forberedelse og rengøring af køretøjer.
I udvendig rengøring er tørisprocessen velegnet til rengøring af sømme og gummipakninger, fjernelse af klistermærker eller klæberester på virksomheds-/nye biler eller fjernelse af striber fra gummifolder under spejlet eller på køretøjsdørene nederst. Skånsom og effektiv tørisblæsning er også meget velegnet til rengøring af fælgene på eksklusive køretøjer eller veteranbiler.
Tørisblæsning anbefales også til indvendig rengøring; beslag, knapper, sædepolstring, boksdæksler, luftdyser, tæpper eller tagbeklædning kan rengøres skånsomt, effektivt og uden fugt. Sørg blot for, at der bruges en lille mængde spraymiddel ved lavt tryk, og at en omrører bruges til at omdanne de 3 mm tørispiller til pulver, når det er nødvendigt.
Tørisblæsning
Tørisblæsning er en effektiv partikelspray-proces til fjernelse af genstridige snavslag fra en række materialer. Tørisrensning har også vist sig at være nyttig i bilværksteder eller restaureringsværksteder, især på komplekse og delikate overflader - fra rengøring af polstring i biler til rengøring af motorrum og restaureringsarbejde på klassiske biler. Den største fordel ved denne teknologi er, at den rengør uden at efterlade nogen rester, såsom spildevand, kemikalier eller spraymiddelrester.