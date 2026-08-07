Premium Moppesæt Lomme SafeClip, 40 cm
Inkl. moppeholder, 140 cm aluminiumsgreb og moppeklemme.
Moppesættet består af en holder og et robust letvægtshåndtag i aluminium, der er 140 cm langt med et spænde til at sikre moppen og undgå irriterende og udmattende bøjninger. Moppens hoved kan også udskiftes hurtigt og nemt ved behov, takket være den smarte lommefastgørelse.
Specifikationer
Teknisk data
|Program
|STANDARD
|Tekstiltilbehør
|Lommer
|Arbejdsbredde (cm)
|40
|Håndtagstype
|Fastgør
|Håndtagslængde (mm)
|1400
|Håndtagsdiameter (mm)
|23
|Materiale
|Aluminium / PP
|Antal (Stk.)
|1
|Vægt pr. produkt (kg)
|0,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,5
|Mål (L x B) (mm)
|400 x 150
|Størrelse, emballeret (mm)
|400 x 150 x 1400
Videoer
Anvendelsesområder
- Gulv - vådrengøring
- Gulv i vaskerum - vådrengøring