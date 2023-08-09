KØRETØJSINTERIØR FORBEREDELSE OG RENGØRING

Tip - Støvsugning af overflader:

1. Til store køretøjsflåder er trådløse støvsugere med en forlængelsesslange en nyttig løsning til effektivt og hurtigt at fjerne snavs fra hele køretøjet.



2. Læder- eller kunstlædersæder skal støvsuges forsigtigt for at undgå striber eller ridser. En sugebørste er en god måde at rense delikate overflader på.