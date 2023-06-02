Rengøringsvogn FlexoMate

Ingen tid til kompromiser. Rengøringsvogn FlexoMate hjælper dig med at færdiggøre alle dine rengøringsopgaver hurtigere. Reducér dine medarbejderes fysiske anstrengelser, og lev op til dine kunders krav og behov, uanset hvor forskellige de er. Alt sammen med kun én rengøringsvogn.

Mere effektiv, mere fleksibel, mere ergonomisk: En rengøringsvogn, der redefinerer manuel rengøring. Køb her.

Person rengører bibliotek med en Kärcher rengøringsvogn Flexomate, der tilpasser sig de forskellige behov

    Rengøringsvogn FlexoMate til enhver rengøringsopgave

    Ingen tid til kompromiser. Rengøringsvogn FlexoMate hjælper med at færdiggøre alle dine rengøringsopgaver hurtigere. Reducér dine medarbejderes fysiske anstrengelser, og lev op til dine kunders krav og behov, uanset hvor forskellige de er. Alt sammen med kun én rengøringsvogn.

    Uret tikker – enhver bevægelse gælder. Begynd din rejse ind i fremtiden for manuel rengøring allerede i dag.

    Opgradér din rengøring! Med den nye rengøringsvogn FlexoMate fra Kärcher.

    Den nye fleksible Kärcher rengøringsvogn Flexomate

    Hvilken rengøringsvogn FlexoMate skal du vælge?

    Hvor ofte sker det, at det ikke er selve jobbet, der udgør en udfordring, men udstyret? For at sikre, at dit rengøringsudstyr ikke forhindrer dig i at udføre dit arbejde, har vi udviklet tre modeller af rengøringsvogn FlexoMate til at hjælpe dig med at mestre meget forskelligartede rengøringsopgaver. Hvilken model passer bedst til dig?

    Kärcher rengøringsvogn Flexomate Swift, Flexomate basismodellen

    FlexoMate Swift

    Swift er FlexoMates basismodel. Rengøringsvogn FlexoMate Swift er perfekt til ejendomme med omkring 35 kontorer og er særligt egnet til mindre områder.

    TIL FLEXOMATE SWIFT

    Kärcher rengøringsvogn FlexoMate Expert

    FlexoMate Expert

    Plads nok til de vigtigste rengøringsprodukter og lidt til: Vælg rengøringsvogn FlexoMate Expert til ejendomme med omkring 10 sanitære faciliteter og 10-15 kontorer.

    TIL FLEXOMATE EXPERT

    Kärcher rengøringsvogn FlexoMate ExpertPro

    FlexoMate ExpertPro

    Ideel til ejendomme med 15–20 sanitære faciliteter, 2-3 tekøkkener og omkring 15-20 kontorer. Du kan udstyre Rengøringsvogn FlexoMate ExpertPro med alt, du har brug for til krævende opgaver.

    TIL FLEXOMATE EXPERT PRO

    FORDELE VED RENGØRINGSVOGN FLEXOMATE

    PRODUKTIVITET

    Intuitivt design og nem adgang til redskaber i rengøringsvogn FlexoMate øger effektiviteten i rengøringsprocessen og lader rengøringspersonalet arbejde hurtigere.

    FLEKSIBILITET

    Mulighederne er uendelige med en rengøringsvogn FlexoMate. Du kan tilpasse rengøringsvognen til dine behov, når som helst du har brug for det. Uanset om det er ekstra kasser eller rengøringsudstyr – med FlexoMate er det der alt sammen.

    ERGONOMI

    Mindre anstrengende arbejde. Med sine justerbare håndtag og vippe-kasser reducerer en rengøringsvogn FlexoMate belastningen i og omkring arme og skuldre og gør arbejdet nemmere.

    Derfor skal du vælge vores rengøringsvogn FlexoMate

    Er du nysgerrig efter at finde ud af, hvad det er, der gør rengøringsvogn FlexoMate så unik? Bliv klogere på rengøringstrolleyens funktioner og features her.

    Modulopbygget system

    Rengøringsvogn FlexoMate tilpasser sig dine behov. Du kan fastgøre og fjerne udstyr, alt efter hvad du skal bruge – f.eks. kasser, sammenklappelig holder til affaldsposer, moppe, moppepresse, rengøringsmaskiner samt andre vogne, der nemt kan ’lægge til’, takket være det modulopbyggede system.

