TØR-IS BLÆSNING I BILVÆRKSTEDER

Hvorfor bruge tør-is i værksteder?

Hvorfor bruge tør-is i værksteder? Rengøring af beskidte bildel, værktøjer og maskiner er normalt hårdt arbejde og genererer ofte meget snavs. Dette skyldes, at metoder som sandblæsning efterlader spray-agent, såsom sand og glasgranulat. Ofte er der stadig rengøring tilbage efter rengøring af delene.

Med dette i tankerne har tør-is en række fordele for bilværksteder og conditioners: Især kan tør-is-blæsning anvendes uden problemer i alle applikationer, hvor vand er uønsket. Dette gælder især for sarte køretøjs elektronik eller når man arbejder på karosseriet af værdifulde vintage-biler. Dette forhindrer potentiel beskadigelse af den følsomme elektronik forårsaget af rengøring med vand, beskytter dele mod korrosive kemikalier, beskytter mekaniske værktøjer og fjerner genstridige belægninger uden at efterlade nogen rester.

Tør-is rengøring giver endda en løsning på opgaver, der tidligere var umulige eller kun kunne udføres, mens man bruger meget tid. Denne metode fjerner ikke kun tyggegummirester og fedtpletter, men kan også rengøre instrumentbræt og motorer perfekt.