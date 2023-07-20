TØR-IS BLÆSNING I BILVÆRKSTEDER
Tør-is blæsning er en effektiv partikel-spray proces til at fjerne genstridig snavsbelægninger fra en række støttematerialer. Tør-is rengøring har også bevist sin værdi i bilværksteder eller restaureringsværksteder, især på komplekse og delikate overflader - fra rengøring af polstring i biler til rengøring af motorrum og restaureringsarbejde på klassiske biler. Den største fordel ved denne teknologi er, at den rengør uden at efterlade nogen rester, såsom spildevand, kemikalier eller spray-agentrester.
Motorrum, karosseri eller interiør: Tør-is til rengøring af delikate overflader
Hvorfor bruge tør-is i værksteder?
Hvorfor bruge tør-is i værksteder? Rengøring af beskidte bildel, værktøjer og maskiner er normalt hårdt arbejde og genererer ofte meget snavs. Dette skyldes, at metoder som sandblæsning efterlader spray-agent, såsom sand og glasgranulat. Ofte er der stadig rengøring tilbage efter rengøring af delene.
Med dette i tankerne har tør-is en række fordele for bilværksteder og conditioners: Især kan tør-is-blæsning anvendes uden problemer i alle applikationer, hvor vand er uønsket. Dette gælder især for sarte køretøjs elektronik eller når man arbejder på karosseriet af værdifulde vintage-biler. Dette forhindrer potentiel beskadigelse af den følsomme elektronik forårsaget af rengøring med vand, beskytter dele mod korrosive kemikalier, beskytter mekaniske værktøjer og fjerner genstridige belægninger uden at efterlade nogen rester.
Tør-is rengøring giver endda en løsning på opgaver, der tidligere var umulige eller kun kunne udføres, mens man bruger meget tid. Denne metode fjerner ikke kun tyggegummirester og fedtpletter, men kan også rengøre instrumentbræt og motorer perfekt.
Det gør alle områder rene
Tør-is-blæsning kan bruges i en række områder. Tør-is blæsere kan anvendes til at fjerne lak og maling, olier, fedt, tjære, bitumen, blæk, harpiks, klæbemidler, voks, silikone og gummirester, tyggegummi og en bred vifte af snavsbelægninger fra forskellige støttematerialer. Der er også muligheder for at fjerne gammel lak fra lakerede overflader lag for lag. Desuden har denne rengøringsmetode forskellige anvendelsesområder på køretøjer.
Tør-is blæsning i motorrummet og på karosseriet:
Metaldele
Motor, chassis, fælge, tætningsflader, tråd, værktøjer, løfteplatforme
Gummidele
Slanger, håndtag, tætninger, udstødningsophæng
Elektroniske komponenter
Tør-is rengøring i køretøjsinteriør:
Tekstiler og plastik indvendigt og på køretøjer: Sæder, gulvmåtter, tagbeklædning, armlæn, udluftningsdyser, instrumentbræt, pedaler
Hvordan virker tør-is blæsning?
Tør-is blæsning er en partikel-sprayprocedure, der bruger CO2-granulat som spray-agent. I modsætning til de fleste andre blæsningsmedier, som holder deres faste tilstand under hele arbejdsprocessen, sublimerer det frosne CO2 øjeblikkeligt til CO2-gas, når det rammer overfladen. Dette betyder, at der ikke efterlades nogen spray-agentrester, og teknologien er derfor velegnet til en bred vifte af applikationer.
Produktion af tør-is-piller
De tør-is-piller, der anvendes, skal være friske, ellers vil der være en lavere rengøringseffektivitet, og pillerne vil sublimere til gas. Selv når de opbevares i passende kølebokse, kan disse tør-is-piller kun opbevares i få dage.
Indtil nu er tør-is-piller blevet produceret i store hydrauliske presser kaldet pelletiserere og leveret efter anmodning. Dette kræver normalt meget arbejde og er dyrt, især for små mængder. Derfor anvendes tør-is-blæsning ofte ikke som en rengøringsmetode, selvom den muliggør meget effektivt arbejde.
Imidlertid er der allerede en maskine på markedet, som producerer tør-is til værkstedsapplikationer - og kun under rengøring og præcist i den krævede mængde. Logistikmæssigt kræves kun to ting: Flydende CO2 som råmateriale, der kan opbevares i flasker uden tab, og en komprimeret luftforsyning eller kompakt kompressor.
Procedure og effekt af tør-is-blæsning
1. Tør-is-pillene - fast CO2 ved en temperatur på -79 °C - rammer overfladen med en høj hastighed på 150 m / s. Som alle andre sprayprocesser mister de accelererede partikler deres kinetiske energi, når de rammer overfladen. Mohs-hårdheden er omtrent den samme som gips.
2. Når de mikro-fine is-piller ved en temperatur på -79 °C rammer snavs eller belægning, der skal fjernes, forårsager temperaturforskellen / den pludselige køling og kinetisk energi, at snavset bliver skrøbeligt og sprødt og bryder op. Dette gør det lettere at fjerne snavset på et senere tidspunkt.
3. Efterfølgende partikler trænger ind i revnerne i indkrustet snavs og påført maling og sublimerer derfra fra fast tilstand til en gasform. Dette involverer en 400-fold stigning i volumen, og snavset sprænges af på en mikroskopisk skala.
Fordele ved tør-is blæsning
Da tør-is blæsere arbejder uden kemikalier, er der ikke behov for at bortskaffe spildevand, og der er heller ingen spray-agentrester tilbage. Det er muligt at rengøre særligt følsomme overflader med minimal indsats.
- Ingen rester: Der er ikke behov for at bortskaffe spildevand, kemikalier eller spray-agentrester efter brug af tør-is blæsere. Kun de sprøjtede stoffer er tilbage. Afhængigt af mængden og sammensætningen blæses disse stoffer enten væk ved hjælp af den tilstedeværende komprimerede luft eller suges op ved hjælp af støvsugere.
- Rengøring uden forberedelse: Vogn dele skal ikke adskilles på en besværlig måde, før de rengøres. Pelletsene når nemt ind i de mindste sprækker.
- Tid kan spares takket være hurtig og effektiv rengøring med tør-is.
- Miljøvenlig rengøring uden yderligere kemikalier eller spray-agenter.
- Overflader beskadiges ikke.
Korrekt arbejdsbeskyttelse ved arbejde med tør-is i bilværksteder
Lydpres fra en tør-is blæser er ikke ubetydeligt og varierer mellem 75 dB(A) og 125 dB(A) afhængigt af forskellige driftsparametre. Af denne grund skal operatører bære høreværn. Berøring af tør-is kan forårsage hudskader på grund af den meget lave temperatur. Af hensyn til brugersikkerheden skal de derfor bære overalls, sikkerhedsbriller eller hjelm med synsbeskyttelse og handsker. TLV (grænseværdi) for CO2 er 0,5% volumenmæssigt, hvilket ikke giver problemer indendørs eller på fabriksgulve. Imidlertid skal der i lukkede rum eller blæsekabinetter være et ventilationssystem med en CO2-detektor, eller der skal bæres en åndedrætsmaske.