Rengøringsvogn FlexoMate
Ingen tid til kompromiser. Rengøringsvogn FlexoMate hjælper dig med at færdiggøre alle dine rengøringsopgaver hurtigere. Reducér dine medarbejderes fysiske anstrengelser, og lev op til dine kunders krav og behov, uanset hvor forskellige de er. Alt sammen med kun én rengøringsvogn.
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Rengøringsvogn FlexoMate til enhver rengøringsopgave
Ingen tid til kompromiser. Rengøringsvogn FlexoMate hjælper med at færdiggøre alle dine rengøringsopgaver hurtigere. Reducér dine medarbejderes fysiske anstrengelser, og lev op til dine kunders krav og behov, uanset hvor forskellige de er. Alt sammen med kun én rengøringsvogn.
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Hvilken rengøringsvogn FlexoMate skal du vælge?
Hvor ofte sker det, at det ikke er selve jobbet, der udgør en udfordring, men udstyret? For at sikre, at dit rengøringsudstyr ikke forhindrer dig i at udføre dit arbejde, har vi udviklet tre modeller af rengøringsvogn FlexoMate til at hjælpe dig med at mestre meget forskelligartede rengøringsopgaver. Hvilken model passer bedst til dig?
FlexoMate Swift
Swift er FlexoMates basismodel. Rengøringsvogn FlexoMate Swift er perfekt til ejendomme med omkring 35 kontorer og er særligt egnet til mindre områder.
FlexoMate Expert
Plads nok til de vigtigste rengøringsprodukter og lidt til: Vælg rengøringsvogn FlexoMate Expert til ejendomme med omkring 10 sanitære faciliteter og 10-15 kontorer.
FlexoMate ExpertPro
Ideel til ejendomme med 15–20 sanitære faciliteter, 2-3 tekøkkener og omkring 15-20 kontorer. Du kan udstyre Rengøringsvogn FlexoMate ExpertPro med alt, du har brug for til krævende opgaver.
FORDELE VED RENGØRINGSVOGN FLEXOMATE
PRODUKTIVITET
Intuitivt design og nem adgang til redskaber i rengøringsvogn FlexoMate øger effektiviteten i rengøringsprocessen og lader rengøringspersonalet arbejde hurtigere.
FLEKSIBILITET
Mulighederne er uendelige med en rengøringsvogn FlexoMate. Du kan tilpasse rengøringsvognen til dine behov, når som helst du har brug for det. Uanset om det er ekstra kasser eller rengøringsudstyr – med FlexoMate er det der alt sammen.
ERGONOMI
Mindre anstrengende arbejde. Med sine justerbare håndtag og vippe-kasser reducerer en rengøringsvogn FlexoMate belastningen i og omkring arme og skuldre og gør arbejdet nemmere.
Derfor skal du vælge vores rengøringsvogn FlexoMate
Er du nysgerrig efter at finde ud af, hvad det er, der gør rengøringsvogn FlexoMate så unik? Bliv klogere på rengøringstrolleyens funktioner og features her.
Modulopbygget system
Rengøringsvogn FlexoMate tilpasser sig dine behov. Du kan fastgøre og fjerne udstyr, alt efter hvad du skal bruge – f.eks. kasser, sammenklappelig holder til affaldsposer, moppe, moppepresse, rengøringsmaskiner samt andre vogne, der nemt kan ’lægge til’, takket være det modulopbyggede system.
Integration af maskiner
Med rengøringsvogn FlexoMate sparer du dig selv for mange ture frem og tilbage, da du altid har din maskine med dig. Rengøringsvogn FlexoMate har særlige fastgørelses-kits, som f.eks. en udstyrsholder, der gør det muligt at integrere fem forskellige rengøringsmaskiner, lige fra kompakte, batteridrevne gulvvaskemaskiner og vindues- og overfladerensere til støvsugere.
Patenterede vippe-kasser
Anstreng ryggen mindre, og få nemmere adgang til rengøringsprodukter: Takket være kasser, der kan vippe fremad kan du undgå bevægelser, der belaster kroppen. Det er nemt at tage rengøringsproduktet eller moppen ud af kassen og vippe den tilbage for at komme fra A til B. Uden at støde ind i noget.
Ergonomisk design
Rengøringsvogn FlexoMate tilpasser sig din krop. Sundhedsskadelige elementer har derfor et patenteret, Red-Dot prisvindende ergonomisk design. F.eks. ErgoGrip, der kan tilpasses forskellige højder samt vippe-kasserne, der belaster kroppen mindre under rengøring takket være deres vinkel.
Bæredygtighed
Rengøringsvogn FlexoMate lever op til de højeste standarder og er blevet belønnet med en Green Dot Award. Den er næsten fuldstændig genanvendelig og kan kombineres med tilbehør, der er delvist fremstillet af 100 pct. genanvendeligt materiale.
Fordele ved en rengøringsvogn FlexoMate
Mere bæredygtighed
Med en rengøringsvogn FlexoMate får du en rengøringsvogn, der er bæredygtig i både design og funktion. Når vi udvælger vores materialer, kigger vi efter genanvendeligt indhold. Og det modulopbyggede system og den høje materialekvalitet sikrer en lang produktlevetid.
Mere produktivitet
En Rengøringsvogn FlexoMate er designet til at give adgang til alle kasser fra alle sider – forfra, bagfra, fra venstre og fra højre. Det gør det nemmere at arbejde og fremskynder rengøringsprocessen.
Mere valgfrihed
Da en rengrøingsvogn FlexoMate er modulopbygget, har den et helt univers af tilbehør. Og en udvidelse med kasser, opbevaringsoverflader og Kärchers professionelle maskiner, der alt sammen sikrer, at du er perfekt forberedt til dine rengøringsopgaver.
DEN RIGTIGE RENGØRINGSVOGN TIL ALLE BRANCHER
Ingen brancher er ens. Uanset hvilken branche, du arbejder i, hjælper vi dig med at finde den helt rigtige rengøringsvogn FlexoMate til dig.