    Kärcher rengøringsvogn Flexomate kan med sit modulære design tilpasses perfekt til dine behov

    Integration af maskiner

    Med rengøringsvogn FlexoMate sparer du dig selv for mange ture frem og tilbage, da du altid har din maskine med dig. Rengøringsvogn FlexoMate har særlige fastgørelses-kits, som f.eks. en udstyrsholder, der gør det muligt at integrere fem forskellige rengøringsmaskiner, lige fra kompakte, batteridrevne gulvvaskemaskiner og vindues- og overfladerensere til støvsugere.

    Kärcher rengøringsvogn FlexoMate har specielle fastgørelsessæt, der muliggør integration med andre rengøringsmaskiner

    Patenterede vippe-kasser

    Anstreng ryggen mindre, og få nemmere adgang til rengøringsprodukter: Takket være kasser, der kan vippe fremad kan du undgå bevægelser, der belaster kroppen. Det er nemt at tage rengøringsproduktet eller moppen ud af kassen og vippe den tilbage for at komme fra A til B. Uden at støde ind i noget.

    Kärcher rengøringsvogn Flexomate reducerer stressende bevægelser ved at bruge vippekasser

    Ergonomisk design

    Rengøringsvogn FlexoMate tilpasser sig din krop. Sundhedsskadelige elementer har derfor et patenteret, Red-Dot prisvindende ergonomisk design. F.eks. ErgoGrip, der kan tilpasses forskellige højder samt vippe-kasserne, der belaster kroppen mindre under rengøring takket være deres vinkel.

    Kärcher rengøringsvogn Flexomate tilpasser sig ergonomisk til kroppen

    Bæredygtighed

    Rengøringsvogn FlexoMate lever op til de højeste standarder og er blevet belønnet med en Green Dot Award. Den er næsten fuldstændig genanvendelig og kan kombineres med tilbehør, der er delvist fremstillet af 100 pct. genanvendeligt materiale.

    Kärcher rengøringsvogn Flexomate er 100% genanvendelig og opfylder de højeste bæredygtighedsstandarder

    Fordele ved en rengøringsvogn FlexoMate

    Kärcher rengøringsvogn Flexomate er bæredygtig i både design og funktion

    Mere bæredygtighed

    Med en rengøringsvogn FlexoMate får du en rengøringsvogn, der er bæredygtig i både design og funktion. Når vi udvælger vores materialer, kigger vi efter genanvendeligt indhold. Og det modulopbyggede system og den høje materialekvalitet sikrer en lang produktlevetid.

    Kärcher rengøringsvogn Flexomate giver mere produktivitet, da designet giver adgang til alle kasser fra alle vinkler

    Mere produktivitet

    En Rengøringsvogn FlexoMate er designet til at give adgang til alle kasser fra alle sider – forfra, bagfra, fra venstre og fra højre. Det gør det nemmere at arbejde og fremskynder rengøringsprocessen.

    Kärcher rengøringsvogn Flexomate giver flere valgmuligheder

    Mere valgfrihed

    Da en rengrøingsvogn FlexoMate er modulopbygget, har den et helt univers af tilbehør. Og en udvidelse med kasser, opbevaringsoverflader og Kärchers professionelle maskiner, der alt sammen sikrer, at du er perfekt forberedt til dine rengøringsopgaver.

    DEN RIGTIGE RENGØRINGSVOGN TIL ALLE BRANCHER

    Ingen brancher er ens. Uanset hvilken branche, du arbejder i, hjælper vi dig med at finde den helt rigtige rengøringsvogn FlexoMate til dig.

    FAQ til Rengøringsvogn FlexoMate

    Rengøringsvogn FlexoMate fra Kärcher hjælper med at færdiggøre alle dine rengøringsopgaver hurtigere. Reducér dine medarbejderes fysiske anstrengelser, og lev op til dine kunders krav og behov, uanset hvor forskellige de er. Alt sammen med kun én rengøringsvogn.

    Kärcher rengøringsvogn FlexoMate tilpasser sig dine behov. Du kan fastgøre og fjerne udstyr, alt efter hvad du skal bruge – f.eks. kasser, sammenklappelig holder til affaldsposer, moppe, moppepresse, rengøringsmaskiner samt andre vogne, der nemt kan ’lægge til’, takket være det modulopbyggede system.

    En Kärcher rengøringsvogn Flexomate er skabt til at øge produktivitet, fleksibilitet og ergonomi og derved gøre rengøringsarbejdet lettere.

    For at sikre, at dit rengøringsudstyr ikke forhindrer dig i at udføre dit arbejde, har Kärcher udviklet tre modeller til at hjælpe dig med at mestre meget forskelligartede rengøringsopgaver. Se både vores FlexoMate Swift, FlexoMate Expert og FlexoMate ExpertPro.