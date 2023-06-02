Rengøringsvogn FlexoMate

Ingen tid til kompromiser. Rengøringsvogn FlexoMate hjælper dig med at færdiggøre alle dine rengøringsopgaver hurtigere. Reducér dine medarbejderes fysiske anstrengelser, og lev op til dine kunders krav og behov, uanset hvor forskellige de er. Alt sammen med kun én rengøringsvogn.

Mere effektiv, mere fleksibel, mere ergonomisk: En rengøringsvogn, der redefinerer manuel rengøring. Køb her.