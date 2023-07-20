TØR-IS BLÆSNING I BILVÆRKSTEDER

Tør-is blæsning er en effektiv partikel-spray proces til at fjerne genstridig snavsbelægninger fra en række støttematerialer. Tør-is rengøring har også bevist sin værdi i bilværksteder eller restaureringsværksteder, især på komplekse og delikate overflader - fra rengøring af polstring i biler til rengøring af motorrum og restaureringsarbejde på klassiske biler. Den største fordel ved denne teknologi er, at den rengør uden at efterlade nogen rester, såsom spildevand, kemikalier eller spray-agentrester.

Cleaning in workshops

Motorrum, karosseri eller interiør: Tør-is til rengøring af delikate overflader

Hvorfor bruge tør-is i værksteder?

Hvorfor bruge tør-is i værksteder? Rengøring af beskidte bildel, værktøjer og maskiner er normalt hårdt arbejde og genererer ofte meget snavs. Dette skyldes, at metoder som sandblæsning efterlader spray-agent, såsom sand og glasgranulat. Ofte er der stadig rengøring tilbage efter rengøring af delene.

Med dette i tankerne har tør-is en række fordele for bilværksteder og conditioners: Især kan tør-is-blæsning anvendes uden problemer i alle applikationer, hvor vand er uønsket. Dette gælder især for sarte køretøjs elektronik eller når man arbejder på karosseriet af værdifulde vintage-biler. Dette forhindrer potentiel beskadigelse af den følsomme elektronik forårsaget af rengøring med vand, beskytter dele mod korrosive kemikalier, beskytter mekaniske værktøjer og fjerner genstridige belægninger uden at efterlade nogen rester.

Tør-is rengøring giver endda en løsning på opgaver, der tidligere var umulige eller kun kunne udføres, mens man bruger meget tid. Denne metode fjerner ikke kun tyggegummirester og fedtpletter, men kan også rengøre instrumentbræt og motorer perfekt.

Dry ice cleaning on vehicles

Det gør alle områder rene

Tør-is-blæsning kan bruges i en række områder. Tør-is blæsere kan anvendes til at fjerne lak og maling, olier, fedt, tjære, bitumen, blæk, harpiks, klæbemidler, voks, silikone og gummirester, tyggegummi og en bred vifte af snavsbelægninger fra forskellige støttematerialer. Der er også muligheder for at fjerne gammel lak fra lakerede overflader lag for lag. Desuden har denne rengøringsmetode forskellige anvendelsesområder på køretøjer.

Tør-is blæsning i motorrummet og på karosseriet:

Cleaning metal parts with a Kärcher dry ice blaster

Metaldele

Motor, chassis, fælge, tætningsflader, tråd, værktøjer, løfteplatforme

Cleaning rubber parts with a Kärcher dry ice blaster

Gummidele

Slanger, håndtag, tætninger, udstødningsophæng

Cleaning electronic components with a Kärcher dry ice blaster

Elektroniske komponenter

Tør-is rengøring i køretøjsinteriør:

Dry ice cleaning in vehicle interiors with a Kärcher dry ice blaster
Cleaning car seats with dry ice

Tekstiler og plastik indvendigt og på køretøjer: Sæder, gulvmåtter, tagbeklædning, armlæn, udluftningsdyser, instrumentbræt, pedaler

Hvordan virker tør-is blæsning?

Tør-is blæsning er en partikel-sprayprocedure, der bruger CO2-granulat som spray-agent. I modsætning til de fleste andre blæsningsmedier, som holder deres faste tilstand under hele arbejdsprocessen, sublimerer det frosne CO2 øjeblikkeligt til CO2-gas, når det rammer overfladen. Dette betyder, at der ikke efterlades nogen spray-agentrester, og teknologien er derfor velegnet til en bred vifte af applikationer.

Dry-ice blasting procedure

Produktion af tør-is-piller

De tør-is-piller, der anvendes, skal være friske, ellers vil der være en lavere rengøringseffektivitet, og pillerne vil sublimere til gas. Selv når de opbevares i passende kølebokse, kan disse tør-is-piller kun opbevares i få dage.

Indtil nu er tør-is-piller blevet produceret i store hydrauliske presser kaldet pelletiserere og leveret efter anmodning. Dette kræver normalt meget arbejde og er dyrt, især for små mængder. Derfor anvendes tør-is-blæsning ofte ikke som en rengøringsmetode, selvom den muliggør meget effektivt arbejde.

Imidlertid er der allerede en maskine på markedet, som producerer tør-is til værkstedsapplikationer - og kun under rengøring og præcist i den krævede mængde. Logistikmæssigt kræves kun to ting: Flydende CO2 som råmateriale, der kan opbevares i flasker uden tab, og en komprimeret luftforsyning eller kompakt kompressor.

Dry ice production

Procedure og effekt af tør-is-blæsning

1. Tør-is-pillene - fast CO2 ved en temperatur på -79 °C - rammer overfladen med en høj hastighed på 150 m / s. Som alle andre sprayprocesser mister de accelererede partikler deres kinetiske energi, når de rammer overfladen. Mohs-hårdheden er omtrent den samme som gips.

2. Når de mikro-fine is-piller ved en temperatur på -79 °C rammer snavs eller belægning, der skal fjernes, forårsager temperaturforskellen / den pludselige køling og kinetisk energi, at snavset bliver skrøbeligt og sprødt og bryder op. Dette gør det lettere at fjerne snavset på et senere tidspunkt.

