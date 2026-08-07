Premium Moppesæt Lomme SafeClip 40 cm fra Kärcher har en låsemulighed på universalleddet og et teleskopskaft, der kan forlænges op til 184 centimeter, hvilket også gør det til det perfekte valg til vertikale rengøringsopgaver. Takket være lommefastgørelsen gør moppesættet det muligt at skifte moppehovedet hurtigt og nemt. Med en clips til at fastgøre det er dette system samtidig skånsomt for ryggen, da det ikke er nødvendigt at bøje sig ned konstant.