3. Efterfølgende partikler trænger ind i revnerne i indkrustet snavs og påført maling og sublimerer derfra fra fast tilstand til en gasform. Dette involverer en 400-fold stigning i volumen, og snavset sprænges af på en mikroskopisk skala.

Fordele ved tør-is blæsning

Da tør-is blæsere arbejder uden kemikalier, er der ikke behov for at bortskaffe spildevand, og der er heller ingen spray-agentrester tilbage. Det er muligt at rengøre særligt følsomme overflader med minimal indsats.

  • Ingen rester: Der er ikke behov for at bortskaffe spildevand, kemikalier eller spray-agentrester efter brug af tør-is blæsere. Kun de sprøjtede stoffer er tilbage. Afhængigt af mængden og sammensætningen blæses disse stoffer enten væk ved hjælp af den tilstedeværende komprimerede luft eller suges op ved hjælp af støvsugere.
  • Rengøring uden forberedelse: Vogn dele skal ikke adskilles på en besværlig måde, før de rengøres. Pelletsene når nemt ind i de mindste sprækker.
  • Tid kan spares takket være hurtig og effektiv rengøring med tør-is.
  • Miljøvenlig rengøring uden yderligere kemikalier eller spray-agenter.
  • Overflader beskadiges ikke.

Korrekt arbejdsbeskyttelse ved arbejde med tør-is i bilværksteder

Lydpres fra en tør-is blæser er ikke ubetydeligt og varierer mellem 75 dB(A) og 125 dB(A) afhængigt af forskellige driftsparametre. Af denne grund skal operatører bære høreværn. Berøring af tør-is kan forårsage hudskader på grund af den meget lave temperatur. Af hensyn til brugersikkerheden skal de derfor bære overalls, sikkerhedsbriller eller hjelm med synsbeskyttelse og handsker. TLV (grænseværdi) for CO2 er 0,5% volumenmæssigt, hvilket ikke giver problemer indendørs eller på fabriksgulve. Imidlertid skal der i lukkede rum eller blæsekabinetter være et ventilationssystem med en CO2-detektor, eller der skal bæres en åndedrætsmaske.

Work protection when cleaning with dry ice

FAQs:

Erfaring har vist, at rengøring er meget lettere og hurtigere, når nyproducerede tør-is-piller anvendes. Når man blæser med tør-is, er det derfor af vital betydning, at man altid bruger tør-is, der er så frisk som muligt. Tør-is, der er flere dage gammel, mister sin tæthed og har derfor en lavere rengøringseffektivitet. Der kræves derfor mere tør-is for at rense et bestemt område, og tør-isen sublimerer også konstant. Dette betyder, for eksempel, at når man starter med 100 kg tør-is-piller, vil der efter en dag være cirka 92 kg tilbage.

  • Ingen farlige stoffer
    Ingen giftige kemikalier eller opløsningsmidler, der er skadelige for miljøet, anvendes under tør-is blæsning. Dette betyder, at der ikke produceres giftige eller farlige dampe, og der er ingen sundhedsrisiko for personalet på grund af brugen af farlige stoffer, der er farlige for sundheden.

  • Nem bortskaffelse
    Tør-is blæsning efterlader ingen spray-agent. Det løsnede snavs falder til gulvet og kan fejes op. Det eneste stof, der skal bortskaffes, er det genererede snavs. Hvis der derimod anvendes kemikalier og opløsningsmidler, vil der være farligt affald tilbage, og dette skal bortskaffes i en besværlig proces.

  • Ingen sekundært affald
    Når man sand- eller sodablæser eller bruger vandstrømme, kan blæsematerialet selv blive farligt affald, hvis det er blevet brugt til at fjerne farlige forureninger. En meget stor mængde sekundært affald genereres, og under visse omstændigheder skal det bortskaffes som en del af en meget tidskrævende og dyr proces.
  • Produktion af kuldioxid
    Kuldioxid genereres som en biprodukt fra andre industrielle forarbejdningsmetoder. For eksempel produceres kuldioxid under CO2-skrubbning under ammoniak- og methanolsyntese. En stor del af den anvendte CO2 stammer fra et rågas af kuldioxid, som produceres som affaldsgas i kemiske behandlingsmetoder for petroleum og naturgas. Derudover produceres kuldioxid under forbrændingsprocesser på kraftværker eller under fermenteringsprocesser. Af denne grund produceres CO2 ikke længere separat eller specielt i industrialiserede lande, og fossile brændstoffer forbrændes ikke længere udelukkende med det formål at producere CO2.
     

Følgende beskyttelsesudstyr er påkrævet til tør-is blæsning:

  • Høreværn: Høreværn skal bæres, fordi støjniveauet under tør-is blæsning er godt over 85 dB(A).

  • Handsker: Det anbefales, at operatører bærer handsker for at beskytte deres hænder mod forfrysninger forårsaget af tør-is-pillerne.

  • Sikkerhedsbriller: Det anbefales, at brugerne bærer sikkerhedsbriller for at beskytte deres øjne mod små flyvende dele. Det anbefales også at bære et komplet system, der omfatter en hjelm, visir og høreværn.

  • Åndedrætsmaske: Afhængigt af støvophobning eller CO2-koncentrationen, der produceres, vil det være nødvendigt at bære en letvægts eller endda en tung åndedrætsmaske.

  • Kuldioxid-detektor: Personale, der udfører tør-is blæsning, bør bære en personlig kuldioxid-detektor for at registrere kuldioxidkoncentrationen i luften. Denne detektor vil give en alarm, når en kritisk koncentration er nået.

 

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